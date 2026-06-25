UFC в Баку — последний шанс Пуляева. Андрея очень не любят матчмейкеры

27 июня в Баку, Азербайджан, пройдёт турнир UFC Fight Night 280. Он представляет особенный интерес для фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что в карде – большое количество представителей нашей страны. Очень важный поединок проведёт Андрей Пуляев. Его соперником станет опытный представитель Узбекистана – Нурсултон Рузибоев.

И именно этот бой определит будущее россиянина в лучшем промоушене на планете. Поэтому выложиться необходимо на максимум, только так можно будет рассчитывать на разговор с организацией о новом контракте.

Пока карьера россиянина в UFC складывается очень непросто. А ведь пробивался туда он через Dana White's Contender Series. И там смог расправиться с Лиамом Андерсоном. В тот момент казалось, что ситуация для Пуляева с каждым боем будет становиться всё лучше. Но уже в дебютном поединке ему достался опытный и крайне неудобный Кристиан Лерой Данкан . Англичанин к этому моменту уже имел 3-2 в UFC, а также победу над Денисом Тюлюлиным в активе. Андрей не проиграл досрочно. Но выглядел откровенно не лучшим образом на фоне Данкана. Поэтому закономерно уступил единогласным решением судей.

При этом никакой безнадёжности не было. Пуляев прекрасно понимал, что свои шансы он ещё получит. И Ник Клейн стал для него подарком. Американец подходил к поединку с аналогичным рекордом в UFC – 0-1. Поэтому у Андрея появилась прекрасная возможность сразиться с равным оппонентом. В итоге россиянин пробил ногой по корпусу и оформил красивое добивание уже во втором раунде. Показалось, что у Пуляева начинается светлая полоса. Однако и тут на первый план вышли матчмейкеры. Складывается ощущение, что они не особенно любят Андрея.

Андрей Пуляев Фото: Chris Unger/Getty Images

В соперники россиянину выбрали громадного камерунца, которого многие поспешили прозвать «новым Нганну». Атеба Готье подходил к поединку с профессиональным рекордом 8-1 . А в UFC он успел оформить три победы в первом раунде. Естественно, Пуляев был записным андердогом, в его успех мало кто верил. При этом сам поединок прошёл на встречных курсах. А главное, Андрей продемонстрировал характер. Он несколько раз оказывался на канвасе, в некоторых ситуациях откровенно «плыл». Однако неизменно брал себя в руки и продолжал бороться. В итоге Готье впервые в UFC услышал судейское решение, пусть и в свою пользу. А Пуляев наглядно показал, что с духом у него всё в полнейшем порядке.

Теперь Андрей с рекордом 1-2 в UFC – на краю пропасти. И гипотетически организация может просто не продлить с ним контракт. Подобрали ли матчмейкеры соперника попроще? Конечно, нет. Оппонентом станет Рузибоев, который в свои 32 года обладает колоссальным опытом. Его профессиональный рекорд 36-9-2. 47 (!) боёв против 14 – у Пуляева. Следующий важный момент. В UFC у Нурсултона четыре победы при всего лишь одном поражении . Согласитесь, впечатляющая статистика? Уступил Рузибоев лишь Хоакину Бакли, причём дотянул до судейского решения, пусть оно и было единогласным. Таким образом, можно практически не сомневаться, что Андрею будет очень сложно.

Нурсултон Рузибоев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

При этом сам Андрей готов к таким испытаниям. Он не боится того, что ему будет противостоять топовый оппонент. А ещё Пуляев понимает, что поединок будет определяющим для будущего в лучшем промоушене на планете: «Мне не предлагали новый контракт, всё зависит от боя с Нурсултоном Рузибоевым. Если честно, это мотивирует. Не хочется отработать один контракт и вернуться обратно к выступлениям в России. Хочется задержаться, отработать ещё несколько контрактов. Меня всё устраивает: гонорары устраивают, частота поединков устраивает, отношение к бойцам устраивает. Поэтому хотелось бы тут задержаться».

Теперь Пуляев – на краю пропасти. И следующий поединок может стать последним в UFC. Но Андрей успел показать, что готов бороться за своё до самого конца. Поэтому отдаст все силы, чтобы остаться в лучшем промоушене на планете. И россиянин уже пообещал, что даже если не победит, то устроит для фанатов настоящее шоу.