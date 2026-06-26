Зажгут не только Шара с Физиевым. Что ещё смотреть на турнире UFC в Баку

27 июня в Баку состоится второй азербайджанский турнир UFC. Возглавит его главная местная звезда лиги Рафаэль Физиев, которому предстоит непростой поединок против набирающего обороты мексиканца Мануэля Торреса. Но, конечно, в карде вечера будут и другие противостояния, на бумаге обещающие быть крайне интригующими и зрелищными.

Икрам Алискеров – Брунно Феррейра

Один из самых ожидаемых поединков азербайджанского турнира UFC для российских фанатов – бой Икрама Алискерова. Выходец из боевого самбо ворвался в лучшую лигу мира в 2023 году с двумя брутальными нокаутами: сначала наглухо вырубил Фила Хоуза двойкой, а затем мощным коленом в прыжке и жёстким добиванием финишировал Варлея Алвеса. Учитывая успешный опыт выступления в других лигах, в том числе и в Brave, где у Алискерова было только одно поражение от Хамзата Чимаева, в UFC дали шанс Икраму попасть сразу в топ-5: в июне 2024 года российский боец вышел на коротком уведомлении против бывшего чемпиона Роберта Уиттакера, однако снова проиграл досрочно. Сейчас у Икрама две победы подряд, и он снова рвётся в рейтинг. Алискеров достаточно техничный боец, умеет побеждать и в стойке, и в партере, за его поединками интересно наблюдать. Особенно когда в соперниках мощный бразилец по прозвищу Халк – Брунно Феррейра. Феррейра обладает хорошей физической мощью, умеет жёстко прикладываться по соперникам и зарубаться в стойке, а ещё Брунно неплох в партере: в его активе девять нокаутов и пять сабмишенов, всего один победный поединок бразильца добрался до судейского решения. Так что просто Алискерову точно не будет, а сам бой выглядит интересным для фанатов – скучать тут явно не придётся.

Икрам Алискеров Фото: Chris Unger/Getty Images

Нурсултон Рузибоев – Андрей Пуляев

Для россиянина Андрея Пуляева выступление в Азербайджане будет четвёртым в лучшей лиге мира. И оно же может стать последним, если Пуляев не проявит себя. Ученик Александра Шлеменко проиграл два поединка из трёх: да, это были поражения от Кристиана Лероя Данкана, который сейчас идёт на серии из четырёх побед и находится в рейтинге, а также от устрашающего африканского проспекта Атебы Готье. Но тем не менее в сухом остатке у Пуляева рекорд 1-2, и ещё одна неудача поставит его на грань увольнения. Так что Андрей точно сделает всё возможное, чтобы одержать в Баку победу, а обычно такая мотивация помогает бойцам закатывать в клетке максимально зрелищные бои. Однако вызов у Пуляева снова непростой – на этот раз россиянину дали опытного Нурсултона Рузибоева из Узбекистана. Для 32-летнего Рузибоева бой с Пуляевым станет юбилейным, 50-м в карьере, причём из 36 побед 33 он одержал досрочно – 13 нокаутом и 20 сабмишеном. Нурсултон идёт в UFC с рекордом 4-1, нокаутировал того же Брунно Феррейру, с которым предстоит встретиться Алискерову, так что Рузибоев – серьёзнейший вызов для куда менее опытного Пуляева. Тем интереснее будет посмотреть, как Андрей сумеет справиться с задачей в ситуации, когда отступать уже некуда.

Абдул-Рахман Яхьяев – Джулиус Уокер

В карде азербайджанского турнира выступит российский полутяжеловес Абдул-Рахман Яхьяев, выступающий под флагом Турции. У Яхьяева идеальный послужной список из девяти побед, причём в восьми случаях он финишировал своих соперников – три нокаута и пять сабмишенов. На победу в Претендентской серии Даны Уайта и успех в дебютном поединке в UFC он затратил 63 секунды, а во втором бою в лиге снова победил в первом раунде. Конечно, хотелось бы посмотреть на то, как Яхьяев проявит себя в поединках против серьёзной оппозиции, но пока Абдул-Рахман снова получил не самого статусного соперника. В Баку он встретится с Джулиусом Уокером, у которого в лучшей лиге мира три поединка, и в двух из них он проиграл. Так что для Яхьяева это отличный шанс одержать ещё одну яркую досрочную победу и по-настоящему обратить на себя внимание матчмейкеров и руководства лиги.

Назим Садыхов – Матеус Камило

На турнире UFC в Баку зрители увидят противостояние Чёрного волка и Ягуара – именно такие прозвища у участников главного карда Назима Садыхова и Матеуса Камило соответственно. Садыхов – азербайджанский легковес, выступающий в UFC с 2023 года. Российским фанатам он запомнился невероятной рубкой с Вячеславом Борщёвым: тот бой закончился вничью, хотя Садыхов был близок к финишу. Назим вообще закатывает яркие выступления в каждом своём поединке, тот же Борщёв красноречиво говорил про бывшего соперника так: «Садыхов либо победит, либо умрёт». Так что к его поединку в Баку при родной публике будет приковано особое внимание. В соперниках у Назима будет Матеус Камило. Интересно, что у бразильца два боя в UFC, в последнем из них он одержал победу над… Вячеславом Борщёвым. В целом у Камило в карьере 10 побед при двух поражениях, бразилец умеет побеждать и в стойке, и в партере, так что лёгкой прогулки для Садыхова не будет.

Назим Садыхов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Фарман Хасанов – Эрик Нолан

Турниры UFC, в которых лига расширяет географию и к которым в том числе относится ивент в Баку, – это отличная возможность для местных бойцов проявить себя на самом высоком уровне. Так в карде предстоящего турнира появился Фарман Хасанов – 30-летний азербайджанский боец. Если вы про него ничего не слышали, то это неудивительно: у него всего четыре профессиональных поединках, три из которых он провёл в лиге LFA, откуда, собственно, и попал в лучшую лигу мира. Во всех боях Хасанов одержал победы, в трёх из них финишировал соперников. Получил бы Фарман шанс, если бы турнир проходил не в Баку? Вряд ли. Однако теперь у Хасанова есть возможность громко заявить о себе, и в таких ситуациях бойцы обычно закатывают максимально зрелищные поединки. В соперниках у Фармана будет Эрик Нолан. У американца скромный рекорд 8-4, при этом он уже успел дебютировать в UFC: в первом поединке в лиге проиграл Байсангуру Сусуркаеву. До этого у Эрика была серия из трёх нокаутов, так что ярко побеждать он тоже умеет и постарается доказать это на турнире в Азербайджане.