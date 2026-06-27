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Андрей Пуляев — Нурсултон Рузибоев: обзор поединка, кто победил, результат, как завершился, UFC в Баку

Пуляев попрощался с UFC? Рузибоев «задушил» россиянина на турнире в Баку
Игорь Некрасов
Андрей Пуляев — Нурсултон Рузибоев: обзор поединка
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Третье поражение ученика Шлеменко в лучшей лиге мира.

В Баку проходит масштабный турнир UFC, в том числе с участием российских бойцов. В предварительном карде вечера в октагон вышел средневес Андрей Пуляев, которому предстоял поединок с опытным Нурсултоном Рузибоевым из Узбекистана.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Нурсултон Рузибоев (W) — Андрей Пуляев
27 июня 2026, суббота. 17:45 МСК
Нурсултон Рузибоев
Окончено
TSUB
Андрей Пуляев

Для Пуляева это был уже четвёртый бой в UFC, и он во многом имел определяющий статус. В трёх предыдущих поединках ученик Александра Шлеменко дважды проиграл судейским решением – Кристиану Лерою Данкану и Атебе Готье. При этом в активе Андрея есть досрочная победа над Ником Клейном. Сам Пуляев заявил, что предстоящий поединок в Баку для него – последний по действующему контракту с UFC: новое соглашение в лиге не предлагали, и поэтому дальнейшая карьера российского бойца зависела от выступления в Азербайджане.

У Пуляева сложный путь в UFC:
UFC в Баку — последний шанс Пуляева. Андрея очень не любят матчмейкеры
UFC в Баку — последний шанс Пуляева. Андрея очень не любят матчмейкеры

Пуляеву в UFC достаются не самые простые соперники: в дебюте он проиграл Данкану, у которого сейчас четыре победы подряд и который идёт на 13-й строчке в рейтинге, в последнем поединке Андрей дрался с одним из главных проспектов лиги – мощнейшим Атебой Готье, которого называют вторым Фрэнсисом Нганну. Да и на турнире в Баку у российского бойца оказался серьёзный оппонент – Нурсултон Рузибоев из Узбекистана. К 32 годам Рузибоев уже провёл 47 поединков, 36 из которых выиграл. В UFC Нурсултон до боя с Пуляевым имел рекорд 4-1, единственное поражение он потерпел от Хоакина Бакли. Так что задача у Андрея была крайне непростая.

Онлайн-трансляция турнира в Баку:
UFC Баку: Пуляев проиграл. Но Яхьяев вырубил оппонента за восемь секунд! LIVE
Live
UFC Баку: Пуляев проиграл. Но Яхьяев вырубил оппонента за восемь секунд! LIVE

Старт поединка получился осторожным, много финтили бойцы, выбрасывали кики с дистанции, но без особых попаданий. Через полторы минуты после начала боя Рузибоев провёл бросок: Пуляев попытался подняться, однако отдал сопернику спину. Андрей старался отстреливаться в партере, Нурсултон тоже чередовал удары с попытками поймать шею. В итоге Андрей всё же пропустил руку соперника под свой подбородок, Рузибоев моментально закрыл замок и вышел на удушающий приём. Пуляев не сдавался до тех пор, пока не потерял сознание — рефери остановил поединок и зафиксировал победу Нурсултона. А для Андрея, вероятно, это был последний бой в UFC: проявить себя на турнире в Баку у него не получилось.

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