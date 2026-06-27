Усик уходит? Александр анонсировал прощальный бой

Александр Усик – топовый тяжеловес. Он полностью доминирует в «королевском» дивизионе. Боксёру уже 39 лет. Да, возраст, который не считается критичным для тяжеловесов. Но складывалось ощущение, что выступать Усику становится всё сложнее. Кроме того, часто стали звучать тревожные звоночки. Спорная ситуация в первом поединке с Даниэлем Дюбуа, очень странное выступление против кикбоксёра Рико Верхувена. Да, неизменно всё завершалось победами. Однако осадок от всего этого оставался очень серьёзный. И Усик объявил, что в ближайшее время намерен завершить профессиональную карьеру .

Заявление Александра получилось достаточно эмоциональным. Он также заявил, что хочет дать дивизиону развитие: «Родные, всем доброго дня. Сегодня пятница, хорошая погода и хороший день, чтобы сказать, что я хочу сдать все свои пояса, которыми я сейчас владею, сделать их вакантными, чтобы парни, которые стоят в очереди, могли за них боксировать. Друзья, я оставляю пояса, но я не ухожу из спорта, потому что у меня ещё будет «Последний танец». Всех хочу поблагодарить. С уважением отношусь ко всем организациям. Хочу всех поблагодарить и сказать: дальше – больше. Слава богу за всё».

Говоря откровенно, оба решения назревали. Дивизион действительно начал застаиваться. Александр в определённый момент собрал в своих руках все пояса, стал абсолютным чемпионом мира. И, казалось бы, за три года успел провести два поединка. Однако проблема в том, что Усика интересовали громкие и денежные бои с Тайсоном Фьюри, противостояние с Верхувеном. А обязательные претенденты сидели и ждали, не получая возможности всё-таки попробовать дотянуться до мечты. Конечно, со временем ситуация стала лишь более усугубляться. Сейчас поединки с обязательными претендентами не дадут Усику той славы и тех денег, которые могут быть в более громких противостояниях . Поэтому Александр сделал выбор именно в пользу второго.

Само решение о завершении спортивной карьеры также выглядит максимально логичным. Во-первых, Усику уже 39 лет. И, помимо бокса, он старается активно развиваться в разных направлениях. Например, не так давно снялся в кино. Александр хочет заниматься не только боксом, но и всей остальной жизнью, о чём он заявлял достаточно давно. Во-вторых, Усик добился абсолютно всего в профессиональном боксе. Не осталось вершин, которые не были бы покорены. Так кому и что тогда доказывать? А в-третьих, Александру с возрастом стало всё сложнее добиваться оптимальных результатов без особенных проблем. С тем же Верхувеном он выглядел совсем потерянным, не в своей тарелке. Возможно, Усик просто понял, что, чтобы сохранить своё наследие, стоит задуматься о завершении профессиональной карьеры.

Александр Усик Фото: Mohamed Hossam/Getty Images

Теперь дивизион тяжеловесов совершенно точно оживёт. Нужно понимать, что там действительно много очень крутых парней. И многим не давало раскрыться и развиться именно то, что тотально доминировал Александр. Одних он спокойно разбивал. Других просто не подпускал к титульным противостояниями. Но теперь ситуация должна стабилизироваться. А значит, получат свои шансы многие топовые бойцы. Мозес Итаума, Агит Кабайел, Мурат Гассиев. В «королевский» дивизион таким решением Усик действительно вдохнёт новую жизнь.