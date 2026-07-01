Махачев — неактивный чемпион. Миф или реальность?

В ночь на 16 августа в Филадельфии, США, на турнире UFC 330 россиянин Ислам Махачев впервые будет защищать титул чемпиона в полусреднем весе. Соперником станет ирландский боец Иан Гарри, первый номер дивизиона. С предыдущего боя Ислама к моменту его выхода в октагон пройдёт девять месяцев. И поэтому Гарри уверяет всех, что именно его чемпионство необходимо полусреднему весу UFC: «Когда я стану чемпионом, в полусреднем весе настанут лучшие времена. Ислам бьётся раз в год. Его следующая защита будет где-то в июле 2027-го. Как только я заберу пояс, в дивизионе будет больше активности, больше боёв высочайшего уровня. Фанаты, я обещаю вам, это будет прекрасное событие для спорта».
В целом к Махачеву довольно позитивное отношение со стороны фанатов, но если сосредоточиться на претензиях в его адрес, то регулярно (чаще только обвинения в скучном стиле) можно встретить именно рассуждения о редких боях. Насколько это вообще правдиво?
Ислам выступает в UFC с 2015 года и за это время провёл под эгидой организации 18 поединков. В среднем один-два раза в год. При этом были вынужденные простои, когда Махачева отстраняли из-за наличия мельдония в организме, и с сентября 2019-го по март 2021-го, тогда бой отменили из-за участия в потасовке после поединка Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором, были проблемы с визой и ковид, болезни. Других больших простоев у россиянина не было, а с октября 2022-го года Ислам бьётся исключительно в титульных поединках — всего шесть боёв. В лёгком весе было пять титульников за 27 месяцев, хороший темп. Затем пауза, связанная с набором веса для перехода в полусредний дивизион, противостояние с Джеком Делла Маддаленой, и с тех пор Махачев не бился.
Ислам Махачев
Фото: Harry How/Getty Images
Хотя были разговоры о поединке с Илиёй Топурией в Белом доме, который, как сообщил Дана Уайт, не состоялся из-за травмы руки у россиянина. Хотя сам Махачев это отрицает и вообще собирался драться в полусреднем весе гораздо чаще: «Готов биться в новом весе минимум три раза в год. Скоро будет большой турнир в Белом доме. Возможно, крупнейший в истории. Хабиб не хочет, чтобы я там выступал. Но пока не знаю. Нужно это с ним обсудить».
Голые цифры у нас есть. Насколько они большие или маленькие в сравнении с другими чемпионами? Джастин Гейджи, новоиспечённый обладатель титула в лёгком весе, с октября 2022-го (это наша отсечка) провёл шесть поединков, среди них один полноценный титульник. Илия Топурия, уступивший ему пояс, тоже подрался за этот период шесть раз (на титульном уровне — четыре боя за 28 месяцев). У Алекса Волкановски те же шесть титульных поединков с октября 2022-го, как и у Махачева, но при этом австралиец потерпел в них три поражения. У Макса Холлоуэя также шесть боёв.
Шесть поединков за этот же временный отрезок у Петра Яна, Александра Волкова, Александра Пантожи и Исраэля Адесаньи, у Мераба Двалишвили, Алджамейна Стерлинг, Сергея Павловича, Дрикуса дю Плесси и Чарльза Оливейры — по семь. Пять – у Армана Царукяна, Сириля Гана, Леона Эдвардса, четыре — у Хамзата Чимаева и Тома Аспиналла. «Рекордсмены» Диего Лопес и Алекс Перейра — по 10 боёв, у Шона Стрикленда — девять. То есть, если мы сравниваем Махачева с бойцами чемпионского или околочемпионского уровня последних лет, он в пределах нормальных значений, не так много бойцов выступают чаще Ислама. Плюс к этому крайне редко чемпионы задают высокий темп с точки зрения выступлений. Есть люди вроде Адесаньи, Перейры или Двалишвили, но вполне нормальный рабочий график чемпионов — один или два боя в год. И нередко бывает так, что боец активен, однако сильно снижает темп, когда добирается до титула или верхних строчек рейтинга. Связано это с возрастающей ответственностью и повышением уровня оппозиции.
Алекс Перейра
Фото: Sean M. Haffey/Getty Images
Неплохой пример — Карлос Пратес, который сейчас уже не хочет принимать новые бои и готов ждать титульного шанса. До этого он провёл восемь поединков с февраля 2024 года, но уже в начале 2025-го говорил, что не планирует драться слишком часто. Майкл Моралес бился в UFC семь раз, Делла Маддалена — 10 (оба дебютировали в январе 2022 года). У Иана Гарри с октября 2022-го восемь боёв в UFC. Всего же с ноября 2021 года (дебют ирландца в организации) он провёл 11 поединков. Махачев за этот отрезок выступил семь раз плюс ещё три боя провёл в 2021-м до того, как Гарри дебютировал. Можно ли предположить, что при возможном чемпионстве Иан станет активнее?
Резюмируя, Махачев показывает нормальную, среднюю активность после того, как стал чемпионом. Не забываем, что за это время он перенёс операцию на руке, так бы темп был ещё выше. Однако это нормальные издержки вида спорта, который так или иначе сопряжён с травмами. И обвинений в пассивности лидер рейтинга pound-for-pound точно не заслуживает.