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RCC 25, бой Влад Белаз — Михаил Рагозин, 4 июля 2026 года, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, полный кард

RCC 25: Белаз защищает пояс, Штырков бьётся с Автоматом и ещё два титульных боя. LIVE
Яхья Гасанов
RCC 25: Влад Белаз — Михаил Рагозин
Комментарии
Огненный турнир на подходе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

4 июля в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» пройдёт большой турнир RCC 25. Главным событием вечера станет титульный поединок в среднем весе — действующий чемпион организации Владислав Ковалёв, известный как Белаз, выходит на вторую защиту пояса и встретится с Михаилом Рагозиным.

В соглавном событии турнира любимец местных болельщиков Иван Штырков будет биться с Гаджи «Автоматом» Наврузовым по правилам кикбоксинга.

Состоятся на турнире и ещё два титульника. Абдулмалик Мугидинов и Хабиб Булачов определят первого чемпиона RCC в полулёгком весе и победителя Гран-при в этой весовой категории.

Также определится чемпион организации в лёгком весе — пояс разыграют Дмитрий Климов и Валерий Грицутин.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Интервью с Михаилом Рагозиным:
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Где смотреть турнир RCC 25 Дата и время турнира RCC 25 Полный кард турнира RCC 25
Live Яхья Гасанов

🥊 Ковалёв оценил шансы провести поединок по правилам бокса

«Можно ли меня представить в боксе? Конечно. Почему нет? Сейчас бокс очень популярен. Я в принципе очень много над руками работаю, думаю, почему бы в дальнейшем почему не выступить и по боксу. Главное, чтобы имя громкое. Нужно же медиа, чтобы интересно было», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

11:51 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир RCC 25

Трансляция турнира будет доступна на телеканале UDAR. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

11:51 Яхья Гасанов

😏 «Белаз любит громко разговаривать». Рагозин высказался о поединке с Ковалёвым

«В чём Белаз мне уступает? Напрямую так громко говорить не привык (смеётся). Белаз любит громко разговаривать. Но я считаю, что могу превзойти его во всех аспектах и выиграть этот бой», — сказал Рагозин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

11:50 Яхья Гасанов

Дата и время турнира RCC 25

Ивент состоится 4 июля в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Начало турнира запланировано на 15:00 по московскому времени.

11:50 Яхья Гасанов

🫡 Влад Белаз высказался о возможном переходе в UFC

«По UFC ждём. Есть обязательства перед командой RCC, с которой мы договорились. Хоть они и устные, но я буду исполнять эти обязательства. Выполню — и потом уже будем общаться с непосредственно с организаторами, с Николаем Клименко, что мы будем делать дальше», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

11:49 Яхья Гасанов

Полный кард турнира RCC 25

  • Владислав Ковалёв — Михаил Рагозин;
  • Иван Штырков — Гаджи Наврузов;
  • Дмитрий Климов — Валерий Грицутин;
  • Абдулмалик Мугидинов — Хабиб Булачов;
  • Дмитрий Киреев — Василий Козлов;
  • Максим Сульгин — Сайфулах Хамбахадов;
  • Хайбула Мусалов — Марко Антонио;
  • Темирхан Темирханов — Лучано Пальяно;
  • Дмитрий Дмитриев — Алексей Мешков;
  • Максим Фукс — Карлос Кавальканте;
  • Халим Назрулоев — Рафаэль Коста;
  • Михаил Кашурников — Дмитрий Веженко;
  • Иван Архипов — Сослан Гаглоев.
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Новости. Бокс/ММА
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