Алискеров — в шаге от топ-боёв. Какие шансы залезть ещё выше?

27 июня в Баку состоится турнир UFC Fight Night 280. В рамках основного карда свой шестой поединок под эгидой организации проведёт российский боец Икрам Алискеров . Его соперником станет бразилец Брунно Феррейра по прозвищу Халк, выступающий в промоушене уже больше трёх лет.

Карьера Алискерова в UFC складывается очень любопытно. После успешного дебюта с Филом Хоузом россиянина пытались свести с Пауло Костой, пятым номером рейтинга среднего веса на тот момент. Бразильский боец от такого поединка отказался, а спустя несколько месяцев Икрам мог встретиться с Нассурдином Имавовым, входящим в топ-10 дивизиона, но в итоге бился с Варлеем Алвесом, который вышел на коротком уведомлении. С двумя победами нокаутом в первом раунде Алискерова снова попытались забросить в топ-10, однако уже сам Икрам снялся с боя против Энтони Эрнандеса из-за стафилококка. Зато в июне россиянина бросили спасать дебютный турнир в Саудовской Аравии, где Алискеров заменил Хамзата Чимаева и встретился с Робертом Уиттакером. Резкая смена часовых поясов, акклиматизация, короткое уведомление и две весогонки сказались — Икрам проиграл нокаутом в первом раунде .

С того момента российский боец одержал две победы — нокаутировал Андре Муниса (этот бой получилось устроить только с третьей попытки) и в тяжёлом поединке одолел решением корейца Чун Ён Пака. Итоговое резюме Алискерова к данному моменту — 4-1 в UFC, три победы нокаутами , семь раз поединки с его участием отменялись, а ни одна попытка встретиться с бойцом из топ-15 не увенчалась успехом. Икрам заглядывал в топ-15 совсем недавно, но его оттуда вытеснил Бо Никал, победивший на турнире UFC в Белом доме. Зато, по версии рейтингов самого промоушена, Алискеров занимает 14-ю строчку.

Есть нюансы. Три из четырёх соперников, побеждённых Икрамом, уже в UFC не выступают, а последний бой вызвал много вопросов — Чун Ён Пак дал близкий поединок, заставил Алискерова вымотаться, но победу забрать удалось. Сам Икрам подтверждал после боя, что тренеры остались недовольными его перформансом, однако отдал должное сопернику: «Очень специфический, своеобразный пацан. Попадаешь по нему — а он идёт и идёт, не даёт тебе думать, не даёт собраться. Угол тоже не особо доволен боем. Говорят, что я могу намного больше, чем сделал. Честно, у меня был план выйти на бой, не форсировать, не стараться его финишировать. Он очень терпеливый пацан. Поэтому я выбрал тактику просто переиграть его и выиграть этот бой».

Теперь перед Алискеровым новый вызов – и тоже очень непростой. Бой с Феррейрой мог состояться ещё прошлым летом, однако тогда Икрам снялся из-за травмы, а бразилец бился с Джексоном Маквеем. У Брунно в UFC 6-3, пять раз он побеждал досрочно, а в последнем поединке проиграл нокаутом Грегори Родригесу и уступил соотечественнику место в топ-15 дивизиона. Феррейра — боец хорошего уровня и станет для Икрама важным тестом перед тем, как россиянину дадут бой с кем-то из топ-15 . На эту возможность Алискеров уже наработал, осталось подтвердить всё делом в октагоне. По сути, это бой за право получить рейтингового соперника. Почти нет сомнений, что победитель встретится с кем-то из топа.

Икрам Алискеров Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Вопрос — готов ли Алискеров? Непреложная истина гласит, что боец хорош настолько, насколько был хорош его последний бой. То есть оценивать спортсмена большинство будет именно по тому, как он себя показал в предыдущий раз. Алискеров не впечатлил так, как впечатлял до этого, поэтому появились сомнения в его перспективах . Это нормально, и всё в руках самого Икрама — одна уверенная победа над Брунно Феррейрой, и воспринимать россиянина будут иначе. Набор навыков у Алискерова неплохой: бьёт тяжело, серьёзно подтянул ударную технику, база самбо помогает в борьбе, есть хороший и разнообразный арсенал в партере, и, кроме того, как выяснилось в последнем поединке, Икрам способен работать и на фоне усталости. Ценный навык, который всегда может пригодиться.

К бою Алискеров, с его собственных слов, готов: «Он взрывной, кидается много. Много неординарной работы у него. Но ничего сверхъестественного нет. Надо пройти его. И думаю, я пройду его. Недооценивать здесь никого и никогда нельзя. В средней весовой категории пацаны за 90 кг весят все [во время боя]. И удары тяжёлые. Поэтому надо быть начеку. Есть ли понимание, что лучше побеждать досрочно? Да. Есть понимание, есть настрой. Сам тоже очень сильно хочу выиграть финишем. Настроен показать яркий бой».

Брунно Феррейра Фото: Sean M. Haffey/Getty Images