Перейра снова намекает на завершение карьеры. Шантажирует UFC или реально устал?

Страсти после турнира UFC в Белом доме никак не утихают. Хотя времени прошло уже достаточно. И главным создателем информационных поводов остаётся Алекс Перейра. Бразилец потерпел болезненное поражение от Сириля Гана. Причём поединок обернулся скандалом, связанным с судейством. Теперь же Поатан, видимо, взялся за старое. В своё время он уже пытался спекулировать на своём возможном уходе из лучшей лиги на планете. А потом южноамериканцу пришлось объясняться за такое поведение. Теперь ситуация повторяется. Да, повод для высказываний – немного другой. Однако суть остаётся прежней.

Напомним, во время поединка Сириль несколько раз жёстко ударил оппонента по затылку . В смешанных единоборствах такие атаки считаются запрещёнными. Но рефери Хёрб Дин в дело не вмешался. В итоге Перейра потерпел поражение нокаутом во втором раунде. И долго сетовал на случившееся. Обвинял судью поединка, призывал к поиску справедливости, настаивал на отстранении Дина. Примечательно, что организация вообще никак не реагировала на происходящее. Видимо, это и вывело Алекса из себя. Он оставил в социальных сетях очень эмоциональный пост: «Честно говоря, мне теперь страшно возвращаться в бои после произошедшего в клетке. Думаю, я уже сделал своё дело».

Конечно, такая угроза звучит достаточно жёстко и однозначно. Поатан намерен завершить профессиональную карьеру и практически открыто об этом заявил. Вот только есть одно важное «но». Такие демарши Перейра уже совершал. И тогда, похоже, это сработало. Случилось всё в мае 2025 года. Тогда Алекс только-только проиграл Магомеду Анкалаеву и требовал незамедлительный реванш. Похожая ситуация, правда? Пошли слухи, что россиянину дадут в оппоненты Иржи Прохазку или Карлоса Ульберга. И реакция бразильца выглядела довольно странно: «Я никогда не отзывался плохо о UFC, но то, что я только что услышал, меня обескуражило. У меня уже были мысли о том, чтобы больше не сражаться, и после того, что мне только что передали, это может быть началом ».

Алекс Перейра Фото: Cooper Neill/Getty Images

В итоге Перейра всё-таки получил свой реванш. И был вынужден оправдываться. Сначала заявлял, что его аккаунт в социальных сетях был взломан. Фактически Алекс дал понять, что не он заявлял о подобном. Правда, в историю не поверили. Поэтому Перейре пришлось переобуться: « Было недопонимание, потому что я узнал обо всем через соцсети и расстроился, написав то сообщение, но потом пожалел . Я был неправ, потому что не знал о переговорах и о том, на каком этапе находится процесс. Это было следствием недопонимания между нашей командой, менеджментом и UFC».

Поведение Перейры было странным и капризным. Однако вместо негативных последствий оно привело его к улучшению ситуации. Во-первых, Алекс получил реванш с Анкалаевым, который в итоге легко забрал. Во-вторых, бразилец заработал возможность перебраться в тяжёлый вес. А в-третьих, он сразу получил шанс подраться за временный чемпионский пояс. Конечно, в такой ситуации странно было бы рассчитывать на то, что Перейра не попытается провернуть это снова. Так и случилось.

С одной стороны, Алекс действительно добился очень многого. В его словах есть доля правды. Он потерпел болезненное поражение и вполне может хотеть уйти. Вот только сейчас – самая неудачная для этого ситуация. Том Аспиналл продолжает отсиживаться и вести «холодную войну» с UFC. И реванш с Ганом выглядит вполне реальной опцией. Кроме того, Перейра может подраться с Джошем Хокитом и заработать приличное количество денег. Совсем недавно стало известно, что сейчас южноамериканец является одним из самых высокооплачиваемых бойцов в промоушене. Поэтому выглядит всё так, что Алекс просто привлекает к себе внимание и набивает цену. А ещё шантажирует UFC. Боссы не хотят терять одну из главных суперзвёзд лиги. Поэтому вновь могут пойти на уступки.