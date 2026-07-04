Претендентский бой на чужой территории. У Умара Нурмагомедова — новый топ-соперник

В начале июня стало известно, что россиянин Умар Нурмагомедов выступит на турнире UFC в Абу-Даби 25 июля. Там брат Хабиба Нурмагомедова должен был встретиться с мексиканцем Давидом Мартинесом, который находится в конце десятки рейтинга и провёл под эгидой промоушена всего три поединка. Хабиб на такой матч-ап отреагировал философски: «Мы не выбираем соперников, кого дают — с тем и дерёмся, а дальше посмотрим, куда приведут победы. Мы этот урок проходили уже в команде. Конечно, хотелось бы c топ-5, но все заняты».

На тот момент действительно почти вся пятёрка была занята, однако уже вскоре появилась информация об отмене этого поединка. Менеджер Умара Али Абдель-Азиз сообщил, что Мартинес получил травму и выбыл. А уже вскоре появились инсайды, что Нурмагомедов получил новый поединок — с Сонг Ядонгом, а пройдёт противостояние в рамках главного события UFC Шанхай 29 августа . Теперь это подтвердил и Хабиб: «Надо будет слетать в Китай. Пять раундов против пятого номера в дивизионе. Главное событие, на территории соперника. Умар уже начал подготовку».

Сонг Ядонг Фото: Ian Maule/Getty Images

Этот вариант для Умара Нурмагомедова гораздо лучше по многим причинам . Во-первых, это боец из топ-5 дивизиона. В конце мая Ядонг уже возглавлял турнир в Макао и финишировал «гильотиной» опытнейшего Дейвисона Фигейреду, с которым Умар, к слову, дошёл до решения. Судя по всему, после этого стало известно, что китайский боец не получил серьёзных травм и готов возглавить турнир уже в конце августа. К тому же для Сонга это тоже возможность — Нурмагомедов входит в топ-3 дивизиона. Во-вторых, опыт пятираундового поединка (как минимум опыт подготовки к пяти раундам) лишним не будет, ведь россиянин нацеливается на титульник. Ну и резюме Умара пополняется. Помните, как его критиковали за то, что он получил титульный шанс после одной победы над Кори Сэндхагеном? С того времени в списке побеждённых появились Фигейреду и Марио Баутиста, а если появится и Ядонг, то у Умара будут победы над четвёртым, пятым, седьмым и девятым номерами рейтинга.

Кроме того, стилистически Ядонг тоже выглядит относительно удобным соперником для Умара . У китайца есть опыт, он знаком с борьбой, но в первую очередь это ударник, полагающийся на тяжёлые руки и комбинационную работу. Нурмагомедов действует либо с дальней дистанции, либо предлагает много борьбы. Оба сценария не очень удобны Сонгу, поэтому Умар точно фаворит, выглядит более сбалансированным и разносторонним бойцом, и на бумаге у россиянина больше ключей к победе.

Ядонг уже предполагал, что его бой с Умаром рано или поздно состоится, однако при этом Нурмагомедов вообще не впечатлён уровнем оппонента: «Конечно, мне интересен этот бой – он «мешок». Как он подрался с О’Мэлли? Три раунда, и он умер. В четвёртом раунде ему уже колено в лицо ставили. Как ты дерёшься? Я не считаю его высококлассным бойцом, и для меня это лёгкий бой. Может, единственное, что у него есть, – это банка. Дальше что есть? Конечно, я буду готовиться, чтобы вынести его, нет никакой недооценки, но не знаю, он слабоват».

Самое главное, что потенциальная победа может стать для Умара билетом к титульному шансу . Может, победы над Баутистой и Фигейреду не были зрелищными, но они были безоговорочными. Ещё один триумф с учётом ситуации в дивизионе приблизит Нурмагомедова к новому титульнику. Трёх побед после поражения от Мераба Двалишвили для этого вполне достаточно. Однако, конечно, нужно держать в голове, что в UFC хотят больше зрелища и придётся подстраиваться под это, рисковать.

Умар Нурмагомедов Фото: Chris Unger/Zuffa LLC