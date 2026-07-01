Махачев — неактивный чемпион. Миф или реальность?

В ночь на 16 августа в Филадельфии, США, на турнире UFC 330 россиянин Ислам Махачев впервые будет защищать титул чемпиона в полусреднем весе. Соперником станет ирландский боец Иан Гарри, первый номер дивизиона. С предыдущего боя Ислама к моменту его выхода в октагон пройдёт девять месяцев . И поэтому Гарри уверяет всех, что именно его чемпионство необходимо полусреднему весу UFC: «Когда я стану чемпионом, в полусреднем весе настанут лучшие времена. Ислам бьётся раз в год. Его следующая защита будет где-то в июле 2027-го. Как только я заберу пояс, в дивизионе будет больше активности, больше боёв высочайшего уровня. Фанаты, я обещаю вам, это будет прекрасное событие для спорта».

В целом к Махачеву довольно позитивное отношение со стороны фанатов, но если сосредоточиться на претензиях в его адрес, то регулярно (чаще только обвинения в скучном стиле) можно встретить именно рассуждения о редких боях. Насколько это вообще правдиво?

Ислам выступает в UFC с 2015 года и за это время провёл под эгидой организации 18 поединков. В среднем один-два раза в год. При этом были вынужденные простои, когда Махачева отстраняли из-за наличия мельдония в организме, и с сентября 2019-го по март 2021-го, тогда бой отменили из-за участия в потасовке после поединка Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором, были проблемы с визой и ковид, болезни. Других больших простоев у россиянина не было, а с октября 2022-го года Ислам бьётся исключительно в титульных поединках — всего шесть боёв . В лёгком весе было пять титульников за 27 месяцев, хороший темп. Затем пауза, связанная с набором веса для перехода в полусредний дивизион, противостояние с Джеком Делла Маддаленой, и с тех пор Махачев не бился.

Ислам Махачев Фото: Harry How/Getty Images

Хотя были разговоры о поединке с Илиёй Топурией в Белом доме, который, как сообщил Дана Уайт, не состоялся из-за травмы руки у россиянина. Хотя сам Махачев это отрицает и вообще собирался драться в полусреднем весе гораздо чаще: «Готов биться в новом весе минимум три раза в год. Скоро будет большой турнир в Белом доме. Возможно, крупнейший в истории. Хабиб не хочет, чтобы я там выступал. Но пока не знаю. Нужно это с ним обсудить».

Голые цифры у нас есть. Насколько они большие или маленькие в сравнении с другими чемпионами? Джастин Гейджи, новоиспечённый обладатель титула в лёгком весе, с октября 2022-го (это наша отсечка) провёл шесть поединков, среди них один полноценный титульник. Илия Топурия, уступивший ему пояс, тоже подрался за этот период шесть раз (на титульном уровне — четыре боя за 28 месяцев) . У Алекса Волкановски те же шесть титульных поединков с октября 2022-го, как и у Махачева, но при этом австралиец потерпел в них три поражения. У Макса Холлоуэя также шесть боёв.

Шесть поединков за этот же временный отрезок у Петра Яна, Александра Волкова, Александра Пантожи и Исраэля Адесаньи , у Мераба Двалишвили, Алджамейна Стерлинг, Сергея Павловича, Дрикуса дю Плесси и Чарльза Оливейры — по семь. Пять – у Армана Царукяна, Сириля Гана, Леона Эдвардса, четыре — у Хамзата Чимаева и Тома Аспиналла. «Рекордсмены» Диего Лопес и Алекс Перейра — по 10 боёв, у Шона Стрикленда — девять. То есть, если мы сравниваем Махачева с бойцами чемпионского или околочемпионского уровня последних лет, он в пределах нормальных значений, не так много бойцов выступают чаще Ислама. Плюс к этому крайне редко чемпионы задают высокий темп с точки зрения выступлений. Есть люди вроде Адесаньи, Перейры или Двалишвили, но вполне нормальный рабочий график чемпионов — один или два боя в год. И нередко бывает так, что боец активен, однако сильно снижает темп, когда добирается до титула или верхних строчек рейтинга. Связано это с возрастающей ответственностью и повышением уровня оппозиции.

Алекс Перейра Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Неплохой пример — Карлос Пратес, который сейчас уже не хочет принимать новые бои и готов ждать титульного шанса. До этого он провёл восемь поединков с февраля 2024 года, но уже в начале 2025-го говорил, что не планирует драться слишком часто. Майкл Моралес бился в UFC семь раз, Делла Маддалена — 10 (оба дебютировали в январе 2022 года). У Иана Гарри с октября 2022-го восемь боёв в UFC. Всего же с ноября 2021 года (дебют ирландца в организации) он провёл 11 поединков . Махачев за этот отрезок выступил семь раз плюс ещё три боя провёл в 2021-м до того, как Гарри дебютировал. Можно ли предположить, что при возможном чемпионстве Иан станет активнее?