Доминирующая сила или чемпион-однодневка. Будущее Гассиева туманно?

11 июля в Москве состоится громкий боксёрский вечер – IBA.PRO 19. Его хедлайнером должен стать россиянин Мурат Гассиев. Правда, пока всё находится в подвешенном состоянии. Накануне различные источники в один голос сообщили, что француз Тони Йока получил травму и снялся с поединка. Естественно, ситуация выглядит тревожно. Нужно понимать, что теперь Мурат – полноценный обладатель чемпионского пояса по версии WBA в супертяжёлом весе. Поэтому подбирать оппонентов для громкого титульника за короткий срок – задача не из простых. Но уже активно ходят слухи, что поединок всё-таки состоится. И соперником станет один из парней, уже находящихся в карде предстоящего турнира. Эксперты же активно обсуждают перспективы Гассиева на чемпионском «мостике». И пока к единому мнению не приходят.

Одни очень рады тому, что Мурат наконец-то добрался до полноценного чемпионского пояса в «королевском» дивизионе. Например, с оптимизмом на это всё смотрит двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко: «Поздравляю Мурата с тем, что он стал полноценным чемпионом мира по версии WBA. К сожалению, Гассиеву не удалось вернуть пояса, которыми он владел в первом тяжёлом весе, но здесь и сейчас это более опытный и мастеровитый боксёр. У него есть потенциал и мастерство, чтобы удерживать свой пояс очень долго и даже быть лучшим боксёром своего дивизиона ».

Другие относятся к ситуации довольно скептично. Так, российский боксёр Андрей Сироткин уверен, что такой статус слишком высок для Мурата: «Качество бокса, которое показывает Гассиев, не соответствует полноправному обладателю чемпионского пояса. Года три назад Мурата кто только не похоронил в профессиональной карьере, когда он только появился в тяжёлом весе и показывал непонятные бои, проиграл Отто Валлину. И сейчас вопросов много. Хорошо, что он стал чемпионом, но фундаментальных качеств я в нём не вижу. Даже не считая самых топовых боксёров, многие тяжеловесы могут победить Гассиева».

Мурат Гассиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пока у обоих мнений есть право на жизнь. Конечно, ситуацию мог поменять бой с Тони. Однако Йока, видимо, действительно принял решение сняться с поединка. Правда, появилась информация, что организаторы уже подобрали достойный вариант для замены. Выступить в титульном поединке может Джо Джойс . Об этом сообщило авторитетное издание The Ring. И, если говорить откровенно, такая замена выглядит не самой жёсткой проверкой на прочность. Тони действительно выглядел опасным и максимально неудобным. А вот Джойс…

Джо уже 40 лет. Да, послужной список у него очень приличный. На Олимпийских играх 2016 года он добирался до серебряной медали. А на профессиональном уровне побеждал чемпионов мира – Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера. Однако есть одно очень серьёзное «но». В пяти последних поединках у Джойса всего лишь одна победа. Был повержен британец Каш Али. А вот остальным оппонентам Джо проиграл. Его били Чжан Чжилэй (дважды), Дерек Чисора и Филип Хргович. Да, нокауты были лишь дважды, в остальных случаях Джойс достаивал до решения. Но сейчас он далёк от своей пиковой формы, стоит это признавать. Поэтому пока Мурата вряд ли действительно проверят на прочность.

Мурат Гассиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

А вот дальше могут начаться большие проблемы. Напомним, у Мурата в супертяжёлом весе всё шло крайне неровно. И это при том, что особенно топовых оппонентов, пожалуй, и не было. Да, были крепкие и вязкие. Однако не с мировым именем. А поединок с Отто Валлином и вовсе завершился поражением . После него многие поспешили списать Гассиева со счетов. А Мурат «восстал из пепла» и всё-таки добился заветной цели. Вот только теперь он – полноценный чемпион. И соперников уровня Кубрата Пулева или Нури Сефери уже не будет. Джойса можно убрать за скобки. Если он и выйдет на коротком уведомлении, то именно для того, чтобы спасти турнир.

А вот дальше в топе дивизиона исключительно крутые имена. Мозес Итаума, Джаррелл Миллер, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа. И вот они станут настоящим тестом для Мурата. Да, Цыганский король уже не тот. Однако он вернулся и разобрал на части Арсланбека Махмудова. Да, Эй Джей – после ужасной аварии, но он уже готовится к новому вызову. И все прекрасно знают, какой крутой боксёр этот Джошуа. Миллер, который является обязательным претендентом по линии WBA, в апреле уверенно расправился с представителем Кубы Леньер Перо. А Итаума с профессиональным рекордом 14-0 в 21 год уже сейчас называется многими будущим супертяжёлого веса на долгие годы.

И со всем этим предстоит справляться Мурату. Есть ощущение, что шансы всё-таки неплохие. Нужно понимать одно. Гассиев намного «голоднее» Фьюри или Джошуа. Миллер ему вполне «по зубам». А с Итаумой на первый план может выйти опыт. Но пока делать прогнозы сложно. Следующие два шага россиянина на профессиональном уровне дадут всему миру ответ на важный вопрос: «Мурат – это доминирующая сила или чемпион-однодневка?». Хочется верить в первое.