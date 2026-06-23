Падение Атамана. Как Физиев из потенциального топа стал середняком

27 июня в Баку, Азербайджан, пройдёт второй в истории этой страны турнир UFC. Возглавит ивент любимец местных фанатов Рафаэль Физиев, занимающий 11-е место в рейтинге лёгкого веса. Он встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом, который замыкает топ-15 дивизиона.

Атаман привычно обещает шоу: «Когда в октагоне встречаются азербайджанец и мексиканец, получается зрелищный бой. По-другому просто быть не может. Что касается разговоров о том, что мой соперник заканчивает бои в первом раунде, то ММА — такой вид спорта, где всё может решиться в любую секунду. Достаточно одной ошибки или одного точного удара. Мой соперник действительно любит агрессивный стиль, любит идти вперёд и вкладываться в удары. Многие свои последние бои он завершил в первом раунде. Но нас это никак не беспокоит. В клетке возможно всё — сегодня ты доминируешь, а через мгновение ситуация может измениться. Самое главное — мы готовы».

Рафаэль Физиев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Матч-ап на бумаге очень хороший, здесь гарантированы искры. Физиев просто не умеет драться скучно, а Торрес с 2018 года не заходит даже во второй раунд . В UFC у мексиканца 5-1 (плюс победа на Претендентской серии), четыре победы добыты нокаутом. Очевидно, что промоушену такой боец нужен, им необходимо проверить его на уровне человека, который не так давно был в топ-10, и заодно дали пятираундовый поединок. Физиев в данном случае выступает гейткипером на подступах к топ-10.

И это хорошая иллюстрация того, как изменилось восприятие Рафаэля и матчмейкерами, и фанатами. Период с 2020 по 2022 год — вершина Физиева в UFC: пять побед, три нокаута, пять бонусов . И награда в виде поединка с Джастином Гейджи на UFC 286. Тогда в организации пытались потихоньку вытеснять ветеранов из топ-5, сводя их с проспектами или просто новыми лицами. Вы же помните тот период, когда Гейджи, Дастин Порье, Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер безвылазно находились в пятёрке и дрались между собой. Как показало время, это было заслуженно. Физиева, занимающего шестое место в рейтинге, свели с Гейджи, но тот показал Атаману, что титульные амбиции придётся поумерить.

Дальше началась чёрная полоса — бой с Матеушем Гамротом, тяжёлая травма колена и вылет на полтора года. А когда Физиев восстановился, то выяснилось, что ему не так просто найти соперника. Рафаэль удивлялся: «Я уже тренируюсь, провожу спарринги и готов услышать некоторые имена от UFC. Знаете, что странно? Почему никто не вызывает меня на бой? Я 10-й номер в рейтинге, или даже девятый, и никто до сих пор так и не сказал: «Бро, давай подерёмся, ты не дрался уже целый год». Почему молчат 15-й, 14-й, 13-й, 12-й, 11-й, 10-й номера дивизиона? Где эти парни? Я жду, что кто-то бросит мне вызов. Я готов драться в ноябре, однако декабрь был бы идеальным вариантом. Честно говоря, я готов драться с кем угодно, но у меня мало вариантов, потому что никто не вызывает меня на бой».

Простой затянулся до марта 2025 года, когда Физиев на коротком уведомлении принял бой с Гейджи, у которого отменился поединок с Дэном Хукером. Интересно, что в обоих случаях именно Рафаэль открывался фаворитом противостояния с Джастином, однако в итоге Гейджи снова победил. Так Физиев оказался в точке, где идёт на серии из трёх поражений . Пускай в двух боях там были объективные причины, из-за которых Атаман проиграл После этого у Рафаэля получилось побить Игнасио Бахамондеса и отстоять место в топ-15, а затем был очередной большой шанс — поединок с недавним претендентом на титул Чарльзом Оливейрой. Физиев снялся из-за травмы и лишился отличной возможности.

Мануэль Торрес Фото: Cooper Neill/Getty Images