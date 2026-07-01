У Фьюри новый разминочный бой. Его соперник недавно выступал во фрик-поединке

В апреле этого года Тайсон Фьюри в очередной раз возобновил карьеру. Первым соперником британского боксёра после возвращения стал Арсланбек Махмудов. Фьюри закономерно был большим фаворитом и в итоге спокойно перебоксировал соперника, победив единогласным решением судей. Тогда, в принципе, никто и не скрывал, что главная цель Цыганского короля — большой бой с Энтони Джошуа, а Махмудов должен был стать стать разминкой, как бы это не было обидно для Арсланбека.

На этой победе Фьюри решил не останавливаться и теперь у него впереди ещё один разминочный поединок. 24 июля в Таиланде Тайсон встретится с 46-летним экс-претендентом на титулы чемпиона мира Мариушем Вахом . Уже по возрасту понятно, что лучшие годы поляка давно позади. В 2012 году он бился с Владимиром Кличко за титулы IBF, WBO и WBA, где проиграл единогласным решением судей. После этого боя Мариуш провалил допинг-тест и позже признался в использовании запрещённых препаратов. С Фьюри Вах уже косвенно пересекался — в разное время был спарринг-партнёром Дэвида Хея, Владимира Кличко и Александра Усика, когда те готовились к поединкам с Тайсоном (бой Фьюри с Хеем в итоге не состоялся). Российским фанатам Мариуш известен по бою с Александром Поветкиным в ноябре 2015-го. Поляк проиграл техническим нокаутом, а позднее жаловался, что не получил гонорара.

Мариуш Вах Фото: Paul Harding/Getty Images

С 2017 года Вах провёл 18 поединков на профессиональном ринге и проиграл в 11 из них (общий рекорд боксёра 39-13), в том числе Хьюи Фьюри, двоюродному брату Тайсона, Арсланбеку Махмудову и Мозесу Итауме. В последних десяти боях рекорд — 3-7. Были и успешные поединки, но среди них такие, которые профессионалов не очень красят. В октябре 2025 года Вах принял участие в турнире Prime Show MMA 14: New Deal, где бился во фрик-формате 3 на 1 . Соперниками Мариуша стали три бойца Wampirek, Pezet и SuperMario, сильно уступавшие боксёру в габаритах. К чести Ваха, со всеми он очень уверенно разобрался.

У боя Фьюри — Вах интересная локация. Тайсону очень понравилось проводить время в Таиланде, он там готовился и к поединку с Махмудовым. А сейчас нашёл площадку, чтобы и не уезжать никуда. По словам Цыганского короля, пребывание в Таиланде даже вернуло его в бокс : «Я приехал в Таиланд только на рождественские каникулы с семьей. Когда я сюда приехал, я всё ещё был в статусе покинувшего спорт. У меня не было намерений возвращаться. Солнце вернуло меня. Я чувствовал себя так хорошо, что подумал: я просто пойду на сборы здесь, потренируюсь здесь и организую бой. И именно это я и сделал. У меня не было абсолютно никаких намерений возвращаться, когда я приехал сюда в декабре, никаких, я был счастлив на отдыхе. А потом солнце, немного тренировок, одно привело к другому, и в итоге я подписал огромный контракт».

Тайсон Фьюри Фото: Chris Graythen/Getty Images

Ещё два момента. На турнире UFC в Белом доме Тайсон Фьюри сообщил, что до конца карьеры его промоутером будет Турки Аль аш-Шейх, который ранее обещал заявлял, что новый бой британца будет захватывающим. Кроме того, известно, что Фьюри захотел ещё один разминочный бой только для того, чтобы не простаивать в ожидании Энтони Джошуа — у того 25 июля тоже назначен поединок. Эй Джей будет биться с албанцем Кристианом Пренгой в Эр-Рияде. Очевидно, Фьюри хочет «сравнять» графики подготовки к очному поединку, который ожидается во второй половине осени. А вот что Тайсон говорил о желании подраться летом: «Мои планы на этот год включают три боя. Это апрель, август и когда объявят большой бой — в октябре-ноябре. У нас ещё нет соперника, но дело не в этом. Не имеет значения, кто будет соперником, хоть Майк Тайсон — важно хорошенько размяться перед большим поединком. Для меня любой бой важен».

Понятно, что основная цель Фьюри — Джошуа, всё для того, чтобы подойти в лучшей (насколько это возможно) форме, но уж слишком странный выбор соперника. Если с Махмудовым можно было зацепиться за мощь российского боксёра и поискать подобие интриги, то с Вахом есть только объяснение — сведение рисков к минимуму. Поможет ли такой бой размяться и подготовиться к Джошуа, это большой вопрос, но Фьюри сделал свой выбор.