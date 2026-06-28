Всё ещё достоин. Физиева рано списали со счетов?

27 июня в Баку, Азербайджан, прошёл второй в истории этой страны турнир UFC. Возглавил ивент, пожалуй, самый известный азербайджанский боец в промоушене — Рафаэль Физиев. Соперником Атамана стал мексиканец Мануэль Торрес, у которого 19 из 20 предыдущих поединков завершились в первом раунде. Что интересно, коэффициенты на бойцов были примерно равными, а ещё чуть больше года назад Физиев был фаворитом в реванше (да и в первом бою тоже) с Джастином Гейджи, нынешним чемпионом UFC в лёгком весе.

Восприятие Физиева фанатами и экспертами тоже серьёзно изменилось. Четыре года назад он был в шаге от топ-5, считался как минимум потенциальным претендентом на пояс и шёл на серии из шести побед, за которые собрал пять бонусов. С того момента – одна победа в пяти боях, травмы, упущенные шансы и откат за пределы топ-10 дивизиона . Неудивительно, что перед встречей с Мануэлем Торресом в Физиеве были сомнения.

Бой Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Развеять бо́льшую часть из них удалось. Рафаэль очень бодро начал, попал с правой на скачке, были фирменные, хлёсткие кики. Но при этом Торрес, адаптировавшись к сопернику, начал угрожать на контратаках, а когда напротив стоит человек с 16 финишами при 17 победах, то опасаться нужно. В некоторых эпизодах казалось, что Мануэль потряс Физиева, однако бой зашёл во второй раунд и там же закончился. Атаман снова начал агрессивно, полетела вертушка, которая отправила Торреса на канвас, даже несмотря на то, что мексиканец заблокировал удар. Дальше Рафаэль уже не отпустил и несколькими добиваниями завершил начатое, отправив соперника в нокаут и вновь вернувшись на победную тропу .

Правда, после боя Физиев признавался, что Торрес доставил много проблем и агрессивный старт во втором раунде был вынужденной мерой: «Да я ничего не видел после того, как первый раунд закончился! Он мне последним джебом, на последней секунде, попал прямо в левый глаз. И когда я оба глаза открывал, у меня абсолютно всё двоилось и даже четверилось. Даже сейчас видимость ещё немного размытая. Я пошёл, сел на стул в углу и понял, что вообще ничего не вижу. То есть закрывал левый глаз — мог видеть, открывал — и ничего. Я попросил секундантов вытереть его, потому что подумал, что туда попала кровь или пот. Они протёрли, но ничего не изменилось. И тут я начал думать: «Как мне драться в таком состоянии? Я же не смогу все пять раундов держать левый глаз закрытым». Перед вторым раундом я подумал: «Мне и не нужно видеть всё идеально. Я просто выброшу этот удар». В голове крутились сомнения — делать это или нет? Стоит или не стоит? В итоге я вышел, решил, что особо высматривать там нечего, и просто зарядил удар. Это было как лаки-панч, и он лёг просто идеально».

Часто при обсуждении боёв идут рассуждения на тему того, чья победа будет выгоднее для UFC или для фанатов. На бумаге, возможно, успех Торреса был нужнее: мексиканский рынок (Мануэль мог бы возглавить турнир в Мексике), новое имя на подступах к топ-15, да ещё и яркий финишер, а значит, открываются интересные возможности для новых поединков. Физиев в этом плане менее интересен промоушену, потому что его потолок примерно понятен , чемпионского уровня ему уже не достичь, а продвигать Рафаэля в этом случае UFC не очень хочется.

Бой Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Тогда возникает вопрос: что будет дальше? Не рано ли Физиева списали со счетов и отодвинули от потенциальной титульной гонки? Рафаэль сейчас занимает 11-е место в рейтинге (а в новом рейтинге на основе ИИ даже не входит в топ-15) и после победы заявил, что хочет бой за пояс BMF, которым владеет Чарльз Оливейра. Это мимо, такую возможность Атаман уже упустил, сейчас бойцы в совершенно разных позициях. На кого-то из топ-7 пока тоже можно не рассчитывать: Оливейра, Илия Топурия и Арман Царукян просто не светят, Макс Холлоуэй, Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт уже с боями, Маурисио Руффи совсем недавно нокаутировал Рафаэля. Есть возможность реванша с Матеушем Гамротом, и есть Дэн Хукер.

Но куда более вероятно, что Физиеву, во всяком случае временно, отведут роль гейткипера на страже топ-10 лёгкого веса . Как раз в десятку рвутся новые проспекты: Куиллан Салкиллд, Том Нолан. Яир Родригес, по слухам, поднимается в весе. Физиев может доказать, что он заслуживает шансов на нечто большее, однако для этого нужна ещё хотя бы одна столь же уверенная победа, как в Баку.

Пока Рафаэль не совсем убедил, что уже вернулся в лучшую форму, поэтому сейчас важно не спешить. Однако скоро станет окончательно понятно, способен ли Физиев на новый забег к топ-5 дивизиона или останется в середине рейтинга без стабильности и без титульных перспектив, но с репутацией яркого ударника и просто приятного бойца, которого любят фанаты. Рафаэль сказал, что успех Гейджи сильно мотивировал его, а мы скоро поймём, насколько силён запал.