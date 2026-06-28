Шаблий вернулся красиво. Разбил Дэвиса и претендует на трон брата Хабиба

В ночь на 28 июня в Сан-Диего прошёл очередной турнир PFL. В рамках основного карда свой поединок проводил россиянин Александр Шаблий, вернувшийся в клетку после долгого простоя, а его соперником стал британский боец Альфи Дэвис.

В мае 2021 года, чуть больше пяти лет назад, бойцы уже встречались на турнире Bellator 259. Это был дебютный поединок Шаблия за океаном и россиянин победил единогласным решением судей. Но с тех пор Дэвис прибавил. В 2025 году Альфи сенсационно стал победителем Гран-при лёгкого веса, победив в финале Гаджи Рабаданова. Так британец получил титульный шанс, но досрочно проиграл Усману Нурмагомедову.

А вот отсутствие Шаблия в клетке сильно затянулось, но, что интересно, последний раз Александр тоже бился с Нурмагомедовым за титул, однако формально это был бой за титул чемпиона Bellator в лёгком весе. Шаблий проиграл единогласным решением, отдав все пять раундов, а потом начались проблемы: допинг дисквалификация на полгода, отмена одного боя из-за травмы, отмена другого боя из-за проблем с визой. В итоге простой затянулся на 21 месяц, но Шаблий сохранил амбициозность: «Дэвис – первый номер в рейтинге. Если я его побеждаю, то становлюсь претендентом. Цифры говорят сами за себя. Задача номер один – победить Альфи. А следующая – получить бой за пояс. Кто бы ни был на этот момент чемпионом. Хотелось бы до конца года осуществить это».

Учитывая, что Усман Нурмагомедов в ближайшее время может покинуть PFL, замах Шаблия можно было понять. В случае победы над Дэвисом Александр вполне мог стать одним из главных претендентов на титул. Были опасения относительно того, каким вернётся Шаблий после долго отсутствия, будет ли слегка «ржавым». Но очень быстро россиянин развеял все эти домыслы и продемонстрировал, что скорость при нём, комбинации на руках — тоже. Дэвис привычно много двигался, однако когда Шаблий нащупал свою дистанцию, то британец столкнулся с проблемами. В конце второго раунда Альфи от поражения нокаутом спас только гонг — Александр поймал соперника правым прямым, почти добил, а у Дэвиса разъезжались ноги, но за минуту отдыха спортсмен восстановился.

В целом Шаблий провёл очень грамотный бой, в меру прагматичный, не забывал и о зрелище, создал несколько ярких эпизодов и плотно пробивал Дэвиса. Бойцовский IQ, ручная скорость, классные и разнообразные контратаки с рук — Александр продемонстрировал практически весь свой арсенал и напомнил всем о своём уровне красивой победой. К сожалению для Шаблия, сейчас он сможет получить титульный шанс только в случае ухода Усмана Нурмагомедова, потому что сейчас реванш делать никто не станет.