Второй после Джонса. Гассиев вошёл в историю российского бокса без боя

11 июля в Москве состоится громкий боксёрский вечер – IBA.PRO 19. Он стартует в 18:00 мск. В главном событии в ринг выйдет россиянин Мурат Гассиев. Его оппонентом станет француз Тони Йока. Парни должны были провести бой за регулярный пояс WBA, который принадлежал Мурату. Но ситуация достаточно неожиданно изменилась. Совсем недавно Александр Усик заявил, что принял решение оставить все свои пояса вакантными. Для россиянина это предвещало существенное повышение в классе. Так и получилось. Организация приняла решение поднять Гассиева до статуса полноценного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA .

Для России это является очередной очень важной победой. Почему? А потому, что Гассиев вписывает своё имя в историю национального бокса. Он стал первым в истории российским боксёром, который завоевал титулы чемпиона мира в двух весовых категориях. А всё потому, что с 2016 по 2018 год Мурат владел поясами IBF и WBA в первом тяжёлом весе. Теперь же его старания позволили забраться на вершину в супертяжах – «королевском» дивизионе. Естественно, такое достижение стоит особняком. Вот только предстоит детально разобраться. А первым ли вообще из россиян Гассиев добрался до подобной отметки?

Формально, пожалуй, нет. Был ещё один россиянин, по которому ситуация довольно спорная. И имя ему – Рой Джонс-младший. Он забирал чемпионские титулы сразу в четырёх (!) весовых категориях. А по тому, что легендарный боксёр сейчас является россиянином, особенных вопросов возникать не должно . Вот только есть и своя загвоздка. Все пояса, о которых идёт речь, Рой завоевал ещё тогда, когда российский паспорт не получил. Поэтому и возникает очень любопытная коллизия. А она рождает интересные споры. Похоже на ситуацию с первым чемпионом UFC из России, не правда ли? От этого ситуация выглядит лишь пикантнее. А интерес к выступлениям Мурата будет лишь больше.

Мурат Гассиев Фото: РИА Новости

Важный момент заключается в следующем. Такое действие от WBA существенно поднимает статус события, которое состоится 11 июля в Москве. Да, противостояние с Йока и без этого выглядело громким. Однако теперь на кону должен стоять полноценный (!) чемпионский пояс в супертяжёлом весе. И для России это невероятно важно. Совсем недавно такой вечер бокса, в рамках которого на кону стояло многое, привозил в Екатеринбург Дмитрий Бивол. Теперь же – Москва и Гассиев . Столица соскучилась по ивентам такого статуса. Теперь же есть возможность перезагрузиться, реанимировать всё на постоянной основе.

Для самого Мурата открываются максимально статусные противостояния. Достаточно просто посмотреть список тех людей, которые в рейтинге по версии WBA забрались действительно высоко. А там Мозес Итаума, Джаррелл Миллер, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа! Вся элита мирового бокса. И Гассиев моментально становится для них желанным соперником, потому что именно он – чемпион мира по версии этой организации. А значит, можно выстроить череду очень громких поединков. Правда, сначала всё-таки с Йока.

Мурат Гассиев Фото: РИА Новости

Теперь Мурату необходимо сделать всё, чтобы оставить чемпионский пояс на своём плече. И тогда перед ним открываются самые крутые перспективы. Но, конечно, испытание в лице олимпийского чемпиона не может быть простым априори. Всё в руках Гассиева.