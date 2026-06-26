UFC Баку: россиян ждут важнейшие поединки. Шару и Пуляева испытают на прочность. LIVE

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27 июня в Баку, Азербайджан, пройдёт турнир UFC Fight Night 280. В главном событии вечера встретятся топовые легковесы Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес.
В соглавном бою турнира в октагон вернётся Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, а биться он будет с бразильцем Мишелем Перейрой.
В рамках основного карда свои поединки проведут Икрам Алискеров и Абусупьян Магомедов. Их соперниками станут Брунно Феррейра и Михал Олексейчук соответственно.
Кроме того, в Баку выступит Андрей Пуляев. Ему предстоит встретиться с Нурсултоном Рузибоевым.
А яркий полутяжеловес Абдул-Рахман Яхьяев попробует одержать третью победу подряд — у него в соперниках Джулиус Уокер.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🔝 «Дохрена сделал». Физиев назвал Гейджи более великим бойцом, чем Хабиб и Махачев
11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев лестно высказался в адрес новоиспечённого чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гейджи.
«Братан… Извини меня, да я бы даже его в какой-то мере выше поставил. Да, Хабиб и Ислам — они крутые, много у кого выиграли, но я считаю, что Гейджи выше. Сколько лет он в топ-5, скажи мне, с какого года? Сколько лет в топ-5! Сколько бонусов! Грубо говоря, 15 боёв — 16 бонусов. Разве можно ставить его в один ряд с этими бойцами? Да, они добились крутых достижений, никак не принижаю, а то налетят сейчас шавки всякие. Но, блин, извини меня, Гейджи дохрена сделал — чуть больше даже!» — сказал Физиев в интервью на портале Sport24.
⚖️ Результаты взвешивания участников турнира
Главный кард:
Главный бой вечера, лёгкий вес: Рафаэль Физиев (70,76 кг) vs Мануэль Торрес (70,76 кг).
Средний вес: Шарабутдин Магомедов (84,36 кг) vs Мишель Перейра (84,14 кг).
Лёгкий вес: Назим Садыхов (70,76 кг) vs Матеус Камило (70,76 кг).
Наилегчайший вес: Асу Алмабаев (57,15 кг) vs Чарльз Джонсон (56,92 кг).
Средний вес: Икрам Алискеров (84,36 кг) vs Бруно Феррейра (83,91 кг).
Средний вес: Абусупьян Магомедов (84,14 кг) vs Михал Олексейчук (84,36 кг).
Прелимы:
Полусредний вес: Фарман Хасанов (77,33 кг) vs Эрик Нолан (77,33 кг).
Полутяжёлый вес: Абдул-Рахман Яхьяев (93,44 кг) vs Джулиус Уокер (93,44 кг).
Средний вес: Нурсултон Рузибоев (84,36 кг) vs Андрей Пуляев (84,36 кг).
Полулёгкий вес: Каан Офли (66,22 кг) vs Хавьер Рейес (65,99 кг).
Полусредний вес: Даниил Донченко (77,44 кг) vs Теодор Берггрен (77,56 кг).
Легчайший вес: Бекзат Алмахан (61,68 кг) vs Жан Мацумото (61,46 кг).
Полусредний вес: Тахир Абдуллаев (77,33 кг) vs Джефферсон Насименто (77,56 кг).
👑 Шара Буллет назвал лучшего российского и величайшего бойцов UFC в истории
Популярный российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прошёл блиц-опрос, ответив на несколько вопросов, связанных со смешанными единоборствами.
— Лучший боец в UFC в данный момент?
— Ислам Махачев.
— Лучший город для проведения поединка?
— Лос-Анджелес.
— Самый зрелищный боец UFC?
— Шара Буллет.
— Лучший российский боец в истории UFC?
— Хабиб [Нурмагомедов].
— Лучший бой в истории UFC?
— Дэн Хендерсон против Маурисиу Руа.
— Лучший боец в истории UFC?
— Джон Джонс, — сказал Магомедов в интервью порталу TNT Sports.
🏆 «Было честью подраться с чемпионом дважды». Физиев поздравил Гейджи с титулом
«Это честь для меня — подраться с чемпионом дважды. Это были 30 минут крутой зарубы. Очень рад его победе!» — написал Физиев на своей странице в социальной сети.
Где смотреть турнир UFC в Баку
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 280 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤔 Царукян: Шара Буллет никогда не будет чемпионом в UFC
«Он никогда не будет чемпионом [в UFC]. Просто будет закатывать хорошие бои, делать шоу. Его будут ставить в основном [на турниры] в Абу-Даби, в Азербайджане. Довольно эпатажный, зрелищный боец. Может в топ-10 будет, удержится. Без борьбы очень тяжело удержаться [в топе] и стать чемпионом», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «ВПИСКА».
Дата и время турнира UFC в Баку
Турнир UFC Fight Night 280 пройдёт 27 июня, в субботу, в Баку. Это второй в истории турнир UFC на территории Азербайджана. Начало ивента — в 16:00 по московскому времени, основной кард стартует в 19:00 мск.
😈 Шара Буллет назвал лицемером Мишеля Перейру за поддержку Израиля
«В моих глазах он лицемер, потому что выходить после поединка и поднимать флаг Израиля, который устроил геноцид на глазах миллиардов людей, устроил геноцид в Газе — детей, женщин… И он именно в этот момент, когда всё это происходит и весь мир это осуждает, поднимает флаг Израиля, а потом после поединка идёт спасать собак от наводнения в Бразилии.
Даже, честно сказать, если бы он реально за собак беспокоился — другое дело. А он на этом просто лайки набирает. Просто спасает собак, хочет в социальных сетях хайп набрать, набрать лайки. У него самые популярные видео знаешь какие? Это как он спасал собак. Спасатель собак.
Его, когда наводнение в Дагестане было, не хватало, честно говоря», — рассказал Шара Буллет в видео для YouTube-канала Red Corner MMA.
Полный кард турнира UFC в Баку
Основной кард:
- Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес;
- Шара Буллет — Мишель Перейра;
- Назим Садыхов — Матеус Камило;
- Асу Алмабаев — Чарльз Джонсон;
- Икрам Алискеров — Бруно Феррейра:
- Абусупьян Магомедов — Михал Олексейчук.
Предварительный кард:
- Фарман Хасанов — Эрик Нолан;
- Абдул-Рахман Яхьяев — Джулиус Уокер;
- Нурсултон Рузибоев — Андрей Пуляев;
- Каан Офли — Хавьер Рейес;
- Даниил Донченко — Теодор Берггрен;
- Бекзат Алмахан — Жан Мацумото;
- Тахир Абдуллаев — Джефферсон Насименто.