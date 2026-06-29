RCC 25: Белаз защищает пояс, Штырков бьётся с Автоматом и ещё два титульных боя. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

4 июля в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» пройдёт большой турнир RCC 25. Главным событием вечера станет титульный поединок в среднем весе — действующий чемпион организации Владислав Ковалёв, известный как Белаз, выходит на вторую защиту пояса и встретится с Михаилом Рагозиным.

В соглавном событии турнира любимец местных болельщиков Иван Штырков будет биться с Гаджи «Автоматом» Наврузовым по правилам кикбоксинга.

Состоятся на турнире и ещё два титульника. Абдулмалик Мугидинов и Хабиб Булачов определят первого чемпиона RCC в полулёгком весе и победителя Гран-при в этой весовой категории.

Также определится чемпион организации в лёгком весе — пояс разыграют Дмитрий Климов и Валерий Грицутин.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.