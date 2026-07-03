Кард круче, чем у UFC. Чем удивит турнир ACBJJ 21

5 июля в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится большой турнир по грэпплингу и джиу-джитсу ACBJJ 21. Возвращение в спорт Зубайры Тухугова, схватки действующих бойцов UFC, поединки в формате грэпплинга с ударами – это лишь малая часть того, что ожидает зрителей столичного ивента.

В последнее время лига ACBJJ активно набирает обороты. Промоушен подписывает всё новых бойцов с большими именами, в том числе звёзд из мира смешанных единоборств, чем, конечно, привлекает внимание аудитории. Бойцы UFC Сонг Ядонг, Белал Мухаммад, Амир Альбази, олимпийский чемпион по дзюдо Сатоси Исии, чемпион Brave Мухаммад Мокаев, победитель Гран-при PFL Олег Попов, звезда российских ММА Иван Штырков – это те спортсмены, которые присоединились к промоушену только за последний месяц. Грэпплинг и джиу-джитсу вообще становятся популярными у бойцов ММА: они могут принимать участие в подобных турнирах, когда простой в смешанных единоборствах затягивается. Это помогает и поддерживать форму в соревновательном режиме, и зарабатывать.

Турнир ACBJJ 21 будет особенным для любителей ММА, ведь столько топовых бойцов можно увидеть не в каждом карде UFC. Конечно, особое внимание должно было быть приковано к возвращению в спорт Забита Магомедшарипова. Экс-боец UFC, который ушёл из лучшей лиги мира непобеждённым, не выступал в боях с 2019 года: именно тогда Дагестанский ниндзя победил в Москве Келвина Каттара. Теперь Забит должен был вернуться, но не в ММА, а в грэпплинг. В качестве соперника Магомедшарипова был анонсирован действующий боец UFC Рауль Росас-младший, который является самым молодым спортсменом, дебютировавшим в лучшей лиге мира. У Росаса солидный для 21-летнего парня рекорд 6-1 в UFC, он всё ещё жаждет побить рекорд Джона Джонса и стать самым молодым чемпионом лиги. Так что для громкого возвращения Магомедшарипова подобрали вполне серьёзного соперника. Изначально Забит должен был встретиться с другим бойцом UFC Дэном Хукером, но, казалось, Росас более интересный вариант. В итоге Магомедшарипов в самый последний момент снялся. А вместо него на турнире выступит… его брат Хасан. Такая вот история, которая совершенно точно расстроила многих фанатов.

В карде вечера схватку по правилам грэпплинга проведёт Зубайра Тухугов. Близкий друг Хабиба Нурмагомедова и член его команды не выступал в ММА с 2023 года: после поражения от Элвиса Бренера Зубайра был уволен из UFC, а в других промоушенах с тех пор так и не появился. Прошлой осенью был анонсирован громкий бой Тухугова с Артёмом Лобовым, эту встречу многие восприняли как продолжение истории Хабиба и Конора. Однако Лобов до клетки в итоге не добрался. Теперь Зубайра дебютирует в лиге ACBJJ, и матчмейкеры подыскали для российского бойца идеальный вариант – реванш с Бренером.

Отдельного внимания заслуживает грэпплерская схватка Брендана Аллена и Рамазана Курамагомедова. Аллен – топовый действующий боец UFC, идущий на серии из трёх побед. Особенно хорош американец именно в грэпплинге и джиу-джитсу: из 29 побед 15 он одержал сабмишенами. Так что выступление бойца такого уровня на турнире ACBJJ повышает значимость промоушена. В соперниках у Брендана будет российский боец Рамазан Курамагомедов, который не так давно объявил о завершении карьеры. Курамагомедов выиграл чемпионский пояс PFL в полусреднем весе, после чего неожиданно повесил перчатки на гвоздь – в 29 лет. Но, видимо, на спортивной пенсии Курамагомедов заскучал, поэтому тоже присоединился к ACBJJ и выступит на турнире в Москве. В смешанных единоборствах Рамазан остался непобеждённым, выиграв 14 поединков. В клетке он всегда демонстрировал высокий уровень борьбы, борьбы плотной и вязкой, так что Аллену придётся тяжело в ближайшие выходные.

Ещё один звёздный боец PFL, который выступит на турнире ACBJJ, – российский тяжеловес Олег Попов. В прошлом году он выиграл Гран-при тяжеловесов организации, сейчас идёт на серии из четырёх побед в ММА, а также активно участвует в борцовских схватках. Например, не так давно Попов переехал в схватке по вольной борьбе известного бойца поп-ММА Ислама «Джанго» Жангоразова. Теперь Попов попробует себя в ACBJJ, и соперник у него крайне титулованный. Сатоси Исии – олимпийский чемпион по дзюдо 2008 года. И если в поединке по правилам ММА фаворитом, пожалуй, выглядел бы Попов, то вот в грэпплерской схватке по навыкам японец точно не уступает россиянину, так что противостояние обещает быть крайне интересным.

И, конечно, нельзя не отметить схватку Рината Фахретдинова и Армена Петросяна, которая состоится в соглавном событии ACBJJ. Два экс-бойца UFC пытаются развивать карьеру вне лучшей лиги мира. Петросян безуспешно выступил в других ММА-промоушенах, в том числе в RCC, проиграв в титульнике Владиславу Ковалёву. Армен попробовал себя и в кикбоксинге, где уступил Ивану Штыркову. Сейчас Супермен нацелился на грэпплинг, однако и тут шансов на победу у него немного. Фахретдинов ушёл из UFC, не проиграв ни одного поединка, в отличие от Петросяна. К тому же у Рината более серьёзная борцовская база, так что именно он будет фаворитом в предстоящем противостоянии. Но сам факт, что на турнире ACBJJ сойдутся два экс-бойца UFC, добавляет ему веса и зрительского интереса. Интереса добавляет и формат, в котором пройдёт встреча Фахретдинова и Петросяна. Это будет не просто схватка по джиу-джитсу, а поединок в формате бойцовского грэпплинга, в котором разрешены удары по корпусу, так что бой становится ещё более интригующим.

В целом турнир ACBJJ 21 выглядит очень мощно. С учётом того, что в лучшей лиге мира на этой неделе как раз пауза, есть ощущение, что всё внимание любителей ММА будет приковано именно к борцовскому турниру ACBJJ.