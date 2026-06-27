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Абдул-Рахман Яхьяев — Джулиус Уокер: обзор боя, кто победил, результат поединка, UFC Баку, 27 июня 2026 года

Яхьяев уничтожает полутяжёлый вес UFC. Нокаутировал американца за восемь секунд!
Яхья Гасанов
Абдул-Рахман Яхьяев — Джулиус Уокер: обзор боя
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Третья подряд победа Абдул-Рахмана.

27 июня в Баку, Азербайджан, проходит турнир UFC Fight Night 280. В рамках предварительного карда 25-летний непобеждённый полутяжеловес Абдул-Рахман Яхьяев проводил свой третий поединок под эгидой UFC. Его соперником стал Джулиус Уокер.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Абдул-Рахман Яхьяев (W) — Джулиус Уокер
27 июня 2026, суббота. 18:10 МСК
Абдул-Рахман Яхьяев
Окончено
KO
Джулиус Уокер

Американец был подписан в промоушен в начале прошлого года и с тех пор провёл три поединка — уступил в близком бою раздельным решением Алонзо Менифилду, затем победил Раффаэля Серкейру и в феврале этого года проиграл нокаутом Дастину Джейкоби. Теперь Уокера по большому счёту просто попытались скормить более перспективному бойцу.

Яхьяев после прихода в UFC оправдывает своё прозвище — Охотник. На Претендентской серии Даны Уайта он за 30 секунд расправился с Аликом Лоренцем и заполучил контракт. В дебюте Абдул-Рахман встретился с Серкейрой и «задушил» бразильца за 33 секунды. ММА-математика — сомнительная наука, однако Джулиус Уокер с этим же соперником прошёл все три раунда. И в апреле этого года Яхьяев оформил ещё один финиш — «жертвой» стал Брендсон Рибейро, а на победу понадобилось около трёх минут. Потенциальная победа над Уокером в теории могла бы вывести уроженца Чечни на рейтингового соперника.

Главные события турнира в Баку:
UFC Баку: Пуляев проиграл. Но Яхьяев вырубил оппонента за восемь секунд! LIVE
Live
UFC Баку: Пуляев проиграл. Но Яхьяев вырубил оппонента за восемь секунд! LIVE

Конкуренции не получилось вообще никакой. Бойцы сошлись в центре октагона, и первой же атакой Яхьяев правым прямым отправил Уокера на настил. Причём падал Джулиус так, будто это глухой нокаут, но нет. Абдул-Рахман успел набросить ещё несколько добивающих ударов, прежде чем рефери вмешался и остановил поединок. Восемь секунд! Всего восемь секунд потребовалось Яхьяеву на третью победу в UFC.

Итого у Абдул-Рахмана суммарно 3 минуты и 33 секунды в октагоне UFC, за которые он успел трижды финишировать оппонентов. Конкретно победа над Уокером — второй по скорости нокаут в истории полутяжёлого веса UFC. Настоящий Охотник. И дальше точно нужно давать соперника из топ-15.

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