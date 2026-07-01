Зрелищный рубака с ахиллесовой пятой. Как дерётся Макс Холлоуэй

В ночь с 11 на 12 июля состоится следующий номерной турнир – UFC 329. Фанаты смешанных единоборств ждут его с большим нетерпением. А всё потому, что в главном событии вечера состоится возвращение Конора Макгрегора. Его ждёт поединок с Максом Холлоуэем.

Благословенный выглядит фаворитом противостояния. И на это есть свои причины. Пока Конор простаивал, Макс был активен, колотил многих крутых соперников. А ещё Холлоуэй горит желанием поквитаться за то поражение, которое случилось в первом поединке между этими парнями. Впервые бойцы столкнулись 13 лет назад. И тогда сильнее оказался Макгрегор.

Имя: Макс Холлоуэй

Дата рождения: 4 декабря 1991 года

Место рождения: Гонолулу, Гавайи

Рост: 180 см

Размах рук: 175 см

Рекорд: 27-9

Весовая категория: полулёгкая, лёгкая

Место в дивизионе: четвёртое место в лёгком дивизионе

Команда: Gracie Technics

Прозвище: Благословенный : 4 декабря 1991 года: Гонолулу, Гавайи: 180 см: 175 см: 27-9: полулёгкая, лёгкая: четвёртое место в лёгком дивизионе: Gracie Technics: Благословенный

Макс очень давно выступает на профессиональном уровне. И побед в его копилке в три раза больше, чем поражений. На данный момент профессиональный рекорд Холлоуэя – 27-9, что выглядит очень неплохой статистикой. Благословенный давно зарекомендовал себя как крутой ударник. На это красноречиво указывает и статистика. 14 из 27 побед Макса были добыты досрочно. Более того, 12 из них – нокаутами . Лишь 13 раз судья поднимал руку Холлоуэя по истечении всей дистанции поединка. Поэтому и теперь, в чём практически не приходится сомневаться, Макс пойдёт за досрочным триумфом.

У Благословенного действительно «динамит» в руках. И всё это при достаточно скромной антропометрии. При росте в 180 см размах рук составляет всего лишь 175 см. Поэтому максимально удобно Холлоуэю работать именно с близкой дистанции. Пожалуй, именно это и стало причиной того, что у Макса появился свой фирменный жест. Когда он хочет зарубиться на комфортном расстоянии от соперника, он указывает пальцами на центр клетки. И приглашает к тому, чтобы вступить в жёсткий размен. Пожалуй, самый яркий момент, который связан с этим движением, случился в поединке с Джастином Гейджи. Там парни зарубились на последних мгновениях боя, а за несколько секунд до гонга Хайлайт рухнул лицом в пол .

Макс Холлоуэй и Джастин Гейджи Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Следующий важный момент. Макс выбрасывает огромное количество ударов и работает достаточно точно. Он доносит до цели 48% атак. За всю карьеру Холлоуэй выбросил 7647 (!) акцентированных ударов . И 3681 – по соперникам. Естественно, на фоне такой статистики становится понятно, почему именно у Благословенного столько нокаутов. В стойке Макс нанёс 88% от общего количества точных ударов, в клинче – 7%, в партере – всего лишь 5%. Основной целью Холлоуэя всегда является голова. Туда была направлена 2381 точная атака. 899 раз получалось доставать корпус, 401 – ноги. Работа «по этажам» не самая сильная сторона бойца. Зато он методично пробивает в голову, что заставляет оппонентов плыть.

Важнейший момент заключается в том, что по ходу своих поединков Макс бьёт очень много – 6,91 акцентированного удара в минуту. Но и пропускает порядочно – 4,61 за минуту. И даже при всём этом в его пассиве лишь два досрочных поражения. Одно – сабмишеном, другое – нокаутом. Вырубить Макса смог только один человек – Илия Топурия. Всё это очень показательно демонстрирует, каким мощнейшим «держаком» обладает Холлоуэй. Защита от акцентированных ударов у бойца на высочайшем уровне – 59%. Поэтому Конору будет очень непросто.

Макс Холлоуэй Фото: Jeff Bottari/Getty Images

И всё-таки у Макса есть ахиллесова пята. Его уязвимое место – работа в партере. Там действительно не всё получается. Сам Холлоуэй даже не пытается утягивать оппонентов в борьбу. У него всего лишь 15 попыток тейкдаунов в UFC. И только четыре из них получились удачными. Защищается Макс неплохо. Лишь 19% тейкдаунов от соперников увенчались успехом. Но если оппонент всё-таки находит брешь в защите Холлоуэя, он этим пользуется. Так было в противостоянии с Чарльзом Оливейрой. Из 13 тейкдаунов бразильца пять оказались удачными. В итоге подавляющее время поединка южноамериканец тотально доминировал в борьбе. И ничего с этим сделать Макс просто не смог.

Холлоуэй – яркий рубака с львиным сердцем. И свои поединки он привык превращать в красочное и очень кровавое шоу. Пожалуй, именно по этой причине он станет соперником Конора. Лига прекрасно понимает, что возвращение Макгрегора должно запомниться всем. И чтобы фанаты бесновались весь поединок, кандидатуры лучше просто не придумать.