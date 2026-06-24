Рейтинги UFC отдали ИИ. Эра споров и предвзятости закончилась?

В UFC опубликовали новые рейтинги дивизионов, но теперь на официальном сайте лиги сразу две версии списков лучших бойцов. Одна – традиционная, которая составляется журналистами. Вторая – это то нововведение, о котором давно говорил президент UFC Дана Уайт: рейтинг составили при помощи искусственного интеллекта. Точнее, ИИ создал математическую модель, по которой в итоге были сформированы рейтинги дивизионов. Пока обе версии будут существовать параллельно, но со временем, когда новая система будет отлажена, от списков, составленных журналистами, откажутся.

«Меня не устраивали рейтинги, всегда считал, что должен существовать способ лучше. Мы всегда были компанией, которая стремится к технологиям и инновациям, теперь интегрировали их непосредственно в нашу рейтинговую систему. Мне интересно увидеть, как эта инновация поможет изменить наш спорт как для болельщиков, так и для самих спортсменов», — приводит слова Уайта издание MMAJunkie.

Рейтинги UFC, составленные журналистами, действительно часто вызывали вопросы, споры, а иногда недоумение. Поэтому сама идея отдать рейтинги на откуп беспристрастной системе выглядит неплохо. Нельзя будет, например, просто так поднять Пэдди Пимблетта с восьмого места на пятое, чтобы дать ему поединок за временный пояс: для любых перестановок теперь есть определённые критерии, которые не связаны с субъективной позицией журналистов или руководства UFC.

При победе боец всегда будет обходить в рейтинге соперника, но необязательно займёт его место: конкретная позиция будет зависеть и от выступлений других бойцов. Например, если боец с 12-й строчки одолеет соперника с седьмым номером, то после боя может подняться на условное восьмое или девятое место, а проигравший, соответственно, опустится со своей седьмой строчки ниже оппонента. Или, например, если бойцы располагаются рядом в рейтинге, то победитель может подняться не на одну строчку, а на несколько. Но, опять же, всё будет зависеть от выступлений и результатов других участников рейтинга.

В новых списках будет учитываться «качество» победы – этот пункт точно должен понравиться Дане Уайту. У досрочной победы, будь то нокаут или сабмишен, в любом случае более серьёзный вес, чем у победы решением. Так что при прочих равных боец, который чаще выигрывает досрочно, окажется в списке выше, чем боец с победами судейским решением . Причём не играет роли, каким именно решением одержана победа: единогласным, в котором боец забрал все раунды, или же раздельным. Так что теперь у спортсменов есть дополнительный стимул выигрывать ярко и досрочно, помимо бонусов: без этого можно долго топтаться на месте в плане рейтингов.

Во внимание будет приниматься и текущая форма бойцов. Прошлые заслуги, особенно те, которым больше пяти лет, практически не отразятся на рейтинге бойца: во главе окажутся последние выступления спортсменов и его результаты . И, к слову, простой бойцов также будет сказываться, особенно если этот простой затягивается более чем на год. Для наглядности – несколько примеров того, как текущая форма и простой сказываются на новом рейтинге бойцов. Полулегковес Яир Родригес, который в своё время тщательно убегал от встречи с Забитом Магомедшариповым, вполне заслуженно вылетел из топ-15: за три года мексиканец провёл только три боя, в двух из них проиграл. А вот в списке, сформированном журналистами, он до сих пор занимает высокую пятую строчку. «Пострадал» от нововведений и будущий хедлайнер турнира UFC в Баку Рафаэль Физиев: в новом рейтинге ему не нашлось места в топ-15, хотя по версии журналистов Атаман располагается на 11-й строчке в лёгком весе. Физиев проиграл четыре из последних пяти поединков, что, собственно, и отразилось на его положении.

Рафаэль Физиев Фото: Mike Roach/Getty Images

Интересно, что в последнее время существует тенденция, когда бойцы перебегают из категории в категорию, и при таком раскладе, конечно, автоматическая система составления рейтингов вряд ли будет объективной. Нельзя автоматически учитывать выступления бойца в одном весе при переходе в другой – это будет вызывать вопросы. Как, например, вызывает вопросы четвёртое место Алекса Перейры в тяжёлом весе после поражения от Сириля Гана. Никто не отрицает заслуг Поатана в промоушене, однако он только что поднялся в весе, был нокаутирован, и его рекорд в тяжах – 0-1. При этом он выше, например, Джоша Хокита с рекордом 4-0 в UFC и с победами над Кёртисом Блэйдсом и Дерриком Льюисом. А ещё удивляет, что в полутяжёлом весе Перейра в новом рейтинге поднялся со второй на первую строчку, опередив Магомеда Анкалаева. В списке же журналистов Алекса нет в рейтинге тяжёлого веса, а в полутяжах он, напротив, спустился на третье место. Так что в таких случаях UFC нужно брать систему под свой контроль, потому что подобные переходы из дивизиона в дивизион нуждаются в индивидуальном подходе.

Кстати, в новой системе не предусмотрен рейтинг P4P – ни мужской, ни женский. В лиге пояснили, что составление списка лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий неосуществимо в новой системе, так как она заточена исключительно на сравнение бойцов внутри одного дивизиона. Так что споры о лучших бойцах оставили фанатам – как и должно быть.

В целом новая система, конечно, интересна, но пока сыровата. Особой конкретики, кроме общих критериев, в лиге не дали, хотя для понимания и прозрачности можно было бы объяснить фанатам на каких-то очевидных изменениях её суть. Например: с Физиева сняли конкретное количество баллов за четыре поражения в пяти последних боях, поэтому он не в рейтинге. У его соперника по азербайджанскому турниру Мануэля Торреса, напротив, пять побед в шести боях, за это ему начислили другое количество баллов, поэтому он занимает 15-ю строчку, хотя в рейтинге журналистов его нет. Тогда фанатам были бы понятна система и принцип, по которому формируются новые рейтинги. Сейчас же они вызывают вопросы даже у бойцов.

«Интересное обновление в новых рейтингах UFC от ИИ. Луана Сантос теперь занимает третье место, Ракель Пеннингтон опустилась на 15-е, Ирен Алдана тоже потеряла позиции, я же по-прежнему остаюсь на шестой строчке. Не жалуюсь – мне просто искренне интересно, по какой формуле рассчитываются эти рейтинги. То, что Дарья Железнякова находится выше Пеннингтон, вообще взрывает мозг. А вы что думаете?» — написала боец UFC Яна Сантос в соцсетях.

А ещё нужно помнить, что в UFC рейтинги не истина последней инстанции. Конечно, место бойца зачастую влияет на подбор соперника, на продвижение к титулу, однако поединки всё равно организуют матчмейкеры. Шон О’Мэлли в своё время получил бой с первым номером рейтинга легчайшего веса Петром Яном, находясь за пределами топ-10 – и никакие рейтинги при этом не учитывались. А Мовсар Евлоев уже не первый год обитает в статусе главного претендента на титул, но никак не получит свой шанс. Так будет и при новой системе. Последнее слово остаётся за матчмейкерами и, конечно, Даной Уайтом – что бы там ни насоветовал искусственный интеллект.