«Я пришёл бить рекорды». Яхьяев — реальное спасение полутяжёлого веса UFС

В прошедшие выходные на турнире UFC в Баку в очередной раз внимание к себе привлёк Абдул-Рахман Яхьяев, 25-летний полутяжеловес родом из Чечни. В Азербайджане Охотник встретился с американцем Джулиусом Уокером. Первая же атака завершилась правым кроссом от Яхьяева и нокдауном, после которого Абдул-Рахман успел нанести несколько добивающих ударов прежде, чем рефери успел вмешаться. Всего восемь секунд на нокаут . Иронично, что Уокер до боя говорил, что в идеальном сценарии финиширует Яхьяева первым же ударом.

Абдул-Рахман Яхьяев — Джулиус Уокер Фото: Amhed Salcedo/ZUMA/ТАСС

Итого у Абдул-Рахмана за последний год три победы в UFC, все — досрочно: за 33 секунды, за 172 секунды и за восемь секунд. Суммарно Яхьяев провёл в октагоне примерно 3,5 минуты. Плюс к этому была победа на Претендентской серии Даны Уайта за 30 секунд . Мы можем и должны делать скидки на уровень оппозиции, но когда человек настолько впечатляюще и быстро уничтожает соперников даже такого уровня, то нельзя это не отмечать. Это как минимум многообещающе. Есть в UFC другой проспект родом из Чечни Байсангур Сусуркаев, тоже 3-0 в организации, три финиша, тоже против оппозиции ниже среднего и тоже прозвище Охотник. Разница в результатах и в том, как они добыты, безусловно, есть.

Сразу после того, как Яхьяев нокаутировал Уокера, везде начали обсуждать статистику — это был второй по скорости нокаут в истории полутяжёлого веса. Быстрее (за семь секунд) управился только Райан Джиммо , нокаутировавший Энтони Пероша в дебюте в UFC. Если же брать все весовые категории, то это было повторение седьмого по скорости финиша в истории организации. А в первом поединке в UFC Яхьяев оформил самый быстрый сабмишен в современной истории полутяжёлого веса и третий по скорости финиш для дебютанта этого дивизиона.

В октагоне сразу после победы над Уокером Яхьяев высказался: «Я пришёл сюда бить рекорды. Сейчас у меня второе место по скорости нокаута? Я пришёл за первыми местами. Впереди – новые рекорды. Я увидел момент и использовал».

Сейчас у Яхьяева 10-0 в профессиональной карьере и за плечами один из самых впечатляющих стартов в UFC за последние годы . Если Абдул-Рахман сохранит этот «инстинкт убийцы», то его будут продвигать очень быстро. Если учитывать текущее положение полутяжёлого веса, Яхьяев, как и поляк Иво Бараневски (тоже 3-0 в UFC, все победы – в первом раунде) должны стать настоящим спасением для дивизиона. Многие бойцы переходят в тяжёлый вес: Алекс Перейра, Джамал Хилл, Александар Ракич, Джонни Уокер, по слухам, Волкан Оздемир. Из всего топ-15 серия побед есть только у чемпиона Карлоса Ульберга и Пауло Косты, только в прошлом бою перешедшего в эту весовую категорию. Проблемы очевидны, обновления необходимы.

Абдул-Рахман Яхьяев Фото: Amhed Salcedo/ZUMA/ТАСС

Можно предположить, что уже через один-два боя Яхьяева сведут с кем-то из топ-15 и он начнёт продвигаться вверх по рейтингу. Сам он утверждает, что готов и к топам, выделяет Халила Раунтри, однако примет того, кого дадут: «Я уже сказал, что хочу драться с Халилом Раунтри. Это одно имя, которое приходит в голову. Мне кажется, за титул будут драться либо он, либо Прохазка, либо Анкалаев. Я выбираю его, но, если возможно, с Прохазкой я тоже не против подраться. С Анкалаевым драться не хочу. Победитель боя Блахович — Гуськов? Мне без разницы. Если UFC скажет – с ними тоже можно».