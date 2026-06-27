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Икрам Алискеров — Брунно Феррейра: обзор боя, кто победил, результат поединка, UFC Баку, 27 июня 2026 года

Доминировал, но оставил вопросы. Алискеров прагматично расправился с Бразильским Халком
Яхья Гасанов
Икрам Алискеров — Брунно Феррейра: обзор боя
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Пятая победа Икрама в UFC.

27 июня в Баку, Азербайджан, состоялся турнир UFC Fight Night 280. В основном карде прошёл бой в среднем весе между россиянином Икрамом Алискеровым и бразильцем Брунно Феррейрой по прозвищу Халк.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Икрам Алискеров (W) — Бруно Феррейра
27 июня 2026, суббота. 19:25 МСК
Икрам Алискеров
Окончено
UD
Брунно Феррейра

Алискеров в UFC провёл пять поединков, четыре из которых завершились в первом раунде. Единственное поражение россиянину нанёс Роберт Уиттакер, но тогда Икраму пришлось ещё и бороться с рядом обстоятельств. Тем не менее Алискеров уже успел после этого одержать две победы — нокаутировал Андре Муниса в первом раунде и прошёл единогласным решением корейца Чун Ён Пака. Так Икрам оказался в топ-15 среднего веса, но выпал из рейтингов после того, как Бо Никал одержал победу в Белом доме.

Брунно Феррейра тоже не так давно входил в рейтинги, однако уступил это место в бою с соотечественником Грегори Родригесом. Всего у бразильца под эгидой UFC девять поединков, в которых он одержал шесть побед и проиграл трижды: помимо Родригеса, Брунно уступал Нурсултону Рузибоеву и Абусупьяну Магомедову. Все поражения — досрочные. Тем не менее победитель поединка между Алискеровым и Феррейрой вполне мог дальше претендовать на поединок с бойцом из топ-15.

Главные события турнира UFC в Баку:
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UFC Баку: Пуляев проиграл. Но Яхьяев и Алискеров порадовали россиян! LIVE

Икрам начал прессинговать с первых секунд и заряжался на тяжёлое попадание. Феррейра отступал, двигался, но угрожал размашистыми ударами на контратаках. Уже через минуту Алискеров пошёл в борьбу, оформил тейкдаун, но на канвасе бразильца не удержал. В стойке россиянин был острее, чередовал удары руками и кики, выбрасывал даже колени, однако Брунно дисциплинированно держал руки у головы. После очередного попадания Алискеров оформил перевод и до конца раунда активно работал на земле.

В начале второй пятиминутки уже Феррейра активно пошёл вперёд, попал парой ударов и обозначил попытку тейкдауна. Алискеров ответил правым прямым и плотным коленом в голову. После ещё одной удачной атаки Икрам перевёл соперника на канвас, а затем нашёл выход за спину Феррейре, но Брунно поднялся и вернул поединок в стойку. Там Алискеров хорошо довёл две двойки, однако сам пропустил тяжёлый оверхенд и снова прибегнул к борьбе.

Начало третьего раунда тоже осталось за Икрамом за счёт хороших попаданий в стойке. Феррейра пытался отыграться, но в очередной раз позволил себя перевести. На этот раз Алискеров плотно закрепился за спиной и оформил замок на теле бразильца, после чего стал искать выход на удушающий приём. Сделать этого не удалось, однако до уверенной победы единогласным решением Алискеров дошёл. Россиянин доминировал, но финишировать не сумел. Остались некоторые вопросы относительно перспектив Икрама, но тем не менее важная победа в копилке.

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