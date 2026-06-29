Усик отказался от всех поясов. Кто теперь будет чемпионами в супертяжёлом весе?

Одна из главных новостей последних дней — Александр Усик решил отказаться от всех своих титулов : «Хочу освободить пояса, чтобы дать возможность боксировать за них ребятам, которые стоят в очереди. Я освобождаю пояса, но не ухожу из спорта: у меня ещё остаётся мой «последний танец». Это хорошо обдуманное решение, которое, я уверен, открывает передо мной новые возможности. Это не конец истории. Продолжение следует».

Решение понятное — бои с обязательными претендентами Усика не привлекают, они мешают сосредоточиться на денежных поединках, а ещё нужно делиться процентом с организациями, чьими поясами ты владеешь. С точки зрения достижений у Александра тоже новой мотивации не наблюдается: дважды стал абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе, забирал все пояса в крузерах, что ещё нужно? Но зато теперь в супертяжах царит неопределённость — кто будет чемпионами вместо Усика?

В WBO, само собой, всё без изменений. В начале 2026 года Усик отказался от обязательной защиты с Фабио Уордли и освободил пояс этой организации. Позже британец подрался с соотечественником Даниэлем Дюбуа и проиграл техническим нокаутом. Таким образом, этот пояс сейчас у Дюбуа.

Пояс WBC уже нашёл нового обладателя. Агит Кабайел ранее владел временным поясом этой организации и весь последний месяц активничал в социальных сетях, призывая Усика принять бой. Теперь немец официально новый чемпион мира по версии WBC. После того как Александр оставил пояс, Кабайел тоже высказался: «Настоящий чемпион определяется своими поступками — и в ринге, и за его пределами. Усик выиграл всё, что можно было выиграть. Дрался с лучшими из лучших и каждый раз доказывал своё величие. Решением отказаться от поясов он вновь показал свой класс. Он не задерживает дивизион. Он даёт шанс следующему поколению. Конечно же, я хотел разделить с ним ринг. Но испытываю к нему только уважение за всё то, чего он добился. И желаю ему и его семье только лишь всего самого наилучшего. Надеюсь, что буду присутствовать на твоём «последнем танце», чтобы отдать должное твоей невероятной карьере. С сегодняшнего дня я прекращаю «гнать лошадей». Потому что очевидно только одно — я готов взять на себя роль лидера».

Агит Кабайел Фото: Richard Pelham/Getty Images

Глава WBC Маурисио Сулейман тем не менее остался разочарован решением Усика: «Трудно объяснить, как это выразить словами. То чувство, когда открываешь социальные сети и видишь, что чемпион мира в супертяжёлом весе просто отказывается от своего пояса. Просто так. Без телефонного звонка, без письма, без какого-либо предупреждения. Такое время, в котором мы живём. Боксёры проходят через множество этапов. Когда они начинают свой путь, они скромные, голодные до побед, благодарные и преданные — но потом деньги меняют всё. Тем не менее я уверен, что Александр Усик — особенный человек. Олимпийский призёр. Олимпийский чемпион. Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе. Дважды абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе. Я хочу пожелать ему больших успехов как на ринге, так и за его пределами. Вся семья WBC желает Александру Усику всего наилучшего, и пусть его жизнь и дальше будет такой же прекрасной, как и прежде».

В WBA славятся тем, что у них множество чемпионов: основной, временный, регулярный, золотой, серебряный, интерконтинентальный и так далее. Эта организация пока официально по ситуации с Усиком не выступила, однако в супертяжах есть два претендента — Мурат Гассиев владеет поясом регулярного чемпиона, а Мозес Итаума считается интерконтинентальным чемпионом. Ранг Гассиева выше, так что в случае победы над Тони Йока через пару недель именно его могут повысить до постоянного титула . Мурат на это и рассчитывает: «Честно говоря, это решение оставить пояса, с одной стороны, неожиданное, а с другой — ожидаемое. Опять же, он находится в таком положении, что может делать и выбирать что хочет. Значит, он так посчитал. Видимо, у него и раньше были мысли. Но сейчас он проснулся и принял решение освободить пояса. Это его право, и он делает что хочет. Что касается меня, то надо провести бой с Тони Йока. И надеюсь, меня переведут в статус полноценного чемпиона WBA. Хорошо бы в будущем было легче собирать пояса. Но моя задача — тренироваться. В боксе всё очень быстро меняется. Ещё вчера он был чемпионом, а сегодня они уже вакантные. Что будет завтра — никто не знает. Моя задача — тренироваться и побеждать соперников».

Мурат Гассиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сложнее всего будет с IBF. Эта организация очень не любит вводить временные и второстепенные пояса, так что сейчас за спиной Усика нет никого, кто мог бы быть просто повышен до звания полноценного чемпиона мира. Первую строчку рейтинга занимает кубинец Фрэнк Санчес, в мае нокаутировавший Ричарда Торреса. Вторая строчка вакантная, а на третьей — Итаума, у которого есть назначенный на август бой с Филипом Хрговичем , четвёртым номером рейтинга. Есть вероятность, что этот бой станет титульным, а победителя обязуют биться с Санчесом. Либо же самого Санчеса сведут, например, с Баходиром Джалоловым (он — шестой, но у пятого номера Энтони Джошуа есть назначенный бой).

Ну и пояс The Ring. Он будет вакантным до тех пор, пока журнал не поставит его на кон. Возможно, тяжёлый вес сейчас переживает не лучшие времена с точки зрения больших и интересных имён, но решение Усика как минимум приведёт весовую категорию в движение, и появятся новые интриги.