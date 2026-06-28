Шара Буллет побеждает с приключениями. Как вообще оценивать его перспективы?

С каждым следующим боем к Шарабутдину Магомедову возникает всё больше вопросов. Хотя, казалось бы, это должно работать в обратном направлении. В Баку на UFC Fight Night 280 Шара Буллет бился с Мишелем Перейрой и без приключений не обошёлся — первая же акцентированная атака бразильца завершилась тем, что Магомедов оказался в нокдауне. После боя Шара скажет, что был готов к правому прямому, но хотел поймать Мишеля – и «угораздило как-то пропустить». Однако чего у Пирата не отнять, так это характера. Он восстановился и довольно уверенно забрал второй и третий раунды, победив в итоге единогласным решением .

Регулярно Шара упоминает, что его цель — завоевать пояс. Этот поединок не стал исключением: «Дальше — больше, это только ступенька. Мы ждём интересных новостей от UFC. Спасибо, Азербайджан, я ещё вернусь на эту землю, и вы увидите, я заберу этот пояс. Моё пиратское сокровище ждёт меня». Конечно, было бы странно, если боец, которого не зовут, например, Кевин Холланд, не будет амбициозным и не будет замахиваться на самые высокие цели. Но уже какой-то слишком большой контраст между заявленными амбициями Шары и тем, что он показывает в октагоне .

Важная ремарка — Шару любят большинство болельщиков, и это по делу. Он очень харизматичен, отличный рассказчик, умеет привлекать внимание и своевременно выдавать хлёсткие цитаты. При этом и в октагоне всё в порядке с точки зрения шоу, потому что у Шары очень обширный арсенал в ударке и он его активно использует. Чего стоит только «дабл-буллет» в поединке с Арменом Петросяном. Всё это создаёт довольно притягательный образ для болельщиков.

Бой Мишель Перейра — Шара Буллет Фото: Aziz Karimov/Getty Images

И всё же — что с боями? Посмотрим на все бои Магомедова в UFC. Первая вылезшая проблема Шары — борьба. В дебюте Пирата пробарывал ударник Бруно Силва. И пусть россиянин продемонстрировал, что может угрожать соперникам и лёжа на спине, вопросы появились, потому что всем очевидно — хорошая борьба или хотя бы защита от неё необходимы, если есть амбиции добраться до вершины. В следующих трёх боях тоже были победы: над Антонио Троколи, Михалом Олексейчуком и Арменом Петросяном. С последними двумя сложности были — Олексейчук вскрывал пробелы Шары в боксе, а Петросян переигрывал в кикбоксинге, но быстро подсел.

Четыре победы в четырёх боях, два финиша, три бонуса — отличный результат. Однако сейчас три бойца из этой четвёрки уволены из UFC, а у одного 10-8, 1 NC в промоушене и есть явный, не очень высокий потолок, который он не перепрыгнет. Затем последовало поражение от Майкла Пейджа, которое, по словам Шары и его команды, случилось лишь из-за больших проблем со здоровьем до и во время боя. При этом Веном был первым по-настоящему серьёзным соперником для Буллета. Затем случилась победа над Марком-Андре Баррио, где Магомедову сломали нос, ну и бой с Перейрой. Итого — в последних трёх боях у Шары очевидные проблемы, которые ставят его перспективы под серьёзные сомнения.

Бой Мишель Перейра — Шара Буллет Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Если мы посмотрим на концовку топ-15 среднего веса, то практически каждый из этих бойцов способен вскрыть одну или несколько слабостей Шары. Бо Никал будет бороться, Долидзе может и побороться, и поддавить массой, Кристиан Лерой Данкан и Грегори Родригес габаритные и тяжело бьют с рук. Есть шансы, что с некоторыми из перечисленных Шара Буллет смог бы поработать на очки с дистанции, но дальше будут ещё более сбалансированные и сложные соперники.

Шара — боец-хайлайт, его добавляют в карды, чтобы усилить турнир с точки зрения медиа (Буллет очень популярен) и обеспечить яркий поединок . Эти задачи Магомедов закрывает без проблем, если оценивать его только с такой позиции, то перспективы хорошие: Шара будет биться часто, красиво, развлекать публику и зарабатывать деньги. Если всё же говорить о титульных амбициях, то очень сложно закрывать глаза на то, что пробелов многовато. А как-то серьёзно спрогрессировать уже вряд ли получится, всё же Пирату уже 32 года .

Возможно, следующий поединок Магомедова будет с кем-то из топ-15, потому что странно игнорировать 6-1 в UFC. Но за Шару будет много опасений в противостоянии с любым бойцом из рейтингов, и скоро он перестанет идти фаворитом в каждом своём поединке.