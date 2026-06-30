Макгрегор не дрался пять лет. Что изменилось в UFC за это время?

В ночь на 12 июля в рамках турнира UFC 329 состоится долгожданное возвращение Конора Макгрегора. Звёздный ирландец встретится в реванше с Максом Холлоуэем. Предыдущий поединок Конора, когда он сломал ногу и проиграл Дастину Порье техническим нокаутом, состоялся в ночь на 11 июля 2021 года. То есть на момент выхода бойца в октагон его простой составит ровно пять лет. Всё это время Макгрегор обещал фанатам величайшее возвращение всех времён, однако дело сильно затянулось, и в UFC очень многое изменилось, потому что пять лет в ММА — это небольшая эпоха . Затронем лишь несколько моментов. Многим будет любопытно погрузиться в воспоминания.

За эти пять лет, например, карьеру в ММА завершили почти все бойцы, с которыми Макгрегор бился в UFC. Ушёл Эдди Альварес, Жозе Альдо успел завершить карьеру, вернуться и снова уйти, Нейт Диаз покинул UFC, не бился в смешанных единоборствах несколько лет и не так давно выступил на турнире MVP MMA 1, ушёл и Дастин Порье, с которым у Конора была трилогия. В UFC остался лишь Макс Холлоуэй, с ним и состоится бой у Макгрегора.

А что по другим бойцам? Летом 2021 года чемпионом в лёгком весе был Чарльз Оливейра — он завоевал пояс за два месяца до третьего поединка Макгрегора с Порье, нокаутировав Майкла Чендлера. Нынешний чемпион Джастин Гейджи на тот момент продолжал восстанавливаться после поражения от Хабиба Нурмагомедова и в октагон вернулся только в ноябре 2021-го. Ислам Махачев спустя неделю после боя Конора впервые возглавил турнир UFC и бился с Тиаго Мойзесом. Спустя ещё 15 месяцев россиянин стал чемпионом UFC в лёгком весе. Другой известный легковес Тони Фергюсон находился на пути к антирекорду в восемь поражений подряд, но в июле 2021-го Эль Кукуй шёл на серии «всего лишь» из трёх поражений: Джастин Гейджи, Чарльз Оливейра, Бенеил Дариуш. А вот Пэдди Пимблетт тогда ещё не дебютировал в UFC.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Илия Топурия, совсем недавно сложивший полномочия чемпиона, дрался на UFC 264 в карде с Макгрегором и Порье . Матадор бился в прелимах с Райаном Холлом и нокаутировал его в конце первого раунда, это был третий поединок Топурии в UFC. Помимо Илии, на том же турнире в прелимах дрался Дрикус дю Плесси. Южноафриканец во втором бою под эгидой организации одержал победу нокаутом над Тревином Джайлсом. А мейн-кард ивента открыл поединок Шона О’Мэлли с Крисом Моутиньо — Сахарок оформил технический нокаут в третьем раунде. Все три бойца, которые в будущем добрались до титулов, на тот момент не входили в рейтинги.

Илия Топурия Фото: Getty Images

Исраэль Адесанья летом 2021 года вернулся в средний вес после неудачного вояжа за вторым титулом в полутяжёлом дивизионе и победил Марвина Веттори. Это была третья защита Иззи, до встречи с Алексом Перейрой оставалось около полутора лет. И меньше полугода оставалось до дебюта бразильца в UFC, на тот момент у него был рекорд 3-1 в ММА . Дальше Поатан совершит впечатляющий забег к титульнику за год, покорит следом полутяжёлый вес и попробует стать первым в истории чемпионом UFC в трёх весовых категориях, поднявшись в тяжи.

В наилегчайшем весе только разгоралась квадрология Брэндона Морено и Дейвисона Фигейреду, прошло два боя из четырёх, и титулом владел мексиканец. А нынешний чемпион Джошуа Ван ещё даже не дебютировал в ММА. В легчайшей весовой категории чемпионом был Алджамейн Стерлинг — за четыре месяца до боя Конор — Порье 3 случилось то самое колено Петра Яна, из-за чего россиянин утратил титул . Позже Ян победит Кори Сэндхагена в поединке за временный пояс и получит реванш со Стерлингом, который завершится неудачей. А на категорию выше началась эпоха правления Алекса Волкановски. Австралиец к тому времени дважды победил Макса Холлоуэя и готовился к защите пояса против Брайана Ортеги.

Пётр Ян Фото: Getty Images

Летом 2021 года Камару Усман пребывал в статусе действующего чемпиона UFC в полусреднем весе и уже провёл четыре защиты титула. Спустя 13 месяцев он утратил пояс, проиграв нокаутом Леону Эдвардсу. В полутяжёлом весе была немного странная эпоха — дивизион привыкал к отсутствию Джона Джонса, готовившегося к переходу в тяжёлый вес . В отсутствие американца пояс завоевал Ян Блахович, защитил его в бою со средневесом Адесаньей, но уже в следующем бою поляк проиграл 42-летнему Гловеру Тейшейре.

В тяжёлом весе чемпионом наконец-то стал Фрэнсис Нганну . В марте 2021 года камерунец нокаутировал в реванше Стипе Миочича. На тот момент вряд ли кто-то предполагал, что у Нганну остаётся только один бой в UFC, после чего он покинет организацию. У Тома Аспиналла тогда было 3-0 в UFC, а Александр Волков в июне 2021 года проиграл решением Сирилю Гану и упустил шанс подняться в топ-3 рейтинга. Сергей Павлович с рекордом 2-1 в UFC лечился и простаивал с 2019-го, а до дебюта Джоша Хокита в ММА оставалось больше двух лет .

Фрэнсис Нганну Фото: Getty Images

Что по другим знакомым бойцам для фанатов ММА? Хамзат Чимаев с 3-0 в UFC был в шаге от завершения карьеры из-за болезни . Вернее, он её завершил, но в итоге вернулся. У Мовсара Евлоева было пять побед в UFC, и за следующие пять лет он сумел добавить столько же. Умар Нурмагомедов в 2021-м только дебютировал в промоушене с победы над Сергеем Морозовым. Арман Царукян шёл с рекордом 3-1 в UFC. Сегодняшние потенциальные (и реальные) соперники Махачева Иан Гарри, Карлос Пратес и Майкл Моралес ещё не дебютировали в UFC , а бразилец так и вовсе шёл с рекордом 12-6, и вряд ли кто-то думал, что он достигнет серьёзных успехов.

Магомед Анкалаев с 6-1 в UFC двигался к первому титульному шансу, а Шон Стрикленд только недавно перебрался в средний дивизион. Никита Крылов чередовал победы с поражениями после возвращения в UFC, Мераб Двалишвили уже набрал серию из шести побед, будущий претендент на титул (дважды) Диего Лопес был чемпионом лиги LUX Fight League и в августе 2021-го бился на Претендентской серии Даны Уайта, но проиграл, а в UFC попал спустя два года, выйдя на коротком уведомлении на бой с Евлоевым.

Диего Лопес Фото: Getty Images

За пять лет в UFC и в ММА в целом изменилось очень многое, однако бой Конора Макгрегора всё так же вызывает большой ажиотаж, фанаты раскупают билеты и ждут возвращения ирландца. И Конор по-прежнему самая большая звезда смешанных единоборств, если мы говорим об имени, а не о спортивной составляющей.