Допинг, реванш с братом Хабиба, борьба PFL и UFC. Острое интервью с Александром Шаблием

В ночь с 27 на 28 июня в Сан-Диего, США, состоится очередной турнир организации PFL. В его рамках выступит большое количество бойцов из России. Особенный интерес привлекает к себе поединок, в рамках которого в клетку после долгого простоя выйдет Александр Шаблий. Его соперником станет Альфи Дэвис. Скорее всего, именно в этом противостоянии определится следующий оппонент Усмана Нурмагомедова, удерживающего чемпионский пояс на своём плече. Мы поговорили с Шаблием и обсудили всё самое интересное.

– Как ощущения после долгого простоя? Уже есть ощущение, что скоро возвращаться в клетку?

– Настрой – боевой. Меня ничего не смущает, всё хорошо. Но и ощущения, что со дня на день я рвусь в клетку – нет. Я осознанно подхожу ко всем процессам, всё идёт по плану.

– Было ли в подготовке к Альфи Дэвису что-то особенное?

– Никаких сверхъестественных вещей не было, всё прошло по плану. Начали подготовку в Ростове, затем прилетел на акклиматизацию в Майами. В США провёл спарринг-сессию. Сейчас находимся в Сан-Диего. Сделаем вес и выйдем в клетку. Всё нормально.

– Дэвис свой последний бой проводил против Усмана Нурмагомедова. Вы его отсматривали? Подметили ли что-то для себя?

– Да, бой отсматривал. Всегда отсматриваю поединки своих соперников, чтобы провести анализ. С командой анализируем, смотрят мои тренеры, я им доверяю больше, чем себе. План выстраивается из того, что делает соперник. В этом поединке я был уверен в успехе Усмана. Говорил об этом в своих прогнозах. Для меня не было никакой сенсации. Бой прошёл так, как я и предполагал. Была перестрелка ногами, которая закончилась борьбой. Дэвис был Дэвисом, Усман был Усманом. Для меня ничего нового там не было. Но какой-то анализ мы провели.

– Поединок с Дэвисом – ступенька к реваншу с Усманом?

– Дэвис – первый номер в рейтинге. Если я его побеждаю, то становлюсь претендентом. Цифры говорят сами за себя. Задача номер один – победить Альфи. А следующая – получить бой за пояс. Кто бы ни был на этот момент чемпионом. Хотелось бы до конца года осуществить это.

Александр Шаблий Фото: Bellator

– У Усмана будет бой с Арчи Колганом. Как вы оцениваете этот поединок? Есть ли у соперника Нурмагомедова шансы?

– Шансы есть всегда и у всех. Вопрос только в том – какие. Я считаю, что пока Арчи рановато до победы над Усманом. Не хватает опыта, технической составляющей, чтобы стать чемпионом. Его манера ведения боя удобна для Нурмагомедова. Его хорошо можно держать на дистанции, контролировать ногами, не пускать бороться. Мне кажется, что поединок пройдёт все пять раундов. Усман, скорее всего, победит решением.

– Первый поединок с Нурмагомедовым придал вам уверенности?

– Многие люди знают, что в первом бою было не моё привычное состояние. Если говорить о потенциальном реванше, то Усман стал старше, я буду уже в совершенно другом состоянии. Сначала одержим победу над Дэвисом, а потом уже будем думать, как драться с Нурмагомедовым.

– Вас дисквалифицировали за положительный допинг-тест. Какой была ваша первая реакция?

– Сначала я думал, что это недоразумение. Первым делом позвонил нашему врачу. Он работал со мной на протяжении нескольких боёв. Я всегда отдавал себе отчёт в том, что мы принимаем препараты, которые разрешены. Никогда не перекладывал ответственность на врача. Я всегда понимал, что мы делаем. И знал, что эти препараты разрешены. Один из этих препаратов содержал микродозы вещества, которое запрещено. В итоге в USADA сделали для нас минимальное отстранение в полгода. Изначально мы даже разговаривали о том, чтобы они не публиковали это. Потому что мы предоставили все документы, препараты, всё отправили. Они всё протестировали. Но их политика деятельности противоречит этому. Им всегда нужно публиковать любую информацию, даже если это применение было неумышленным. Люди могут домысливать всё что угодно. Однако время прошло. И, как показала практика, это особенно никого не волнует. Если бы меня отстранили на два-три года, можно было бы говорить о скандале. А так… Эти полгода даже пошли мне на пользу. У меня была травма. И они помогли мне в плане восстановления.

– Это первый в карьере настолько длительный простой. Насколько сильно скучали?

– Желание поскорее вернуться было всегда. Я всё время тренировался. Наверное, не давала мне скучать моя промоутерская деятельность. Я занимался развитием своей лиги, за это время было проведено пять турниров. Был погружён в развитие организации. Тем не менее всегда тренировался. Люди видели, что я помогал в подготовке моим одноклубникам. Всегда был в деятельности. Нет такого ощущения, что меня давно не было. Сейчас процессы в PFL я уже оцениваю не как боец, а как промоутер. И скажу так. У нас учиться нечему. У нас всё хорошо работает в России. В каких-то вещах наши лиги даже преуспевают. Российская аудитория, российские издания прилагают большие усилия. Даже больше, чем на Западе. И всё это для того, чтобы делать единоборства популярными. Здесь никто не знает практически других организаций, помимо UFC. Эта организация – на слуху. Они тратят примерно столько же денег на гонорары бойцов, сколько и на их развитие и продвижение, повышение медийности. Они поняли эту игру, осознали, для чего это нужно делать, какие расставлять приоритеты. И UFC создаёт таких звёзд, которые, уходя из организации, потом спокойно собирают стадионы. На них приходят люди по всему миру. Причём не только внутри своей страны. У него появляется мировое имя.

Александр Шаблий Фото: Getty Images

– Можно ли говорить, что сейчас российские лиги способны привлечь звезду любой величины?

– Да, за рубежом смотрят и наблюдают за Россией. Недавно я разговаривал с Матеушем Гамротом. И мне было интересно, что он знает, что у нас происходит. Знает, что у меня есть организация, что в России очень много кулачных промоушенов, за которыми он наблюдает. А ещё Гамрот сказал, что в Польше такого нет. Хотя там есть KSW – очень мощная организация. Но моё мнение, что сейчас ACA была бы организацией номер один в Европе. Практически всех молодых проспектов подписывают туда. Ребята из ACA делают большую работу по продвижению. MMA в России действительно хорошо развиваются. И огромные усилия для этого прикладываются именно в ACA. Они развивают бойцов, вкладываются в их медийную составляющую, привлекают большое количество новых городов, приезжают в регионы. Многие бойцы должны это понимать. Организация тратит много времени и колоссальные средства на их развитие. Это нужно учитывать всегда, когда ты расстаёшься с организацией. Нужно уметь благодарить за то, что было проделано. И дальше идти с высоко поднятой головой.

– Ваш первый организаторский опыт. Много ли сложностей на пути?

– У нас, у спортсменов, такой характер. Мы привыкли к сложностям. Сложности не проблема. Проблема – это когда ты выбираешь не тот путь, не ту стратегию, не тех людей. А когда ты видишь сложности и справляешься с ними, это лишь пробуждает азарт. Я кайфую от того, что делаю. Вижу, что людям нравится. Это самая большая награда.

– Насколько комфортно работать с бойцами, находясь по другую сторону?

– Бойцы – очень капризные ребята. Я и сам последние недели, когда гоняю вес, ограничен в еде, сталкиваюсь с эмоциями. Но лучше, когда промоутерской деятельностью занимаются те люди, которые и сами прошли этот путь. Они лучше могут понять, что чувствуют бойцы. Они понимают, что в такие моменты где-то нужно пойти на уступки. Я всегда стараюсь идти навстречу своим бойцам. Я понимаю, что молодых бойцов нужно как-то стимулировать. Мы в нашей лиге ввели бонусы. У ребят должна быть мотивация завершать бои красиво и зрелищно. Помню свой первый бонус. Я участвовал на турнире и вообще не знал, что они предусмотрены. Но получил и был очень рад. Потому что мне эти деньги сильно пригодились. Я тогда сдавал экзамены, поступал в ВУЗ, оплачивал репетиторов. И деньги мне очень сильно пригодились. Лучший промоутер – это человек, который хлебнул этого горя. И понимает, о чём идёт речь.

– А теперь у вас впереди – плавный переход из Bellator в PFL?

– Он уже был. Я переподписал контракт перед боем с Усманом. Турнир проходил под эгидой Bellator, но я уже был в PFL.

Александр Шаблий Фото: Cooper Neill/Getty Images

– Чувствуется ли, что вы уже в другой лиге, другом промоушене?

– Я бы не сказал. Кардинально особенно ничего и не поменялось. Дни проходят так же, как они и проходили раньше. Главный матчмейкер – Майк Коган. Единственное, работает другая команда по продакшену и организации. Очень креативные и отзывчивые ребята. Очень хорошо относятся к своей работе. Вообще никаких проблем.

– А что по поводу борьбы PFL и UFC? Чувствуется, что постепенно лучшую лигу на планете начинают «поддушивать»?

– Это слишком громкие слова. «Поддушить» UFC на сегодняшний день ни у кого не получится. Это махина, которая работает как часы. Но PFL сейчас транслируют на ESPN. Это большой шаг. Там аудитория, которая приучена к единоборствам. Есть сложности и в том, что федеральные каналы в России сейчас не транслируют PFL. С этим есть сложности. PFL сейчас у нас транслируется только в OKKO. Спасибо им, что взяли на себя эту ответственность, освещают наши турниры.

– Смотрели ли UFC в Белом доме? Было ли ощущение, что случилось нечто грандиозное?

– Грандиозных ожиданий изначально не было. Однако то, что я увидел, мне понравилось. Они очень сильно удивили. Особенно два главных поединка.

– Гейджи – это крутой пример для подражания? Он вышел и шокировал весь мир.

– Да, у него это получилось. Он смешал все карты. Никто не думал, что он продержится больше трёх раундов. Так ещё и никто не ждал того, что Джастин одержит победу.

Александр Шаблий Фото: Cooper Neill/Getty Images

– А что скажете по поводу Илии Топурии? Сможет ли он вернуться после такого жёсткого поражения?

– Тяжело сейчас об этом рассуждать. Я не знаю, какие у него планы. Вдруг он захочет снова спуститься в весе. На фоне Гейджи он казался маленьким. У Топурии закрепощённая техника ведения боя. А он стал ещё меньше двигаться. Против Ислама он будет казаться очень маленьким.

– А как вы относитесь к людям, которые «скачут» между весами?

– Нормально и положительно. Это естественный процесс. С каждым боем парням становится всё сложнее и сложнее гонять вес. Плюс в новом весе у тебя появляются шансы на более громкие бои. Есть достаточно примеров, когда всё получалось. Считаю, что это нормальный процесс.

– В UFC возвращается Конор Макгрегор. Есть ли у него какая-то мотивация, кроме денег?

– Для чего он возвращается? Думаю, с финансовой точки зрения у него всё в порядке. Думаю, что у него есть претензия к себе. Карьера завершается не так, как он бы этого хотел. Он – легенда, изменил этот бизнес. И не хочет уйти на негативе. Мне кажется, его это гложет. Он оставил о себе много неприятных впечатлений. И в жизни, и в спорте. Сейчас ирландцы говорят, что в стране больше любят Пола Хьюза, чем Конора. И Макгрегор хочет изменить мнение о себе.

– А как оцениваете его шансы?

– Макс будет фаворитом. Но не скажу, что Конор будет выглядеть ничтожно. Он выбрал удобную весовую категорию. Много не нужно будет гонять. Удар у него есть. Если зацепит, то может уронить любого. Конечно, Макс – фаворит. Однако Конора не стоит списывать со счетов.