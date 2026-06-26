«Ему всё преподносят на блюдечке». Итаума — эталон того, как надо вести боксёра к титулу

Как правило, словосочетание «боксёра/бойца ведут» вызывает негативную реакцию. В большинстве случаев это намёк на слабую или сомнительную оппозицию и обход сложных или стилистически нежелательных вызовов. В случае же с Мозесом Итаумой речь идёт о поступательном росте талантливого боксёра, которого не спешат забрасывать в мясорубку к топам тяжёлого веса и которому спокойно дают набраться опыта, постепенно повышая уровень сложности на ринге. Хотя соблазны высокие — Турки Аль аш-Шейх уже давно грезит поединком британца против Александра Усика.

Мозес Итаума Фото: James Fearn/Getty Images

Конечно, есть и критики — кто-то считает, что Итаума просто получает подарки и за счёт этого двигается к вершине. Тем не менее сейчас за Мозесом будущее тяжёлого дивизиона, и практически нет сомнений, что он доберётся до титула чемпиона мира . Итаума начал карьеру в профи только в конце 2023 года, то есть он ещё и трёх лет не провёл на профессиональном уровне, однако то, как его ведут — эталон. Никакой спешки и попыток быстро набить рекорд. Начал, как и все, с середняков и джорнименов, набрался опыта, а уже с начала 2024 года ему постепенно повышают оппозицию: Илья Мезенцев, Мариуш Вах, Демси Маккин. В 2025 году Итаума снёс небитого Майка Балогуна, затем в первом раунде нокаутировал Диллиана Уайта, которого до того побеждали только Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и Александр Поветкин. Но все они провозились с британцем дольше, чем Мозес.

В марте 2026-го Итаума переехал Джермейна Франклина, финишировав того в пятом раунде. Ранее американец проиграл лишь дважды (Джошуа и Уайту) – и оба раза решением. Итаума же заставил Франклина выглядеть новичком в ринге. И Мозесу при этом только 21 год. Совсем юный возраст, тем более для тяжеловеса. Зато полный порядок с навыками : рослый, длиннорукий, быстрый, отличная реакция и рефлексы, очень разнообразный арсенал атак, тяжело бьёт с обеих рук, однако при этом вообще не гонится за нокаутами. С тем же Франклином было избиение на протяжении пяти раундов, Итаума шикарно держал дистанцию, переигрывал соперника и в итоге пробил его наглухо на ближней дистанции.

9 из 10 боксёров с таким талантом и уровнем уже могли бы забросить в гонку за поясами, однако Итаума никуда не спешит, хотя вопросы о титульниках и чемпионах звучат регулярно. Когда Мозес нокаутировал Уайта, то расстраивался: «Люди думают, что я всегда хочу нокаутировать соперника. Это не так. Я очень расстроился, когда бой против Диллиана закончился. Поймите, я проходил тренировочный лагерь. 14 недель! Мне не хочется после этого выходить на один раунд. Идеальный расклад – пять‑шесть раундов. Нет, конечно, если бой останавливают в первом – пусть, за большее в таком случае всё равно не заплатят. Но я так долго тренировался не для того, чтобы оформить нокаут в первом раунде. Иначе не убивался бы на беговой дорожке».

Мозес Итаума Фото: Alex Livesey/Getty Images

И в целом, если углубляться в то, как мыслит Итаума, вас удивят его здравомыслие и грамотные рассуждения. Например, о возможном поражении или потенциальном бое с Усиком: «Способен ли меня кто-то победить? Конечно. Я не неуязвимый. Ты не можешь заходить в ринг со 100-процентной уверенностью в победе. Такого не бывает, каждый может оказаться в нокауте в любой момент. Ты буквально тренируешься, чтобы тебе повезло. Чем больше тренировок, тем более везучим ты становишься. Но всегда может случиться вечер, когда удача не на твоей стороне.

С Усиком, думаю, я бы хотел только потренироваться. Единственная причина такого ответа — он совсем из другого поколения. В нашем бое не так много смысла, кроме того, что я мог бы стать чемпионом мира. Во всех остальных обстоятельствах не будет ничего хорошего. Если он победит, начнутся обсуждения, зачем вообще было нужно выходить против Итаумы, ведь он же просто ребёнок. Если я выиграю, скажут, что он просто уже старый. Я никуда не спешу. Люди не понимают: чем больше времени проходит, тем сильнее это играет мне на руку. Однако не всем нравится ждать».

Сейчас у Итаумы рекорд 14-0 и впереди, судя по всему, последний большой тест перед титульником. Пройдя крепких Уайта и Франклина, Мозес встретится с Филипом Хрговичем. Этот поединок возглавит турнир в Лондоне 29 августа . Ещё недавно хорвата самого считали потенциальной угрозой для топов, но выяснилось, что для этого Хргович слишком однобокий боксёр. Однако это крепкий боец, входящий в топ-10 дивизиона, и он способен по-настоящему протестировать Итауму.

Хргович прекрасно понимает свою роль на предстоящем ивенте: «Я знаю, почему меня сюда пригласили. Меня пригласили проиграть. Я понимаю. Фрэнк Уоррен не заработает на мне столько денег, сколько на Итауме. Моя задача — помешать ему достичь земли обетованной, стать чемпионом и следующей звездой. У него есть все качества, его продвигали с самого начала карьеры. Все предсказывают, что он следующая большая звезда. Я здесь, чтобы остановить его. Я докажу, что слишком жёсток, слишком опытен и слишком силён… Многие списывают меня со счетов… Но я иду за победой. Слушайте, я не впечатлён так, как весь мир. Я боец и смотрю на это под другим углом. Никогда не видел его в проигрышных позициях, чтобы его пробивали или отправляли в нокдаун. У него определённо есть навыки и скорость, однако, чтобы быть великим бойцом, нужно иметь сердце, волю, умение держать удар и выносливость. Мы этого ещё не видели. Возможно, у него всё это есть, а возможно, и нет… Я проверю, настоящий ли он боец… Я побью этого парня и [затем] стану чемпионом мира в тяжёлом весе. Ему всё преподносят на блюдечке, если сравнить его путь с моим и путями других парней из маленьких стран».

Мозес Итаума Фото: Richard Pelham/Getty Images

Сам Итаума заявил, что Хргович ничего о нём не знает, чтобы делать какие-то выводы о карьерном пути, но при этом назвал поединком с Филипом самым сложным в своей карьере. В случае победы Мозес готов встретиться с Агитом Кабайелом, если тот не получит бой с Усиком . Как бы то ни было, если Итаума разберётся и с Хрговичем так же легко, как со всеми остальными, то уже никто не станет сдерживать юного британца, и ему устроят титульник: хоть с Кабайелом, хоть с Даниэлем Дюбуа, хоть с Усиком.

Звезда Итаумы вот-вот разгорится в полную силу. И пока всё выглядит так, что в тяжёлом весе уже в ближайший год появится новый доминирующий чемпион, которого будет очень тяжело сместить с трона. Мозес сейчас выглядит главным талантом поколения с образцово выстроенной профессиональной карьерой.