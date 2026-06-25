«В игре есть уровни, и я лучший боксёр мира». Эннис крут, но кого он побеждал?

В ночь с 27 на 28 июня в Нью-Йорке, США, состоится масштабный вечер профессионального бокса. Особое внимание будет приковано к главному событию турнира, в котором сойдутся два непобеждённых боксёра. Чемпион мира WBA и WBO в первом среднем весе Ксандер Зайас проведёт защиту поясов против звёздного американского нокаутёра Джарона Энниса.

Джарон Эннис действительно большая звезда современного бокса. Уже в любителях Эннис демонстрировал свой потенциал, выиграв в 2015 году престижный американский турнир «Золотые перчатки». А в профессионалах Джарон по-настоящему раскрылся как один из самых ярких нокаутёров современности. Парень со смешным прозвищем Boots («ботинки» или «сапоги»), которое с детства по ошибке закрепилось за ним, быстро стал взбираться на вершину. Эннис дрался очень много и очень успешно: за четыре года он выиграл 25 поединков, из которых только два дошли до судейского решения – в остальных случаях Джарон нокаутировал соперников.

Джарон Эннис Фото: Ed Mulholland/Getty Images

После этого уровень оппозиции стал расти, Эннис дрался сначала за локальные титулы, а после и за полноценные пояса чемпиона мира. Понятно, что в таком темпе, как на старте карьеры, он выступать уже не мог и за последние шесть лет провёл только 11 поединков. В 10 из них Джарон одержал победы, и лишь бой с Крисом ван Херденом был признан несостоявшимся из-за столкновения головами.

35 побед в 35 состоявшихся поединках, 31 победа нокаутом, два чемпионских пояса в полусреднем весе, титул временного чемпиона мира WBA в первом среднем весе – статистика и послужной список Энниса не просто идеальны, а действительно впечатляют. И это при том, что Джарону всего 28 лет. Поэтому не стоит удивляться, что Эннис о себе очень высокого мнения. Перед поединком с Ксандером Зайасом, в котором он будет лишь претендентом, Джарон не только пообещал оформить яркий нокаут, но и назвал себя лучшим боксёром мира.

«Что бы он ни умел делать, я делаю это гораздо лучше. Его джеб не лучше моего, он не быстрее меня, не техничнее, не сильнее. У него не лучше защита и не лучше работа ног. Есть уровни, и я лучший боксёр мира», — сказал Эннис в преддверии титульного поединка с Зайасом.

Конечно, Эннис имеет право на такое мнение, тем более что его статистика в профессиональном боксе действительно мощная. Однако статистика далеко не всегда отображает истинное величие спортсменов. Наследие прежде всего основывается на титулах, а также на громких победах и участиях в по-настоящему больших боях. Из титулов, если не брать во внимание локальные, у Энниса к 28 годам набрались пояса чемпиона мира WBA и IBF в полусреднем весе, а также временный пояс WBA в первом среднем весе, которым он сейчас владеет. Не самый богатый послужной список: боксёров с аналогичными достижениями в современном боксе очень много, и вряд ли всех их можно занести в список кандидатов на звание лучшего боксёра мира.

А с большими боями в карьере Энниса дела обстоят ещё хуже, чем с титулами. Любой человек, который услышит фразу Джарона про собственную значимость и место в истории, спросит: «А кого он побеждал?» И вот на этом моменте его идеальная статистика перестаёт быть таковой. Потому что в резюме Энниса и правда нет громких имён. Когда Джарон только начинал карьеру, его вели по джорнименам и парням, которые позволяли набить перспективному проспекту красивый рекорд. У Роберта Хилла, например, был рекорд 6-32, у Лайонела Хименеса – 3-18, и таких соперников у американца было предостаточно. Это вполне нормально, и с таких поединков начинали все топовые боксёры.

Но дело в том, что и в дальнейшем у американской звезды не было звёздных соперников. Были крепкие середняки, были боксёры с неплохими рекордами и регалиями, однако отнести эти поединки к категории «супер» вряд ли можно. Карен Чухаджян, Давид Аванесян, Ройман Вилья и Эймантас Станионис не тянут на звёздных соперников, особенно учитывая, что в дивизионе Энниса тогда были и Теренс Кроуфорд, и Эррол Спенс. Ни с Кроуфордом, ни со Спенсом Эннис так и не подрался, хотя долго обвинял обоих в том, что они избегали встречи с ним.

Так что в ответ на вопрос, кого бил Эннис, можно перечислить лишь Чухаджяна, Аванесяна, Вилью, Станиониса или, например, Уисму Лиму , которого Джарон победил в последнем поединке, завоевав временный пояс в первом среднем весе. Даже в новой категории, где полно больших имён и интересных противостояний, Эннис и его команда выбрали малоизвестного Лиму.

Поэтому Джарон – противоречивая фигура. С одной стороны, у него действительно мощный рекорд, он закатывает яркие поединки и почти в каждом бою оформляет нокаут. С другой – оппозиция Энниса вызывает большие вопросы. Джарону только 28 лет, его переход в первый средний вес – шаг к укреплению или, вернее, к построению собственного наследия. В этом дивизионе больше вызовов, больше громких имён и больше потенциальных поединков, в которых Эннис сможет утвердиться в статусе суперзвезды. Однако это уже и другие по уровню сопротивления бою, и в них Джарону будет не так просто.

Первый из таких боёв ожидает Энниса уже в ближайшие выходные. Пуэрториканец Ксандер Зайас к 23 годам владеет двумя чемпионскими поясами. У него идеальный послужной список из 23 побед в 23 поединках, хотя звёздной оппозиции он пока тоже не встречал. Ну а если Эннис одержит победу и заберёт у Зайаса титулы, то дальше возможны различные варианты: Себастьян Фундора, Джош Келли, Верджил Ортис, Эррол Спенс, Тим Цзю – уже совсем другой уровень, на котором Джарона ещё не проверяли.