Эннис переехал Зайаса и забрал его титулы. Но тревожные звоночки были

В США завершился вечер профессионального бокса. В главном событии турнира прошёл титульный поединок в первом среднем весе, и у дивизиона появился новый чемпион. Обладатель временного пояса WBA Джарон Эннис переехал полноценного чемпиона WBO и WBA Ксандера Зайаса и забрался на вершину. Но не обошлось без тревожных звоночков для американской звезды.

Претендент подошёл к поединку огромным фаворитом у букмекеров, что бывает довольно редко. Но это вполне объяснимо: Эннис на фоне Зайаса выглядел большой звездой. У Джарона было 35 побед в 35 поединках перед встречей с пуэрториканцем, 31 из них он одержал нокаутами – фантастическая статистика. Зайас тоже не знал поражений до боя с американцем, выиграл 23 поединка из 23, что добавляло интриги этому противостоянию.

Энниса часто критикуют за отсутствие серьёзной оппозиции: в полусреднем весе, где он выступал долгое время и был чемпионом, Джарон так и не подрался ни с Теренсом Кроуфордом, ни с Эрролом Спенсом. В первом среднем дивизионе, куда перебрался Эннис, гораздо больше громких вызовов, и Зайас стал первым из них. Нельзя сказать, что Ксандер был намного выше уровнем тех соперников, кого Эннис уже побеждал. Но за Зайаса говорили молодость и голод до побед: пуэрториканцу только 23 года, он на пять лет младше Энниса. Плюс пуэрториканец не уступал Джарону в габаритах. К тому же у Ксандера агрессивный стиль с активным прессингом, что только делало предстоящий поединок с Джароном более конкурентным, во всяком случае, на бумаге.

Эннис, конечно, не был с этим согласен. Перед поединком Джарон дал чёткий прогноз, заявив, что у соперника нет никаких шансов.

«Всё зависит от того, каким выйдет Ксандер: будет ли он боксировать или сразу пойдёт вперёд. У нас есть ответ на любой вариант. Если он пойдёт вперёд и будет давить, как я видел в его боях с другими соперниками, то поединок не пройдёт всю дистанцию. Он не продлится так долго. Если же он решит боксировать, возможно, бой продлится шесть, семь или восемь раундов. В противном случае всё будет кончено», — сказал Эннис.

И удивительно, с какой точностью его прогноз на поединок начал сбываться уже с первых секунд. Зайас действительно после стартовой пристрелки стал забирать центр ринга, старался поддавливать звёздного претендента, за что мгновенно поплатился. Эннис «накормил» чемпиона многоударной серией, после которой Зайас оказался в нокдауне: короткий левый хук американца в размене дал понять Ксандеру, что с соперниками уровня Джарона он ещё не встречался и что так сильно его ещё не били. И, конечно, Зайасу нужно было что-то менять в плане, потому что идти в размены и брать Энниса фирменным прессингом было глупой затеей.

Ксандер переместил бой на дистанцию, действовал уже куда осторожнее – и в этом нашёл свой шанс. В третьем раунде у Зайаса был отличный момент для того, чтобы переломить ход поединка и совершить большую сенсацию. Ксандер потряс претендента отличной двойкой, после которой Джарон на полторы минуты перешёл в режим выживания. Очень много напропускал Эннис, в таком состоянии любители бокса видели его крайне редко, если вообще видели . Но добить «поплывшего» Джарона Ксандер не сумел, а Эннис восстановился за минуту перерыва, вернул бой под свой контроль и завершил его досрочно.

Бой Джарон Эннис — Ксандер Зайас Фото: Evan Bernstein/Getty Images

В пятом отрезке Зайас снова оказался на полу, на этот раз он пропустил куда более серьёзный апперкот, после которого подниматься было уже гораздо сложнее. В итоге Ксандер дотянул лишь до седьмого отрезка, в котором снова напропускал жёстких хуков от Энниса, встал на колено, посмотрел на рефери и отказался от продолжения.

Эннис стал полноценным чемпионом в первом среднем весе, причём сразу с двумя титулами. С одной стороны, Джарон победил досрочно, трижды уронил чемпиона, и его победа не вызывает никаких вопросов. С другой – Ксандер показал, что Эннис – тоже человек, а не машина. В третьем раунде Джарон откровенно «плыл», получил колоссальный урон и едва не оказался на полу. Зайасу не хватило опыта, чтобы хладнокровно добить Энниса, но другие потенциальные соперники, которые наверняка следили за боем, всё это видели. Видели уязвимость Энниса, его слабые места и что с ним вполне можно конкурировать, если подходить к бою с грамотным геймпланом, а не бросаться на нокаутёра и не идти с ним в откровенные размены, как это делал Зайас .

Впереди у Энниса более серьёзные вызовы. На горизонте маячит двухметровый Себастьян Фундора, который с дистанции умеет работать как никто другой, и, что важно, умеет боксировать умно и использовать свои преимущества в габаритах. Есть непобеждённый Верджил Ортис, который по физической мощи едва ли уступает Джарону. Так что в новом дивизионе Эннису точно не будет так сладко, как в предыдущем – Зайас уже дал ему это понять.