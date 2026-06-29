Супертурнир RCC с тремя титульниками, схватка Магомедшарипова и Росаса. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные и яркие противостояния. В Екатеринбурге состоится юбилейный турнир RCC 25 сразу с тремя титульными боями, а также с кикбоксёрским поединком Ивана Штыркова и Гаджи Автомата. В Москве пройдёт большой турнир ACBJJ 21, где ожидается возвращение Забита Магомедшарипова. А в США состоятся два чемпионских боя в профессиональном боксе.

4 июля. Владислав Ковалёв – Михаил Рагозин

В Екатеринбурге на 12-тысячной «УГМК-Арене» состоится масштабный турнир RCC 25. Возглавит его титульный поединок в среднем весе: Влад «Белаз» Ковалёв будет проводить вторую защиту пояса против Михаила Рагозина. Ковалёв сейчас по-настоящему большая звезда RCC, он выступит в главном событии уже четвёртого номерного турнира промоушена подряд. Сначала белорусский боец дважды разобрался с Александром Шлеменко, став в реванше первым официальным чемпионом лиги, а затем провёл убедительную защиту против экс-бойца UFC Арсена Петросяна. Так что хайп, который сейчас есть вокруг Белаза, вполне оправдан. Ковалёв стремится попасть в UFC, даже летал в Лас-Вегас и встречался с Даной Уайтом и матчмейкерами лиги, однако пока Владислав продолжает выступать в России. Теперь ему предстоит ещё одна защита пояса, на этот раз против любимца местной публики Михаила Рагозина. Рагозин – настоящий ветеран RCC, выступает в промоушене с самого его основания. В последних девяти поединках Рагозин одержал восемь побед, в том числе взяв реванш у Ясубея Эномото. Единственное поражение за этот период случилось в поединке с Шарой Буллетом, который сейчас активно покоряет UFC. У Михаила четыре победы подряд и быстрая и убедительная победа над Вячеславом Василевским в претендентском поединке, так что просто Ковалёву точно не будет.

4 июля. Иван Штырков – Гаджи Наврузов

В карде турнира RCC 25 будут поединки не только по правилам ММА, но и по правилам кикбоксинга. В соглавном событии RCC 25 выступит главная звезда лиги – Иван Штырков. Уральскому Халку предстоит кикбоксёрский поединок против Гаджи «Автомата» Наврузова. Штырков в последние годы чередует выступления в ММА с боями в других дисциплинах: дрался по правилам кикбоксинга против Владимира Минеева, Вагаба Вагабова, Армена Петросяна, Петра Романкевича, так что опыт у Ивана в этом направлении уже серьёзный. Но и у топового кулачника Гаджи Автомата есть регалии в кикбоксинге и тайском боксе, именно с этих дисциплин он и начинал свою карьеру. Два медийных российских бойца зарубятся в клетке – это противостояние действительно интригует.

4 июля. Абдулмалик Мугидинов – Хабиб Булачов

Турнир RCC 25 будет для лиги особенным, потому что не только Ковалёв и Рагозин будут оспаривать титул. Также состоится финал Гран-при в полулёгком весе, в котором сойдутся Абдулмалик Мугидинов и Хабиб Булачов: на кону новый пояс промоушена в полулёгком дивизионе. Мугидинов по ходу Гран-при прошёл Евгения Игнатьева, который был одним из фаворитов, и эффектно разобрался с Эдгаром Саргсяном. Булачов же в четвертьфинале переехал опытного Элисмара Лиму, за плечами которого почти 50 профессиональных поединков, а в полуфинале одолел крепкого Рахима Мидаева, который тоже был в числе фаворитов Гран-при. Теперь Мугидинов и Булачов определят первого чемпиона в полулёгком весе лиги.

4 июля. Валерий Грицутин – Дмитрий Климов

И ещё один титульник, который состоится на турнире RCC 25 – первый бой за пояс в лёгком весе промоушена. Исторический титул разыграют между собой Валерий Грицутин и Дмитрий Климов. Климов по прозвищу Армеец – выходец из поп-ММА, начинал с лиг Hardcore и «Наше дело», а затем громко и уверенно залетел в RCC. В уральской лиге у него три победы в трёх поединках, в том числе над крепким местным бойцом Тимуром Нагибиным. И теперь Дмитрий претендует на чемпионский пояс. В соперниках у него – Валерий Грицутин, который дебютирует в лиге сразу в титульном бою. Грицутин – чемпион лиги «Южный рубеж», выступал и в ММА Серии, и в АСА. Сейчас Грицутин идёт на серии из девяти побед и постарается взять новую высоту.

Дмитрий Климов Фото: RCC MMA

В ночь с 4 на 5 июля. Абдулла Мейсон – Альберт Белл

В США состоится большой вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят титульный поединок в лёгком весе: чемпион мира WBO Абдулла Мейсон проведёт защиту против Альберта Белла. Изначально у Мейсона был более известный соперник – бывший чемпион мира британец Джо Кордина. Однако Кордина не сумел получить визу и вылететь в Штаты, поэтому в срочном порядке начали искать замену. Новым соперником чемпиона стал непобеждённый американец Альберт Белл с солидным рекордом 28-0. Он готовился к претендентскому поединку по линии IBF, но, конечно, согласился воспользоваться шансом заменить Кордину. Мейсон, безусловно, выглядит фаворитом: он на 11 лет младше соперника, у него идеальный рекорд – 20-0 с 17 нокаутами.

Абдулла Мейсон Фото: Richard Pelham/Getty Images

В ночь с 4 на 5 июля. Брюс Кэррингтон – Рене Паласиос

В соглавном событии турнира по боксу в США пройдёт ещё один титульный поединок. Новоиспечённый чемпион WBC в полулёгком весе Брюс Кэррингтон проведёт защиту против Рене Паласиоса. Кэррингтон завоевал титул в январе этого года, у него идеальный послужной список из 17 побед в 17 поединках и 10 нокаутов в активе. Паласиос занимает только 12-ю строчку в рейтинге, однако получил большой шанс заявить о себе. В активе Паласиоса 19 побед и один ничейный поединок, у него также 10 нокаутов, так что его рекорд схож с показателями чемпиона.

5 июля. Забит Магомедшарипов – Рауль Росас-младший

В Москве состоится турнир ACBJJ 21. В главном событии вечера зрители увидят возвращение Забита Магомедшарипова, который проведёт схватку по правилам грэпплинга против действующего бойца UFC Рауля Росаса-младшего. Забит не выступал в ММА с 2019 года: так и не получив титульный бой, Магомедшарипов закончил с боями. Теперь же он решил проверить себя в борцовской схватке и выступит на турнире в Москве. Изначально в соперниках у Забита должен был оказаться Дэн Хукер, но вместо него с Магомедшариповым встретится Рауль Росас-младший. Росас – действующий боец UFC в легчайшем весе. В лучшей лиге мира у Рауля шесть побед и одно поражение, при этом у Росаса чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, так что бороться американец мексиканского происхождения точно умеет. На кону в их схватке будет стоять титул All Stars.

5 июля. Ринат Фахретдинов – Армен Петросян

В ещё одной схватке по правилам грэпплинга на турнире ACBJJ 21 в Москве сойдутся два экс-бойца UFC – Ринат Фахретдинов и Армен Петросян. Петросян был уволен из организации в марте 2025 года после трёх поражений подряд, после этого Армен провёл ещё три поединка, в двух из которых проиграл, также он уступил Ивану Штыркову в кикбоксёрском поединке. У Фахретдинова ситуация совершенно другая: он провёл в лучшей лиге мира семь боёв, в шести из них победил, а один свёл вничью. Тем не менее Рината уволили из UFC, и теперь он постарается проявить себя в схватке по грэпплингу в России.