Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Мурат Гассиев, чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе, возможные соперники, отмена боя с Тони Йока, подробности

Доминирующая сила или чемпион-однодневка. Будущее Гассиева туманно?
Сергей Сорокин
Мурат Гассиев
Комментарии
Мурат рассчитывает «захватить» дивизион всерьёз и надолго.

11 июля в Москве состоится громкий боксёрский вечер – IBA.PRO 19. Его хедлайнером должен стать россиянин Мурат Гассиев. Правда, пока всё находится в подвешенном состоянии. Накануне различные источники в один голос сообщили, что француз Тони Йока получил травму и снялся с поединка. Естественно, ситуация выглядит тревожно. Нужно понимать, что теперь Мурат – полноценный обладатель чемпионского пояса по версии WBA в супертяжёлом весе. Поэтому подбирать оппонентов для громкого титульника за короткий срок – задача не из простых. Но уже активно ходят слухи, что поединок всё-таки состоится. И соперником станет один из парней, уже находящихся в карде предстоящего турнира. Эксперты же активно обсуждают перспективы Гассиева на чемпионском «мостике». И пока к единому мнению не приходят.

Мурат Гассиев Подробнее

Одни очень рады тому, что Мурат наконец-то добрался до полноценного чемпионского пояса в «королевском» дивизионе. Например, с оптимизмом на это всё смотрит двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко: «Поздравляю Мурата с тем, что он стал полноценным чемпионом мира по версии WBA. К сожалению, Гассиеву не удалось вернуть пояса, которыми он владел в первом тяжёлом весе, но здесь и сейчас это более опытный и мастеровитый боксёр. У него есть потенциал и мастерство, чтобы удерживать свой пояс очень долго и даже быть лучшим боксёром своего дивизиона».

Другие относятся к ситуации довольно скептично. Так, российский боксёр Андрей Сироткин уверен, что такой статус слишком высок для Мурата: «Качество бокса, которое показывает Гассиев, не соответствует полноправному обладателю чемпионского пояса. Года три назад Мурата кто только не похоронил в профессиональной карьере, когда он только появился в тяжёлом весе и показывал непонятные бои, проиграл Отто Валлину. И сейчас вопросов много. Хорошо, что он стал чемпионом, но фундаментальных качеств я в нём не вижу. Даже не считая самых топовых боксёров, многие тяжеловесы могут победить Гассиева».

Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пока у обоих мнений есть право на жизнь. Конечно, ситуацию мог поменять бой с Тони. Однако Йока, видимо, действительно принял решение сняться с поединка. Правда, появилась информация, что организаторы уже подобрали достойный вариант для замены. Выступить в титульном поединке может Джо Джойс. Об этом сообщило авторитетное издание The Ring. И, если говорить откровенно, такая замена выглядит не самой жёсткой проверкой на прочность. Тони действительно выглядел опасным и максимально неудобным. А вот Джойс…

Джо уже 40 лет. Да, послужной список у него очень приличный. На Олимпийских играх 2016 года он добирался до серебряной медали. А на профессиональном уровне побеждал чемпионов мира – Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера. Однако есть одно очень серьёзное «но». В пяти последних поединках у Джойса всего лишь одна победа. Был повержен британец Каш Али. А вот остальным оппонентам Джо проиграл. Его били Чжан Чжилэй (дважды), Дерек Чисора и Филип Хргович. Да, нокауты были лишь дважды, в остальных случаях Джойс достаивал до решения. Но сейчас он далёк от своей пиковой формы, стоит это признавать. Поэтому пока Мурата вряд ли действительно проверят на прочность.

Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

А вот дальше могут начаться большие проблемы. Напомним, у Мурата в супертяжёлом весе всё шло крайне неровно. И это при том, что особенно топовых оппонентов, пожалуй, и не было. Да, были крепкие и вязкие. Однако не с мировым именем. А поединок с Отто Валлином и вовсе завершился поражением. После него многие поспешили списать Гассиева со счетов. А Мурат «восстал из пепла» и всё-таки добился заветной цели. Вот только теперь он – полноценный чемпион. И соперников уровня Кубрата Пулева или Нури Сефери уже не будет. Джойса можно убрать за скобки. Если он и выйдет на коротком уведомлении, то именно для того, чтобы спасти турнир.

А вот дальше в топе дивизиона исключительно крутые имена. Мозес Итаума, Джаррелл Миллер, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа. И вот они станут настоящим тестом для Мурата. Да, Цыганский король уже не тот. Однако он вернулся и разобрал на части Арсланбека Махмудова. Да, Эй Джей – после ужасной аварии, но он уже готовится к новому вызову. И все прекрасно знают, какой крутой боксёр этот Джошуа. Миллер, который является обязательным претендентом по линии WBA, в апреле уверенно расправился с представителем Кубы Леньер Перо. А Итаума с профессиональным рекордом 14-0 в 21 год уже сейчас называется многими будущим супертяжёлого веса на долгие годы.

И со всем этим предстоит справляться Мурату. Есть ощущение, что шансы всё-таки неплохие. Нужно понимать одно. Гассиев намного «голоднее» Фьюри или Джошуа. Миллер ему вполне «по зубам». А с Итаумой на первый план может выйти опыт. Но пока делать прогнозы сложно. Следующие два шага россиянина на профессиональном уровне дадут всему миру ответ на важный вопрос: «Мурат – это доминирующая сила или чемпион-однодневка?». Хочется верить в первое.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android