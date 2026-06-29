RCC 25: Белаз защищает пояс, Штырков бьётся с Автоматом и ещё два титульных боя. LIVE

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4 июля в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» пройдёт большой турнир RCC 25. Главным событием вечера станет титульный поединок в среднем весе — действующий чемпион организации Владислав Ковалёв, известный как Белаз, выходит на вторую защиту пояса и встретится с Михаилом Рагозиным.
В соглавном событии турнира любимец местных болельщиков Иван Штырков будет биться с Гаджи «Автоматом» Наврузовым по правилам кикбоксинга.
Состоятся на турнире и ещё два титульника. Абдулмалик Мугидинов и Хабиб Булачов определят первого чемпиона RCC в полулёгком весе и победителя Гран-при в этой весовой категории.
Также определится чемпион организации в лёгком весе — пояс разыграют Дмитрий Климов и Валерий Грицутин.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🥊 Ковалёв оценил шансы провести поединок по правилам бокса
«Можно ли меня представить в боксе? Конечно. Почему нет? Сейчас бокс очень популярен. Я в принципе очень много над руками работаю, думаю, почему бы в дальнейшем почему не выступить и по боксу. Главное, чтобы имя громкое. Нужно же медиа, чтобы интересно было», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Где смотреть турнир RCC 25
Трансляция турнира будет доступна на телеканале UDAR. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
😏 «Белаз любит громко разговаривать». Рагозин высказался о поединке с Ковалёвым
«В чём Белаз мне уступает? Напрямую так громко говорить не привык (смеётся). Белаз любит громко разговаривать. Но я считаю, что могу превзойти его во всех аспектах и выиграть этот бой», — сказал Рагозин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
Дата и время турнира RCC 25
Ивент состоится 4 июля в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Начало турнира запланировано на 15:00 по московскому времени.
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«По UFC ждём. Есть обязательства перед командой RCC, с которой мы договорились. Хоть они и устные, но я буду исполнять эти обязательства. Выполню — и потом уже будем общаться с непосредственно с организаторами, с Николаем Клименко, что мы будем делать дальше», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Полный кард турнира RCC 25
- Владислав Ковалёв — Михаил Рагозин;
- Иван Штырков — Гаджи Наврузов;
- Дмитрий Климов — Валерий Грицутин;
- Абдулмалик Мугидинов — Хабиб Булачов;
- Дмитрий Киреев — Василий Козлов;
- Максим Сульгин — Сайфулах Хамбахадов;
- Хайбула Мусалов — Марко Антонио;
- Темирхан Темирханов — Лучано Пальяно;
- Дмитрий Дмитриев — Алексей Мешков;
- Максим Фукс — Карлос Кавальканте;
- Халим Назрулоев — Рафаэль Коста;
- Михаил Кашурников — Дмитрий Веженко;
- Иван Архипов — Сослан Гаглоев.