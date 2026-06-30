Забит дебютирует в ACBJJ. А как с борьбой у дагестанского ниндзя?

5 июля в Москве состоится масштабный турнир ACBJJ 21. Главным событием ивента станет возвращение в спорт известного российского бойца ММА Забита Магомедшарипова, который проведёт схватку по правилам грэпплинга против действующего бойца UFC Рауля Росаса-младшего.

Фанаты ММА, конечно, соскучились по одному из самых зрелищных представителей нашей страны в UFC. Высокорослый и худощавый выходец из ушу-саньда запомнился своими яркими выступлениями в UFC и прежде всего ударной техникой . Магомедшарипов неспроста получил среди фанатов прозвище Дагестанский ниндзя: в отличие от многих других выходцев из Дагестана, Забит делал акцент на работе в стойке. Различные кики по этажам, в том числе самые неожиданные и необычные, стали фишкой Забита: он действительно выглядел в клетке как герой каких-то боевиков. И за эту зрелищность Магомедшарипов получил большую фанатскую любовь.

Забит Магомедшарипов — Келвин Каттар Фото: Jeff Bottari/Getty Images

К большому разочарованию огромной армии поклонников Забита, причём далеко не только из России, Магомедшарипов так и не получил титульный поединок. Шесть побед в шести поединках в UFC, пять бонусов, статус одной из главных звёзд полулёгкого дивизиона – с таким бэкграундом Забит оставил бои. Российский боец разочаровался в соперниках, которые отказывались с ним драться, в руководстве лиги, которое давало пустые обещания, и повесил перчатки на гвоздь. Последний бой Забита состоялся в 2019 году: тогда на турнире в Москве он победил Келвина Каттара. С тех пор Магомедшарипов несколько раз готовился к претендентскому поединку с Яиром Родригесом, однако бой так и не состоялся, а Забит ушёл из спорта.

Летом 2022 года российский боец официально объявил о завершении карьеры. И теперь, спустя четыре года, возвращается в спорт. Не в смешанные единоборства, где мы уже вряд ли увидим Магомедшарипова, а в мир борьбы. В последнее время схватки по грэпплингу, вольной борьбе и джиу-джитсу стали очень популярны среди бойцов ММА, и лиге ACBJJ удалось вытащить с пенсии даже Забита, который, казалось, и не собирался возвращаться в спорт . Теперь Магомедшарипову придётся сменить излюбленные удары ногами на сабмишены, но и в этом Забит хорош.

В общем понимании российский боец в первую очередь прославился как яркий ударник. Но при этом и с борьбой у Магомедшарипова полный порядок. В отличие от того же Шары Буллета, например, который тоже очень любит работу в стойке и различные удары ногами, у Магомедшарипова с борьбой никогда не было особых проблем. Нужно перевести соперника? Забит с этим справлялся. Причём, как и в ударной технике, в борьбе российский боец тоже был очень разнообразен. Забит мог стандартно пройти в ноги, мог эффектно бросить соперника через грудь, а мог исполнить броски из дзюдо : например, в арсенале Магомедшарипова есть отличная задняя подножка, которую он использует в момент ударной атаки – что-то подобное любит исполнять и Пётр Ян.

«У Забита отличная стойка, потому что он, как вы знаете, занимался в одной из лучших школ ушу-саньда «Пять сторон света». Он получил все ударные навыки там. А всё, что связано с борьбой и партером, ему дали у нас в зале. Борьбу я ставил, грэпплинг — Магомед Саадулаев по прозвищу Гамач, мой старый ученик. В Америке Забита уже отшлифовали, добавили пару тонкостей», — рассказывал в интервью «Спорт-экспрессу» руководитель клуба Dagestan Fighter и один из тренеров Забита Мансур Учакаев.

В партере Забит тоже оснащён достаточно мощно. Например, ещё до UFC Магомедшарипов одержал четыре победы сабмишеном, причём победы совершенно разные: дважды исполнил гильотину, по разу выиграл удушением сзади и треугольником. Да и в UFC Забит дебютировал именно с двух побед в партере – удушением сзади и «анакондой». Но, конечно, самая яркая победа Магомедшарипова приёмом состоялась в сентябре 2018 года: тогда Забит поймал Брэндона Дэвиса на болевой приём на ногу. Официально та победа зафиксирована как рычаг колена, но это был куда более редкий приём, который Забит начал делать, когда соперник находился в стойке. Магомедшарипов, по сути, провёл сопернику растяжку бедра, после которой Дэвис был вынужден капитулировать — редкий сабмишен носит название «растяжка Сулоева» в честь армяно-российского бойца Амара Сулоева, который впервые провёл его в бою ещё в 2002-м году. Интересно, что Забит после поединка рассказывал, что он вместе со своим тренером Рикардо Алмейдой готовил этот приём конкретно под Дэвиса, учитывая особенности стиля соперника. Тот болевой приём был признан сабмишеном года в UFC – вот вам и Дагестанский ниндзя.

Забит Магомедшарипов Фото: Josh Hedges/Getty Images