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Дастин Порье, проблемы с законом, драка с полицейским, что случилось, подробности, алкогольное опьянение, возможные последствия

Уход из спорта стал кошмаром для Порье. Дастин пошёл по стопам Александра Емельяненко?
Сергей Сорокин
Дастин Порье
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Бриллиант пытался подраться с полицейским!

Дастин Порье – настоящая легенда смешанных единоборств. Он очень мощно выступал в UFC, был временным чемпионом в лёгком весе и даже несколько раз бился за полноценный пояс. В 2025 году боец завершил профессиональную карьеру. С тех пор он достаточно часто появлялся на крупных турнирах, выступал в качестве аналитика. Поэтому казалось, что дела у американца в полном порядке. Но последние новости говорят о том, что ситуация постепенно выходит из-под контроля. Видимо, Бриллиант испытывает огромные проблемы с алкоголем. Причём они начинают провоцировать и сложные отношения с законом.

Дастин Порье Подробнее

21 июня стало известно, что Порье задержали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил авторитетный портал TMZ. Изначально конкретные обстоятельства не были оглашены. Однако со временем стали появляться подробности. В частности, достаточно быстро сообщили, что Дастина отпустили на свободу. А первая реакция самого американца на произошедшее оказалась неоднозначной. С одной стороны, никаких особенно тревожных слов от Порье не прозвучало. С другой – стало понятно, что он испытывает кое-какие сложности: «Люблю вас всех. Я работаю над собой».

Последующие новости получились намного менее оптимистичными. Начали появляться дополнительные подробности, которые пугают фанатов Бриллианта. Стало известно, что Дастин попытался подраться с полицейским в аэропорту Атланты, штат Джорджия, в момент задержания. Он действительно выглядел так, будто находился в состоянии тяжёлого алкогольного опьянения. Бриллиант предлагал полицейскому устроить драку прямо в зале ожидания. А ещё несколько раз достаточно оскорбил его. Важно понимать, что теперь проблемы с законом могут стать действительно серьёзными. Всё потому, что в Джорджии за подобное правонарушение в случае признания вины может грозить до года тюремного заключения и/или штраф. Хочется верить, что для Порье всё обойдётся. Однако есть ощущение, что последствий не избежать. Особенно после того, как Дастин пытался оказать сопротивление полицейскому при задержании.

Дастин Порье

Дастин Порье

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

К сожалению, далеко не все бойцы могут справиться с уходом из спорта. История Порье всё больше напоминает то, что происходило с Александром Емельяненко. Тот также не мог справиться с алкогольной зависимостью, постоянно попадал в скандальные ситуации, сопротивлялся при задержании. И немного изменить положение дел удалось лишь после того, как Емельяненко отправился в Ингушетию, где проходил лечение в реабилитационном центре. Грустно, но Дастину, видимо, нужно также прибегнуть к очень серьёзным мерам. Потому что ситуация со здоровьем и зависимостью Бриллианта становится всё сложнее. Об этом сообщил сам Порье.

Дастин Порье
Дастин Порье
бывший временный чемпион UFC в лёгком весе

«Я докатился до того, что мне нужна помощь. Уход из боёв даётся мне непросто, и алкоголь не выход. Он разрушил жизнь моего отца, не позволю ему разрушить мою. Моя семья заслуживает меня на все 100%. Стараюсь сделать всё возможное, чтобы привести голову в порядок и сделать правильный выбор».

Искренне хочется верить, что ситуация станет более стабильной, а Дастин сможет взять свою зависимость под контроль. Возможно, к ситуации стоит подключиться UFC и Дане Уайту. Бриллиант сделал очень многое для того, чтобы организация развивалась и процветала. Теперь Порье буквально попросил о помощи. И очень хочется, чтобы он её получил.

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