За возвращением Макгрегора следит весь мир! Поединок с Холлоуэем — чистая история

Дата и время турнира UFC 329

В ночь с 11 на 12 июля состоится следующий номерной турнир – UFC 329. Старт ивента запланирован на 00:00 мск. Главный кард начнётся в 4:00 мск.

Фанаты смешанных единоборств ждут его с большим нетерпением. А всё потому, что в главном событии вечера состоится возвращение Конора Макгрегора. Его ждёт поединок с Максом Холлоуэем.

В соглавном событии сойдутся Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт. Француз вышел на серию из четырёх побед. Англичанин же возвращается после болезненной осечки.

Кроме того, на турнире выступит один россиянин. Поединок в полутяжёлом весе проведёт Никита Крылов. Его оппонентом станет Роберт Уиттакер.

Прямая трансляция UFC 329

Посмотреть трансляцию турнира UFC 329 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 329

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на бой Конор Макгрегор – Макс Холлоуэй

33-летний российский боец ММА Александр Шаблий, выступающий в промоушене PFL, прокомментировал возвращение ирландского бойца Конора Макгрегора в UFC.

«Для чего он возвращается? Думаю, с финансовой точки зрения у него всё в порядке. Думаю, у него есть претензия к себе. Карьера завершается не так, как он бы этого хотел. Он легенда, изменил этот бизнес. И не хочет уйти на негативе. Мне кажется, его это гложет. Он оставил о себе много неприятных впечатлений. И в жизни, и в спорте. Сейчас ирландцы говорят, что в стране больше любят Пола Хьюза, чем Конора. И Макгрегор хочет изменить мнение о себе.

Макс будет фаворитом. Но не скажу, что Конор будет выглядеть ничтожно. Он выбрал удобную весовую категорию. Много не нужно будет гонять. Удар у него есть. Если зацепит, то может уронить любого. Конечно, Макс – фаворит. Однако Конора не стоит списывать со счетов», — сказал Александр Шаблий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра рассказал, кто является фаворитом в бою Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя.

«Это сложный бой, потому что Конор долгое время не был в клетке. Сколько лет он уже отсутствует? Прошло много времени, пять лет без боёв. Но он Конор. Если ты ошибёшься и он попадёт, то он тебя нокаутирует.

Я думаю, в первых двух раундах огромный фаворит Макгрегор. После этого преимущество перейдёт к Максу. У Конора отличный шанс нокаутировать в начале, если он сможет навязать свою игру. Но как только они пройдут эти раунды, у Макса станет определённо гораздо больше шансов на победу», — приводит слова Оливейры издание MMAFighting.

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер объяснил, что ирландец Конор Макгрегор может добиться победы в бою, если в тренировочном лагере будет готов полностью отдаться процессу, не руководя им.

«Я думаю, если Конор снова окунётся в работу и будет голоден до побед, то сможет вернуться в ту адскую зону. Он должен воспринимать это так, будто находится в туннеле, а свет в конце — это победа в бою. Поэтому ему нужно пройти этот путь, чтобы увидеть свет. Если он войдёт в эту зону, нас ждёт адский бой.

Знаете, мы иногда говорим о бойцах, которые пытаются вернуться в спорт, как, например, Конор Макгрегор. Я думаю, если он хочет добиться успеха, то ему придётся нелегко, ведь, когда ты добился успеха — владеешь миллионами, просыпаешься в тёплой постели, вернуться в зону дискомфорта непросто, но нужно быть готовым к этому.

Нужно быть готовым пройти через армию парней, которые ждут тебя в зале, чтобы надрать задницу. Нужно пройти через это, чтобы как следует подготовиться к бою. И когда ты богат, то являешься боссом и сам решаешь, в какие условия тебя поставят. Я не думаю, что это правильный путь.

У него определённо есть навыки, чтобы сделать это, если бы он действительно захотел. Вопрос лишь в том, что ему нужно изменить свою позицию — перестать быть боссом и позволить своему тренеру руководить всем, поскольку когда ты дерёшься, то ничего не контролируешь.

Если вы пытаетесь всегда контролировать всё на своих тренировках и не позволяете своим тренерам делать это за вас, чтобы отправить в ад, это проблема, поскольку условия нереалистичны. Вам нужно подготовиться к чему-то, что по мере возможности будет напоминать условия боя», — приводит слова Сен-Пьера портал MMA Fighting.

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт также дал прогноз на предстоящий бой.

«Поскольку бой Конора и Макса пройдёт в полусреднем весе, думаю, Макгрегор нокаутирует Холлоуэя. Хотя все списывают Конора со счетов. Если бой перейдёт в поздние раунды, да, Макс, безусловно, начнёт избивать его в стойке. Но поскольку это бой в полусреднем весе, полагаю, Конор победит, ведь Чарльз Оливейра заставил Макса выглядеть мелким в лёгком весе. Представьте, насколько большим будет Конор по сравнению с ним в полусреднем весе», — приводит слова Пимблетта портал MMA Mania.