Быстрые руки и рискованные движения. Как дерётся Конор Макгрегор

В ночь с 11 на 12 июля состоится следующий номерной турнир – UFC 329. Фанаты смешанных единоборств ждут его с большим нетерпением. А всё потому, что в главном событии вечера состоится возвращение Конора Макгрегора. Ему предстоит провести поединок с Максом Холлоуэем.

Ноториус – один из самых ярких бойцов на планете, сомневаться в этом давно не приходится. И знаковых поединков в его копилке – хоть отбавляй. Конор ставил рекорды, завоёвывал титулы, уничтожал оппозицию. А любой выход Макгрегора в клетку означал только одно – скучать фанатам не придётся. Поэтому теперь возвращение ирландца в октагон является темой номер один для всего мира смешанных единоборств.

Имя: Конор Макгрегор

Дата рождения: 14 июля 1988 года

Место рождения: Крамлин, Дублин, Ирландия

Рост: 175 см

Размах рук: 188 см

Рекорд: 22-6

Весовая категория: лёгкая

Прозвище: Ноториус : 14 июля 1988 года: Крамлин, Дублин, Ирландия: 175 см: 188 см: 22-6: лёгкая: Ноториус

У Конора славная карьера. А стартовала она в далёком 2008 году. С тех пор ирландец успел наколотить приличный профессиональный рекорд – 22-6. Причём было заметно, что Макгрегор далеко не универсален. А всё потому, что ещё в 12 лет он начал заниматься боксом . Маленький Ноториус хотел научиться защищаться, чтобы в нужной ситуации постоять за себя. Поэтому Конор активно осваивал джентльменский спорт. В дальнейшем это было прекрасно видно. У Макгрегора очень поставленный удар. В партере ирландец редко выглядел безупречно. Однако именно в стойке он всегда наводил ужас на оппозицию.

База бокса отражается и на статистике, причём очень сильно. 19 из 22 побед Конора – нокаутами. Лишь однажды он засабмитил оппонента, два раза дело дошло до решения. Макгрегор всегда шёл за досрочным финишем, поскольку хотел демонстрировать исключительную доминацию в клетке. Ещё один достаточно любопытный статистический факт заключается в том, что Конор никогда не добирался до решений в проигранных поединках. Четыре раза его засабмитили, дважды – был нокаут (в случае с Дастином Порье – технический). Поэтому в предстоящем поединке с Максом очень сложно ждать, что бой всё-таки доберётся до решения.

Конор Макгрегор Фото: Stacy Revere/Getty Images

В стойке Конор всегда любил работать аккуратно. Иногда его отличала буквально хирургическая точность. Например, все прекрасно помнят фантастический нокаут в противостоянии с Жозе Альдо. Тот поединок продлился всего лишь 13 (!) секунд. Точность атак от Макгрегора составляет 50%. За карьеру он выбросил 1204 акцентированных удара, а цели достигли – 599 . Ирландец при этом очень хорошо перемещается на ногах. И вновь спасибо боксёрской выучке. За минуту в среднем Ноториус наносит 5,32 удара, а пропускает – 4,66. Практически не возникает сомнений, что предстоящий поединок Конор постарается провести в стойке.

Естественно, именно на ногах и с дистанции Макгрегор старается проводить большинство своих атак. Ирландец любит работать на расстоянии от оппонентов, близко к себе практически не подпускает. В чистой стойке он наносит 77% атак – 461 точный акцентированный удар, в клинче – 10% и 61, в партере – 13% и 77 . И, конечно, самое распространённое направление – голова. Туда Конор нанёс 70% ударов – 419. 102 атаки (17%) было нанесено по корпусу, 78 (13%) – по ногам. Любопытно, что Макгрегор умеет бить лоу-кики, но не особенно часто прибегает к этому приёму.

Конор Макгрегор и Дастин Порье Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Беда у Конора с партером. Особенно если верить официальному сайту UFC. А там – девять попыток тейкдаунов и 0% успешных. Такая вот грустная статистика. Да и защищается Макгрегор не лучшим образом – всего лишь 67% предотвращённых тейкдаунов от оппонентов. Мягко говоря, это не лучшие показатели. Кроме того, четыре поражения сабмишенами (одно из них самое памятное – от Хабиба Нурмагомедова) указывают на то, что бороться Конор не любит от слова «совсем». Зато достаточно неплохо ощущает себя подальше от канваса. Пожалуй, именно поэтому в соперники сейчас был подобран именно Холлоуэй. Макс вряд ли будет пытаться переводить дело на настил.

В предстоящем поединке столкнутся два интересных ударника. Причём работают они в очень разном стиле. Макс любит «насыпать», Конор – работать за счёт точных пушечных выстрелов. И очень интересно будет посмотреть на то, чья манера окажется сильнее. Новый бой Макгрегора фанаты ждали пять долгих лет. Теперь у Ноториуса есть прекрасная возможность доказать всем, что он действительно вернулся по-настоящему.