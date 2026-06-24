Уход из спорта стал кошмаром для Порье. Дастин пошёл по стопам Александра Емельяненко?

Дастин Порье – настоящая легенда смешанных единоборств. Он очень мощно выступал в UFC, был временным чемпионом в лёгком весе и даже несколько раз бился за полноценный пояс. В 2025 году боец завершил профессиональную карьеру. С тех пор он достаточно часто появлялся на крупных турнирах, выступал в качестве аналитика. Поэтому казалось, что дела у американца в полном порядке. Но последние новости говорят о том, что ситуация постепенно выходит из-под контроля. Видимо, Бриллиант испытывает огромные проблемы с алкоголем. Причём они начинают провоцировать и сложные отношения с законом.

21 июня стало известно, что Порье задержали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения . Об этом сообщил авторитетный портал TMZ. Изначально конкретные обстоятельства не были оглашены. Однако со временем стали появляться подробности. В частности, достаточно быстро сообщили, что Дастина отпустили на свободу. А первая реакция самого американца на произошедшее оказалась неоднозначной. С одной стороны, никаких особенно тревожных слов от Порье не прозвучало. С другой – стало понятно, что он испытывает кое-какие сложности: «Люблю вас всех. Я работаю над собой».

Последующие новости получились намного менее оптимистичными. Начали появляться дополнительные подробности, которые пугают фанатов Бриллианта. Стало известно, что Дастин попытался подраться с полицейским в аэропорту Атланты, штат Джорджия, в момент задержания. Он действительно выглядел так, будто находился в состоянии тяжёлого алкогольного опьянения. Бриллиант предлагал полицейскому устроить драку прямо в зале ожидания. А ещё несколько раз достаточно оскорбил его. Важно понимать, что теперь проблемы с законом могут стать действительно серьёзными. Всё потому, что в Джорджии за подобное правонарушение в случае признания вины может грозить до года тюремного заключения и/или штраф . Хочется верить, что для Порье всё обойдётся. Однако есть ощущение, что последствий не избежать. Особенно после того, как Дастин пытался оказать сопротивление полицейскому при задержании.

Дастин Порье Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

К сожалению, далеко не все бойцы могут справиться с уходом из спорта. История Порье всё больше напоминает то, что происходило с Александром Емельяненко. Тот также не мог справиться с алкогольной зависимостью, постоянно попадал в скандальные ситуации, сопротивлялся при задержании. И немного изменить положение дел удалось лишь после того, как Емельяненко отправился в Ингушетию, где проходил лечение в реабилитационном центре . Грустно, но Дастину, видимо, нужно также прибегнуть к очень серьёзным мерам. Потому что ситуация со здоровьем и зависимостью Бриллианта становится всё сложнее. Об этом сообщил сам Порье.

Дастин Порье бывший временный чемпион UFC в лёгком весе «Я докатился до того, что мне нужна помощь. Уход из боёв даётся мне непросто, и алкоголь не выход. Он разрушил жизнь моего отца, не позволю ему разрушить мою. Моя семья заслуживает меня на все 100%. Стараюсь сделать всё возможное, чтобы привести голову в порядок и сделать правильный выбор».

Искренне хочется верить, что ситуация станет более стабильной, а Дастин сможет взять свою зависимость под контроль. Возможно, к ситуации стоит подключиться UFC и Дане Уайту. Бриллиант сделал очень многое для того, чтобы организация развивалась и процветала. Теперь Порье буквально попросил о помощи. И очень хочется, чтобы он её получил.