Усик уходит? Александр анонсировал прощальный бой

Александр Усик – топовый тяжеловес. Он полностью доминирует в «королевском» дивизионе. Боксёру уже 39 лет. Да, возраст, который не считается критичным для тяжеловесов. Но складывалось ощущение, что выступать Усику становится всё сложнее. Кроме того, часто стали звучать тревожные звоночки. Спорная ситуация в первом поединке с Даниэлем Дюбуа, очень странное выступление против кикбоксёра Рико Верхувена. Да, неизменно всё завершалось победами. Однако осадок от всего этого оставался очень серьёзный. И Усик объявил, что в ближайшее время намерен завершить профессиональную карьеру.
Заявление Александра получилось достаточно эмоциональным. Он также заявил, что хочет дать дивизиону развитие: «Родные, всем доброго дня. Сегодня пятница, хорошая погода и хороший день, чтобы сказать, что я хочу сдать все свои пояса, которыми я сейчас владею, сделать их вакантными, чтобы парни, которые стоят в очереди, могли за них боксировать. Друзья, я оставляю пояса, но я не ухожу из спорта, потому что у меня ещё будет «Последний танец». Всех хочу поблагодарить. С уважением отношусь ко всем организациям. Хочу всех поблагодарить и сказать: дальше – больше. Слава богу за всё».
Говоря откровенно, оба решения назревали. Дивизион действительно начал застаиваться. Александр в определённый момент собрал в своих руках все пояса, стал абсолютным чемпионом мира. И, казалось бы, за три года успел провести два поединка. Однако проблема в том, что Усика интересовали громкие и денежные бои с Тайсоном Фьюри, противостояние с Верхувеном. А обязательные претенденты сидели и ждали, не получая возможности всё-таки попробовать дотянуться до мечты. Конечно, со временем ситуация стала лишь более усугубляться. Сейчас поединки с обязательными претендентами не дадут Усику той славы и тех денег, которые могут быть в более громких противостояниях. Поэтому Александр сделал выбор именно в пользу второго.
Само решение о завершении спортивной карьеры также выглядит максимально логичным. Во-первых, Усику уже 39 лет. И, помимо бокса, он старается активно развиваться в разных направлениях. Например, не так давно снялся в кино. Александр хочет заниматься не только боксом, но и всей остальной жизнью, о чём он заявлял достаточно давно. Во-вторых, Усик добился абсолютно всего в профессиональном боксе. Не осталось вершин, которые не были бы покорены. Так кому и что тогда доказывать? А в-третьих, Александру с возрастом стало всё сложнее добиваться оптимальных результатов без особенных проблем. С тем же Верхувеном он выглядел совсем потерянным, не в своей тарелке. Возможно, Усик просто понял, что, чтобы сохранить своё наследие, стоит задуматься о завершении профессиональной карьеры.
Александр Усик
Фото: Mohamed Hossam/Getty Images
Теперь дивизион тяжеловесов совершенно точно оживёт. Нужно понимать, что там действительно много очень крутых парней. И многим не давало раскрыться и развиться именно то, что тотально доминировал Александр. Одних он спокойно разбивал. Других просто не подпускал к титульным противостояниями. Но теперь ситуация должна стабилизироваться. А значит, получат свои шансы многие топовые бойцы. Мозес Итаума, Агит Кабайел, Мурат Гассиев. В «королевский» дивизион таким решением Усик действительно вдохнёт новую жизнь.
Сам же Александр, что очевидно, проведёт ещё один громкий бой. Он не стал бы освобождать пояса, если бы дал возможность обязательным претендентам. Реальных варианта – два. Это либо реванш с Верхувеном, который позволит снять все вопросы относительно результата первого боя. Либо закрытие трилогии с Фьюри. Противостояние с Цыганским королём выглядит даже более предпочтительным. Очевидно, что оно способно принести Александру огромный гонорар. А ещё есть отличная возможность подчеркнуть свой статус лучшего тяжеловеса на планете. Кроме того, Тайсон после возвращения не в оптимальном состоянии. Поэтому такое событие может быть очень интересным, а также удобным для Усика.