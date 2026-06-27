Пуляев попрощался с UFC? Рузибоев «задушил» россиянина на турнире в Баку

В Баку проходит масштабный турнир UFC, в том числе с участием российских бойцов. В предварительном карде вечера в октагон вышел средневес Андрей Пуляев, которому предстоял поединок с опытным Нурсултоном Рузибоевым из Узбекистана.

Для Пуляева это был уже четвёртый бой в UFC, и он во многом имел определяющий статус. В трёх предыдущих поединках ученик Александра Шлеменко дважды проиграл судейским решением – Кристиану Лерою Данкану и Атебе Готье. При этом в активе Андрея есть досрочная победа над Ником Клейном. Сам Пуляев заявил, что предстоящий поединок в Баку для него – последний по действующему контракту с UFC: новое соглашение в лиге не предлагали, и поэтому дальнейшая карьера российского бойца зависела от выступления в Азербайджане.

Пуляеву в UFC достаются не самые простые соперники: в дебюте он проиграл Данкану, у которого сейчас четыре победы подряд и который идёт на 13-й строчке в рейтинге, в последнем поединке Андрей дрался с одним из главных проспектов лиги – мощнейшим Атебой Готье, которого называют вторым Фрэнсисом Нганну. Да и на турнире в Баку у российского бойца оказался серьёзный оппонент – Нурсултон Рузибоев из Узбекистана. К 32 годам Рузибоев уже провёл 47 поединков, 36 из которых выиграл. В UFC Нурсултон до боя с Пуляевым имел рекорд 4-1, единственное поражение он потерпел от Хоакина Бакли. Так что задача у Андрея была крайне непростая.

Старт поединка получился осторожным, много финтили бойцы, выбрасывали кики с дистанции, но без особых попаданий. Через полторы минуты после начала боя Рузибоев провёл бросок: Пуляев попытался подняться, однако отдал сопернику спину. Андрей старался отстреливаться в партере, Нурсултон тоже чередовал удары с попытками поймать шею. В итоге Андрей всё же пропустил руку соперника под свой подбородок, Рузибоев моментально закрыл замок и вышел на удушающий приём. Пуляев не сдавался до тех пор, пока не потерял сознание — рефери остановил поединок и зафиксировал победу Нурсултона. А для Андрея, вероятно, это был последний бой в UFC: проявить себя на турнире в Баку у него не получилось.