Самый российский вес убрали из бокса. Куда деваться нашим чемпионам?

Профессиональный бокс динамично меняется и развивается. А система с огромным количеством организаций, титулов и весовых категорий по-прежнему подвергается критике. Зачастую бывает очень сложно разобраться, кто именно и где является чемпионом, какие боксёры являются претендентами. Но постепенно многие высказываются о том, что пора минимизировать всё это, приводить к единому. На днях стало известно, что организации отказываются от самого российского веса – бриджервейта. Очень обидно, поскольку там действительно доминировали и выглядели круче всех остальных наши парни.

Стоит отметить, что у бриджервейта совсем короткая история существования. Но красивая. А всё потому, что этот дивизион был назван в честь мальчика Бриджера Уокера . В июле 2020 года паренёк из США спас младшую сестру от нападения собаки. Причём сам мальчишка получил очень серьёзные травмы. В итоге в WBC отдали дань уважения мужеству Бриджера и назвали в честь него новую весовую категорию. Она официально существовала с ноября 2020 года. А в 2023-м дивизион санкционировали в WBA. Он давал возможность показывать себя тем парням, которые в силу габаритов или веса не могли полноценно раскрыться в супертяжёлом весе. Всё это стало прекрасным шансом для многих россиян.

В бриджервейте у наших ребят действительно получалось. Достаточно просто посмотреть на расстановку сил в дивизионе и рейтинг. Чемпионом на момент закрытия являлся Муслим Гаджимагомедов. Он техничный и невероятно талантливый боксёр. Правда, пока не особенно понятно, как именно будет складываться будущее россиянина. В супертяжёлом весе его сильные стороны могут просто раствориться на фоне огромных оппонентов. Всё-таки Муслим больше закладывается именно на работу на ногах, методичные действия. А с «динамитом» в руках могут быть определённые проблемы.

МУСЛИМ ГАДЖИМАГОМЕДОВ Фото: РИА Новости

Временным чемпионом организации является россиянин Вартан Арутюнян . Причём забрал титул он из рук… соотечественника Георгия Юновидова. И стоит ли говорить о том, что тот тоже победил в бою за временный пояс именно россиянина – Евгения Романова. На этом представительство страны в топ-10 не исчерпано. Есть ещё и Марк Петровский, расположившийся на девятой позиции. И вот такой вот дивизион закрывается. Об этом заявили в организации: «WBA привержена цели сокращения числа чемпионов мира, и наши недавние решения продолжают двигаться в этом направлении. WBA объявляет о прекращении признания весовой категории «бриджервейт». Оставшиеся ранее утверждённые поединки в этом дивизионе пройдут в течение переходного периода. После этого WBA не будет санкционировать бои в этой категории».

Грустно осознавать, что самый российский дивизион закрывается. Но, видимо, парни уже были готовы к происходящему. И постепенно прорабатывали варианты «отступления». Туманным выглядит будущее Гаджимагомедова. Ему предстоит всерьёз подумать о том, как именно продолжать карьеру. А вот у Арутюняна путь понятен и очевиден. Об этом сообщил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов: «Решение напрашивалось от WBA, возможно, и от WBC. Не пошёл этот вес, не стал популярным в мире. Для российских боксёров он, конечно, оказался интересным, наши ребята становились чемпионами, завоевали пояса.

Сейчас у RCC есть договорённость – временного чемпиона мира Вартана Арутюняна, как только расформируется бриджервейт, в следующем же рейтинге тяжёлого дивизиона поставят на максимально высокую позицию. В принципе, это то, что нужно для карьеры Арутюняна. В любом случае Вартан бы даже без закрытия бриджервейта после одной‑двух защит всё равно перешел бы в супертяжёлый вес. Потому что слава и деньги сейчас там. Так что ситуация для Вартана вполне нормальная, у него был мировой пояс, и сейчас он попадёт в тяжёлый вес довольно высоко по WBA».

ВАРТАН АРУТЮНЯН Фото: RCC

Да, закрытие бриджервейта – неприятнейшая новость. Россияне очень быстро стали доминирующей силой в дивизионе. Но с Титовым приходится согласиться. Это вес так и не стал «кассовым» и продающимся, не снискал особенной популярности. И есть ощущение, что наши парни уже продумали пути отхода. Есть уверенность, что они не потеряются в классических весовых категориях.