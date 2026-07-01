Гассиева ждёт супербой с олимпийским чемпионом! Посмотрим, кто замахнётся на «трон» Усика

Дата и время турнира IBA.PRO 19 с главным боем Мурат Гассиев – Тони Йока

11 июля в Москве состоится громкий боксёрский вечер – IBA.PRO 19. Он стартует в 18:00 мск.

В соглавном событии вечера столкнутся россиянин Артём Сусленков и британец Джозеф Джойс. Они проведут 12-раундовый поединок в тяжёлом весе. На кону будет стоять пояс WBA Continental.

А в главном событии вечера в ринг выйдет россиянин Мурат Гассиев. Его оппонентом станет француз Тони Йока. Парни проведут бой за регулярный пояс WBA, который сейчас принадлежит Мурату.

Прямая трансляция турнира IBA.PRO 19 с боем Гассиев – Йока

Ожидается, что турнир IBA.PRO 19 покажут на платформе «VK Видео» в официальном сообществе лиги. А главное событие вечера будет транслировать Первый канал. «Чемпионат» же проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

Полный кард турнира IBA.PRO 19

Мурат Гассиев – Тони Йока;

Артём Сусленков – Джозеф Джойс;

Павел Сосулин – Эдди Кольменарес;

Муслим Гаджимагомедов – Кевин Мартинес;

Шарабутдин Атаев – Хосе Ускатеги;

Алексей Егоров – Давид Дзукаев;

Мурад Халидов – Арслан Яллыев;

Вадим Мусаев – Фарахат Манилола;

Тамерлан Оздоев – Шивам Джангра;

Вячеслав Рогозин – РВ Дениега.

Материалы о турнире IBA.PRO 19 с главным боем Мурат Гассиев – Тони Йока

Прогноз на бой Мурат Гассиев – Тони Йока

Претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе Павел Сосулин дал свой прогноз на предстоящий бой обладателя регулярного титула WBA в супертяжёлом весе Мурата Гассиева против олимпийского чемпиона Тони Йоки.

«Думаю, Тони Йока будет опасен в начале боя. По поединкам Мурата я заметил, что в начале он присматривается к соперникам, ищет возможность донести свою фирменную «банку». Он действительно бьёт как конь копытом. Думаю, первые четыре-пять раундов Мурат присмотрится, а потом начнет прибивать соперника. Но не будем забывать о регалиях Йоки, у него огромнейший любительский бэкграунд. Нас ждёт интересный бой, однако я уверен, что Мурат выиграет».

Чемпион мира среди любителей в тяжёлом весе Давид Суров также дал комментарий по поводу предстоящего поединка.

«Будет очень интересно посмотреть за поединком Мурата Гассиева и олимпийского чемпиона Тони Йоки. Хорошая вывеска. Считаю, Гассиев при хорошей подготовке его уронит. У Мурата не должно быть проблем. Но, повторюсь, это возможно только при хорошей подготовке. Потому что у Йоки хорошая любительская база, и он представляет опасность. Гассиев же намного опытнее по профи. И ему для достижения положительного результата просто нужно хорошо подготовиться».