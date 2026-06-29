«Херб Дин — трус». Почему бойцы UFC ополчились на топового рефери

Уже третью неделю бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе Алекс Перейра не может успокоиться и щедро одаривает критикой Херба Дина. По мнению бразильца, известный рефери плохо отработал на его поединке с Сирилем Ганом. В частности, не остановил бой, когда французский боец несколько раз попал Алексу по затылку. Перейра выпустил ряд постов, посвящённых Дину, упомянул рефери в каждом интервью и призвал фанатов к поддержке .

«Это был случайный джеб, которым он воспользовался… для него это был шанс всей его жизни. У этого парня уже вошли в привычку грязные приёмы и удары по затылку. Я предупреждал рефери об этом заранее и просил следить за такими моментами… Если посмотреть запись — там было множество ударов, в том числе локтями в затылок. Рефери не мужчина. Он не должен был судить этот бой. Таких людей нужно наказывать», — возмущался Перейра. Всё это сопровождалось репостами критики Дина от других людей, была даже петиция, призывающая отстранить рефери от работы в принципе.

Обращался Алекс и к Дане Уайту: «Дана, тебе следует преподать ему [Хербу Дину] урок, как ты поступаешь с бойцами, когда они наносят ущерб имиджу организации». Кроме того, приводил в пример боксёра Причарда Колона, который получил тяжёлые травмы из-за запрещённых ударов по затылку и стал инвалидом.

Под таким давлением выступил уже сам Херб Дин, записав видео с пояснениями о запрещённых ударах : «Отвечу на некоторые комментарии, чтобы объяснить данное правило и то, как я судил данный бой. Прежде всего хочу сказать, что уважаю обоих бойцов, Гана и Перейру – это был потрясающий бой. А теперь давайте обсудим правило, запрещающее бить по затылку. Дело в том, что мы трактуем его не так, как в боксе. Мы в основном фокусируемся на шее и позвоночнике, куда удары в принципе запрещены. Что касается непосредственно затылка, то запрещённая для ударов область – по одному дюйму (2.5 см) в каждую сторону от центральной оси. Таким образом, по шее бить нельзя, сюда бить нельзя, а в эти области можно. Надеюсь, для вас это было наглядно и прояснило данную ситуацию».

Перейра отреагировал и на это: «Для начала: он всё делает противоположно тому, что показал в своём видео. Он на том видео объяснял правила, однако не следовал собственным же предписаниям, о которых говорил. У Херба есть история подобных ошибок. У него были хорошие времена. Люди отзываются о нём хорошо, но в то же время у него есть целая история ошибок, как у любого человека на работе. Возможно, у него были хорошие моменты, однако он стареет, и ему становится немного некомфортно. Он просто становится немного более раздражительным. Думаю, все уже достаточно этого насмотрелись. Возможно, его время вышло. Потому что когда ты имеешь дело с такими вещами, а говорю я не только о боях… Это начинает становиться угрожающей жизни ситуацией. Кто-то может рисковать не просто результатом боя, а своей жизнью от таких ударов. Я могу драться ещё какое-то время. Мы не знаем, как долго. В конце концов я уйду на пенсию. Я сейчас говорю про новое поколение бойцов, про людей, которые придут в будущем. Это может закончиться очень плохо. Думаю, все уже достаточно насмотрелись на Херба Дина. Мы не знаем, должен ли он вообще продолжать работать на этом месте. Он стал слишком комфортно себя чувствовать и просто продолжает делать всё новые и новые ошибки. На 100% могу сказать — он больше не будет судить мои бои ».

Тогда Алекса поддержали Жан Силва, Ренато Мойкано и Хорхе Масвидаль, жёстко высказавшийся о Дине: «Я уже много раз говорил: это худший судья в игре, и никакой ответственности он не несёт — несправедливо ломать столько карьер».

Херб Дин Фото: Jack Gorman/Getty Images

Спустя неделю после турнира в Белом доме на турнире UFC Fight Night 279 снова произошёл инцидент с участием Дина, и вновь речь шла о запрещённых ударах в область затылка. Винисиус Оливейра забил Андре Фили до технического нокаута, и, по мнению американца, часть ударов была нелегальна. Он пожаловался Дину, показал рассечение на голове, и рефери предложил ему просмотреть видеоповторы в присутствии членов Атлетической комиссии штата Невада . На этом фоне в защиту Дина выступил Алекс Волкановски: «Люди слишком строги к судьям. Мы должны быть в состоянии спрашивать с них за ошибки, но не провоцировать в их сторону ненависть, и давайте найдем силы справиться с гневом. Давайте больше об этом говорить, потому что важно донести: они такие же люди».

Третья неделя — третий инцидент с участием Херба Дина. На этот раз в поединке Шары Буллета и Мишеля Перейры . В первом раунде Дин делал замечания российскому бойцу за то, что тот хватал соперника за волосы, даже останавливал бой, но не снял балл. Это и стало причиной новой волны возмущений, которую возглавил Алекс Перейра с постом: «Херб Дин — трус» и очередными призывами подписать петицию об отстранении судьи от работы .

Мишель Перейра тоже высказался: «В ММА существуют правила. Они должны применяться ко всем с одинаковой строгостью. Соблюдение правил – это защита целостности спорта и обеспечение справедливости внутри октагона. Моего соперника неоднократно предупреждали, но так и не наказали. Когда правила игнорируются, результат оказывается под сомнением. Где последовательность в судействе, Херб Дин?»

Поддержал бразильцев и чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл: «В ММА больше нет правил. Теперь это просто рекомендации».

Но, в отличие от Алекса и Мишеля, британец не наводнял соцсети множеством видео, скриншотов и репостами возмущённых комментариев. Высказался и Винисиус Оливейра, тот самый, кто попал по затылку Андре Фили: «Херб Дин, ты мне не помогаешь, мой друг, надо было дать «красную карточку» тому пирату там, а ты даже «жёлтую» не показал, теперь мне становится трудно тебя спасать».

Херб Дин Фото: Chris Unger/Getty Images

К работе разных рефери регулярно есть претензии, но чаще всего они лежат в плоскости обсуждений ранней или поздней остановки боя. А в случаях с боями Ган — Перейра и Оливейра — Фили проблема в другом. Однако в обоих поединках защищающийся боец двигает головой, часть ударов (меньшая часть) приходится в запрещённые зоны, но никто не останавливает бои при таких обстоятельствах. Разве что не хватило устных замечаний от Дина, чтобы атакующий боец был осторожнее . Стоило быть внимательнее, однако так вышло, что оба проигравших сводят всё к тому, что они проиграли исключительно из-за ударов в затылочную область. А это не так.

Более того, с подачи Алекса Перейры идёт едва ли не травля опытного рефери, который работает на боях уже более 20 лет. И в основном болельщики уже раздражаются из-за поведения экс-чемпиона, а не критикуют Дина. Тем не менее три скандала кряду — тревожный сигнал для рефери, это создаёт дополнительное давление, которое может только навредить на следующих турнирах и самому Дину, и бойцам.