Хабиб vs Махачев, Волков-фотограф и поражение Чимаева. Поговорили с топ-звёздами UFC

Летняя Москва по-настоящему может поразить неискушённых людей – и речь не только об очаровательных закатах и волнующих сердце блюдах в модных ресторанах. Минувшим субботним вечером столица в очередной раз смогла удивить фанатов единоборств невероятным и даже сюрреалистичным турниром от IBA, который, на первый взгляд, не представлял собой ничего серьёзного. Однако именно в данном ивенте встретились не только поклонники единоборств, но и выдающиеся представители ММА: Джон Джонс, Александр Волков, Адлан Амагов, Пётр Ян и Арман Царукян. И нам удалось поговорить с некоторыми из них.

Адлан Амагов

Одним из первых, с кем удалось пообщаться, стал бывший боец UFC и Strikeforce Адлан Амагов, с которым мы столкнулись совершенно случайно рядом с туалетом. Спонтанность – лучший друг журналиста. Адлан Майрбекович сразу же согласился обсудить актуальные темы.

Адлан Амагов Фото: Josh Hedges/Getty Images

– Согласны ли вы с тем, что к Арману Царукяну несправедливо относится руководство UFC?

– Да, этот парень заслужил бой за пояс, у него очень хороший шанс стать чемпионом. Парень тренируется днём и ночью, где бы он ни находился – всегда в форме, всегда готов. Мне кажется, несправедливо к нему относятся.

– Кого вы видите фаворитом в потенциальном противостоянии Армана с Джастином Гейджи?

– Думаю, Царукян 100% выиграет. Он молодой, борьба на уровне. Конечно, мы видели, что Гейджи совершил апсет в последнем бою. Джастин такой, с характером воин, у него бои зрелищные. Конечно, я его не списываю. Но лично моё мнение, что Царукян победит.

– Как вам кажется, сможет ли Илия Топурия восстановиться после поражения в бою с Джастином и вернуться таким же или он пойдёт по пути Тони Фергюсона?

– Каждый человек индивидуален, особенно в психологическом плане. И по-своему воспринимает поражение. Всё зависит от его внутреннего состояния. Так что не могу сказать однозначно. Обычно мы видели, как спортсмены возвращались после поражения. Какие выводы он сделает, какая мотивация у него будет в дальнейшем – всё зависит от этих факторов.

– Удалось ли вам пообщаться с Хамзатом Чимаевым, который также потерпел первое поражение на профессиональном уровне в этом году?

– Я ему писал, но не общались. По себе знаю, что в случае поражения человеку не хочется ничего слышать, никого видеть. Конечно, каждый человек по-своему принимает бой. Как спортсмен Хамзат сам всё знает и понимает. К сожалению, так получилось.

– Вы согласны с решением судей в бою Хамзата со Стриклендом?

– Там был совершенно другой Чимаев. Но всё равно, мне кажется, ему можно было бы отдать победу. Он [на тот момент] был чемпионом, и, как говорится, чемпиона надо побеждать увереннее. Однако это был другой Хамзат. Тут сказалась весогонка. Я по себе знаю, что если неправильно провёл весогонку или восстановился не должным образом, то [это серьёзно сказывается на твоём выступлении]. По Хамзату было видно это, после первого раунда видно было. Чисто на характере подрался. Но всё равно ему можно было бы отдать.

А в это время на арене можно сложилась довольно необычная картина: Александр Волков фотографировал Армана Царукяна и Петра Яна со своим другом и спарринг-партнёром Романом Лукашевичем.

Александр Волков

Думаю, никто из нас не отказался бы сделать такое мощное фото. Вскоре же мы чудом увиделись с Драго за несколько минут до его ухода с турнира и поговорили на наиболее важные темы.

– Удалось ли пообщаться с Джоном Джонсом?

– Я не видел его (смеётся). Поговорили о жизни, спросил, как дела у его родных, просто шутили, ничего серьёзного.

– Не так давно вы тепло высказывались в адрес Александра Овечкина. Хотели бы увидеться с ним, сходить на его матч?

– Конечно, хотел бы. Пока нет в планах (улыбается). Он легенда. Лучший хоккеист в мире на данный момент. Побил все рекорды.

– Недавно состоялся бой Перейры и Гана. У вас не возникло ощущения, что Алекс испортил себе имидж, жалуясь на работу Херба Дина?

– Не знаю. Сам бой получился хорошим, но я ожидал, что Сириль победит. Хорошая победа, он молодец.

– Стоит ли нам ждать вашего возвращения в октагон до конца 2026 года?

– Я надеюсь, будем стараться, работать. Уже ведём переговоры. Пока не ясно, кто будет моим соперником, не могу с вами это обсудить.

– Кого вы видите победителем в бою Махачев — Гарри?

– Махачева.

Пётр Ян

Последовав примеру Александра Евгеньевича, Арман Царукян и Пётр Ян также вскоре покинули арену, не дождавшись главного события турнира. Однако напоследок Ян решил разыграть своих поклонников, чтобы те точно запомнили этот вечер надолго.

Джон Джонс

Когда же турнир действительно подошёл к концу, главная звезда вечера Джон Джонс на позитиве покинул арену, не отказывая десяткам желающим в фото, несмотря на большое количество охраны. Предвидя подобный ажиотаж, я решил попробовать взять мини-интервью у Джона в гостинице, подловив его в холле отеля «Украина». Джонс сначала отказал, однако спустя полминуты согласился ответить на несколько вопросов, пока мы поднимались на лифте в его номер: «Let’s do it, bro. Let’s do it now» («Давай, бро. Давай пообщаемся сейчас»).

– Можно ли сказать, что Ислам Махачев уже превзошёл Хабиба Нурмагомедова?

– Знаете, оба парня великолепны. Самое замечательное в них то, что они в одной команде. Поэтому в конечном счёте, я думаю, не так уж важно, кто из них лучший, потому что, на мой взгляд, они радуются победам друг друга. И именно такая дружба и нужна. Знаете, это парни, которые радуются успехам друг друга.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов Фото: Mike Roach/Getty Images

– Вы будете секундировать Гейбла Стивесона в его дебютном бою на UFC 329?

– Да, я буду секундантом Гейбла на UFC 329. Это будет просто потрясающе. Предполагаю, что Гейбл финиширует соперника в первом раунде.

– Как вам кажется, Гейбл сможет доминировать в тяжёлом весе так же, как когда-то вы в полутяжах?

– Я думаю, что Гейбл Стивесон будет хорош в тяжёлом весе. Он будет быстрее всех остальных тяжеловесов и более атлетичным по сравнению с ними. Однако сейчас многие парни могут конкурировать с Гейблом, поскольку он ещё молодой боец. Но через год или два ситуация будет совершенно другой. Он прогрессирует очень быстро.

Закончив этот небольшой разговор, мы обнялись с Джоном и пожали друг другу руки. Это определённо был очень богатый на события вечер, за что однозначно стоит поблагодарить организаторов турнира IBA.