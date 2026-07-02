Хабиб и ЧМ-2026. Болеет за Марокко, «отрёкся» от Франции и радуется голам Холанда

С 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде проходит чемпионат мира по футболу — 2026. Событие, которое приковывает в том числе и внимание бойцов. Алекс Перейра, Карлос Пратес, Усман Нурмагомедов, Амру Магомедов и многие другие уже посетили матчи. А кто-то пока не добрался до стадионов, зато активно следит за соревнованиями. Один из них — Хабиб Нурмагомедов. Давно не секрет, что бывший чемпион UFC — большой фанат футбола, приезжает на большие игры, хорошо общается с многими звёздами из этого вида спорта.

Перед чемпионатом мира Хабиб сделал несколько прогнозов. Назвал главных фаворитов (Германия, Нидерланды, Испания), предположил, что в числе лучших бомбардиров будут Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Лаутаро Мартинес, Жоау Феликс и Гарри Кейн. В числе команд, которые могут разочаровать, оказались Франция с Бразилией. Сам Хабиб изначально болел за Узбекистан, Марокко и Турцию .

Хабиб Нурмагомедов и Ашраф Хакими Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

После этого, со стартом плей-офф ЧМ-2026, Нурмагомедов активизировался в своём телеграм-канале, где коротко подводит итоги и делится впечатлениями после каждой игры. Например, сразу выделил Японию, Колумбию, Сенегал и Марокко как команды, которые способны удивить . И намекнул, что неплохо было бы увидеть матч Аргентина — Колумбия в 1/4 финала: «Также очень жду матч Аргентина — Колумбия. Если, конечно, они своих соперников пройдут. В квалификации колумбийцы у них выиграли у себя и в гостях вничью сыграли. Просто мысли вслух».

А вот с немцами Хабиб сильно промахнулся: «Германия — Парагвай. Думаю, немцы закинут минимум четыре гола. Посмотрим, но в этом матче они будут беречь силы на потенциальный матч с Францией. Главное, чтобы это не вышло им боком. Нельзя на чемпионате мира смотреть за спину соперников, особенно с теми, кому терять нечего».

Потом Орёл их приложил критикой : «Почему-то я очень верил в немецкую команду, и молодые, голодные, есть в команде опытные игроки, но последние два матча вообще бесхарактерно проиграли. Я считаю, что заслуженно вылетели с чемпионата».

Златан Ибрагимович и Хабиб Нурмагомедов Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Японцев, несмотря на вылет от Бразилии, Хабиб похвалил: «Бразилия должна быть на таких турнирах и просто не могла вылететь на такой стадии. Японцы — просто молодцы. Если посмотреть последние три чемпионата мира, как они вылетели, кому проиграли и как достойно бились, то становится понятно, насколько они хороши. Только японцы дают бой в вольной борьбе Дагестану и бразильцам в футболе, удивительно».

Сборная Марокко тоже удостоилась похвалы, также Нурмагомедов подчеркнул, что в стране очень серьёзное развитие футбола. За них на этом турнире Орёл переживает больше всего. В победе Норвегии над Кот-д’Ивуаром Хабиба больше всего обрадовал гол Эрлинга Холанда, плюс экс-боец напомнил, что в 1998 году норвежцы обыграли Бразилию (сейчас команды сыграют между собой в 1/8 финала). Лёгкий проход Франции Нурмагомедов тоже ожидал, а ещё вбросил интригу для фанатов: «Франция — Швеция. Очень хороший матч. Французы пройдут легко, думаю. Почему я не болею за Францию, расскажу как-нибудь в другой раз, а если быть точнее, примерно в 2027 году. Думаю, будет интересно многим узнать».

Кроме того, Хабиб призвал фанатов не сильно ругаться на его промахи в прогнозах и отметил, что просто делится эмоциями. Теперь Нурмагомедов ждёт матч Англии и хочет увидеть игру этой команды с Мексикой. В планах у россиянина и самому побывать на стадионах, но на поздних стадиях турнира : «Посещу ли чемпионат мира? Хороший вопрос. У меня есть приглашение на все матчи. Думаю, на полуфинал, финал полечу».

Хабибу любовь к футболу привил его отец, Абдулманап Нурмагомедов. Получилось настолько хорошо, что будущий чемпион UFC мечтал стать футболистом: «Мне нравится футбол, и вообще футбол гораздо лучше, чем ММА. Так я говорил раньше и всегда буду говорить. И люди, зная это, спрашивают: «А почему ты тогда стал бойцом ММА?» Честно, это какая-то случайность. Считаю, что это произошло из-за того, что я родился и вырос в Дагестане. Если бы я родился в Англии, то стал бы футболистом. Я люблю футбол».

Хабиб Нурмагомедов играет в футбол Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова