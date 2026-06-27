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Шара Буллет — Мишель Перейра: обзор боя, кто победил, результат поединка, UFC Баку, 27 июня 2026 года

Шара Буллет справился с Перейрой. Пережил нокдаун, но победил!
Яхья Гасанов
Шара Буллет — Мишель Перейра: обзор боя
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Пятый успех Пирата в UFC.

В Баку, Азербайджан, 27 июня завершился турнир UFC Fight Night 280. Второй ивент в истории этой страны. В рамках соглавного события вечера в октагон спустя 11 месяцев вернулся Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет. А соперником российского бойца стал бразилец Мишель Перейра.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Шарабутдин Магомедов (W) — Мишель Перейра
27 июня 2026, суббота. 20:55 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Мишель Перейра

Шара не выступал с июля прошлого года. Тогда он одержал победу решением над Марком-Андре Баррио и получил в том поединке перелом носа. После этого Магомедов выступал только в грэпплинге — на турнирах Hype FC он свёл вничью схватки с Арманом Царукяном и Эдсоном Барбозой. Для возвращения в октагон Шаре подобрали хорошего соперника: оба бойца, как правило, дерутся ярко, а ещё между ними явно есть конфликт, сцепились уже на битве взглядов. До того Буллет называл Мишеля лицемером и актёром погорелого театра.

Перейра, в свою очередь, назвал Шару жалким и плохим бойцом, а ещё пообещал «устроить ад одноглазому пирату». Но бразилец подошёл к поединку в не очень хорошем положении. Не так давно Мишель шёл на серии из восьми побед и входил в топ-15 среднего веса, его неплохо раскручивали. Но затем последовали три поражения кряду: от Энтони Эрнандеса, Абуса Магомедова и Кайла Дакаса. Перейра успел после этого победить раздельным решением Закари Риза, но в бою с Шарой Буллетом бразилец был андердогом.

Главные события турнира UFC в Баку:
UFC Баку: Пуляев проиграл. Но Шара, Яхьяев и Алискеров порадовали россиян!
UFC Баку: Пуляев проиграл. Но Шара, Яхьяев и Алискеров порадовали россиян!

Первая минусов выдалась осторожной, с минимумом активных действий от обоих. А уже на второй минуте мощный правый прямой Перейры отправил Шару на настил. Мишель бросился добивать, донёс несколько ударов в голову, однако Магомедов восстановился и стал отвечать снизу ап-киками и локтями. На последней минуте Буллет попытался встать, сначала отдал спину, но провернулся в захвате и оказался сверху, откуда нанёс несколько ударов. Однако раунд россиянин отдал.

Вторую пятиминутку Шара начал с давления, активнее выбрасывал кики и смотрелся свежее соперника. Перейра попробовал провести атаку, которая принесла ему успех в первом раунде, однако провалился и пропустил хлёсткий кик в корпус. Ко второй части отрезка Шара Буллет начал креативить, переигрывал бразильца, наказал его за провал со время супермен-панча, но Мишель всё ещё был опасен за счёт мощи взрывных атак. В конце раунда у Магомедова был хороший эпизод в размене, где удалось донести несколько ударов в голову.

Шара Буллет

Шара Буллет

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В третьем раунде Перейра начал активнее, пробовал работать первым номером, однако за киками зачастую не успевал. В итоге Шара перехватил инициативу, не форсировал и держал бразильца на удобной для себя дистанции. В середине отрезка Перейра пошёл в борьбу, но неудачно. Мишель пытался затянуть Шару в размены, попадал с правой, однако пропускал заметно больше. На последней минуте раунда была ещё одна неудачная попытка перевода от Перейры, которая завершилась лишь клинчем, откуда Магомедов вырвался.

По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Шаре Буллету (29-28, 29-28, 29-28). Первый раунд россиянин проиграл, два последних забрал и заслуженно победил. Тяжелейшая победа в бою, где Шара пережил нокдаун и вернулся!

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