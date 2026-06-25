Шара Буллет пропустил почти год. Как Пират провёл это время?

Последний раз Шарабутдин Магомедов выходил в октагон в июле 2025 года. Тогда Шара Буллет на пару с Марком-Андре Баррио закатил лучший бой вечера на неномерном турнире в Абу-Даби и победил единогласным решением. С тех пор — длительный перерыв на 11 месяцев. В UFC у Шары таких простоев никогда не было , а в тот единственный раз, когда он отсутствовал ещё дольше (с марта 2018-го по июль 2021-го), боец перенёс несколько операций на глазу и вдобавок попал на период ковидных ограничений.

А как Пират провёл эти «каникулы»? В первую очередь занимался своим здоровьем. В поединке с Баррио Шара сломал нос . Тренер спортсмена Гор Азизян в начале августа говорил о сроках восстановления: «Разговаривал с Шарой несколько дней назад. Он сейчас дома, в Махачкале. Ещё, наверное, месяц ему нельзя будет тренироваться. А потом потихоньку приступит».

Сам Магомедов эмоционально вспоминал эпизод и расстраивался, что не смог выступить на турнире в Китае: «Когда мы выходим из клетки, нас комиссия проверяет. Я вышел, сел к врачу. Понимал, что он может дать отстранение, а турнир в Шанхае чуть больше чем через три недели. Я думал, что, если он даст мне отстранение на месяц, я, получается, не смогу в Шанхае подраться. Говорю ему: «Я не сломан, нормально всё!» Он мне: «У тебя, кажется, нос сломан». Я: «Не, не сломан нос! Всё нормально!» Чтобы он мне меньше отстранение написал. А он берёт телефон, фоткает мой нос и показывает мне фотку. Я смотрю на свой нос и думаю: кажется, он точно не в порядке!

Потом в больницу приехал — с надеждой, что он не сломался. А там не то что нос, там столько… столько всего мне наговорил врач, чего у меня там произошло! Сколько уже времени после боя прошло, а я только вчера начал носом дышать и высмаркиваться. Две недели, получается, я не дышал носом и не высмаркивался. Перекрыл он мне нос. Когда я пропустил этот удар, у меня в мыслях было: «Только не сейчас и не здесь! Этого не должно произойти!» Взял ситуацию в руки, понял, что нужно её исправить. Это был самый неподходящий момент в моей карьере, чтобы упасть».

Шара Буллет Фото: Getty Images

Во время лечения Буллет тоже был активным: собирался запустить лигу или проект Double Bullet, но пока не дошёл до этого, посетил открытие чемпионата мира по боксу, а ещё спустя месяц побывал на турнире по боксу, где выступил Мурад Халидов. После ивента Шара рассказывал, что такие мероприятия мотивируют подрастающее поколение.

В сентябре прошлого года Пауло Коста заявил, что ему предложили бой с Буллетом на ноябрьском турнире в Катаре. Сам боец тоже заявил о готовности выступить, однако позже всё отменилось. По словам Косты — из-за позиции UFC, по словам Гора Азизяна — команда решила «притормозить» Шару, так как Пауло — ненадёжный боец. Зато Магомедов получил другую возможность и внезапно принял предложение Hype FC, встретившись в схватке по правилам грэпплинга – submission only – с Арманом Царукяном . Шара себя финишировать не дал, и встреча завершилась ничьей. Главные воспоминания — интересный трэш-ток на пресс-конференции и Гор Азизян, во время боя свешивавшийся через канаты, чтобы показать Шаре что-то на телефоне.

После этого Пират сказал, что раньше о таких гонорарах в грэпплинге даже не слышал. Чуть позже Шара заявил, что есть возможность встретиться в схватке с Алексом Перейрой: «Я использую время, грэпплингом как-то разбавил обстановку. Много разговоров, разные имена… Алекс Перейра, Пауло Коста – Тома Харди предлагали. Всё возможно, большие звёзды тоже могут быть привезены в Россию. Будем пользоваться этим, побеждать и сами становиться большими звёздами. Рискнуть и провести схватку с Хамзатом Чимаевым? Рискуют те, кто выходит со мной на схватку! На мне нет давления, а если я удивлю, то это будет шоком для остального мира. У меня есть разговоры насчёт Алекса Перейры. Посмотрим, я буду во всём развиваться».

Но вместо Перейры получилось встретиться с другим известным бразильцем из UFC — Эдсоном Барбозой . Изначально соперником Буллета на турнире Hype Brazil должен был стать Хорхе Масвидаль, однако в итоге всё переиграли. Схватка с Барбозой завершилась вничью. Кроме того, Шара мог выступить в медиафутбольной Kings League за команду Fight Nights, но не срослось — из-за микротравмы.

Шара Буллет и Эдсон Барбоза Фото: Из личного архива Шары Буллета

Помимо спортивной деятельности, Шара не забывает и о Голлливуде . Он уже ездил в США сниматься и поучаствовал в короткометражном фильме Gold Fish вместе с Дэнни Трехо. По словам бойца, теперь, возможно, будет снят полный метр картины: «Больше недели съёмки были, я в Америку летал, в Голливуд, я был в роли убийцы. Создавали фильм короткометражный. Но мне сейчас менеджер сказал, что они нашли деньги, чтобы создать большой фильм, полнометражный. И теперь мне, видимо, ещё раз надо будет полететь, доснять какие-то кадры. Дэнни Трехо? Он моим боссом был в фильме, который мне давал задание для убийства. Я был киллером, у меня там с ним конфликт в фильме возник».

Шара Буллет и Дэнни Трехо Фото: Из личного архива Шары Буллета