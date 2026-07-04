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Влад Белаз — Михаил Рагозин: кто победил, результат поединка, обзор боя, RCC 25, 4 июля 2026 года

Эту машину вообще возможно остановить? Белаз переехал очередного претендента
Яхья Гасанов
Влад Белаз
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Рагозин не продержался и раунда.

4 июля в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» прошёл большой турнир RCC 25. Главным событием вечера стал титульный поединок в средней весовой категории между Владиславом Ковалёвым, известным как Белаз, и Михаилом Рагозиным.

Главные события турнира RCC 25:
RCC 25: Белаз оформил очередную красивую победу! А Халк расправился с Автоматом. LIVE
Live
RCC 25: Белаз оформил очередную красивую победу! А Халк расправился с Автоматом. LIVE

Белаз в прошлом году стал одной из самых ярких звёзд российских ММА. Ещё не так давно Ковалёв был известен как хороший кулачник, но средний боец ММА. И в RCC Владислав тоже изначально приходил кулачником. Однако хорошая работа над медийкой помогла громко о себе заявить, и в мае Белаз бился с Александром Шлеменко, где одержал победу раздельным решением судей. Спустя несколько месяцев бойцы встретились в реванше, и на кону стоял титул чемпиона RCC — на этот раз Ковалёв победил удушающим приёмом и стал большой звездой. До конца 2025-го Белаз успел защитить пояс, финишировав экс-бойца UFC Армена Петросяна, а теперь получил нового оппонента.

Рагозин — старожил лиги RCC, а последний раз проигрывал ещё в 2022 году Шарабутдину Магомедову (он же — Шара Буллет). После этого Михаил одержал четыре победы, в том числе финишировал Вячеслава Василевского за 43 секунды в декабре прошлого года. У Рагозина гораздо больше опыта в ММА, чем у Белаза, но при этом именно чемпион подходил к поединку фаворитом. А до боя стало ясно, что между бойцами есть напряжение, что сделало противостояние ещё более интригующим.

Интервью с Рагозиным в преддверии боя:
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На первой минуте Рагозин пробил лоу-кик и пропустил в ответ оверхенд. А первая попытка кика от Михаила завершилась тем, что Белаз поймал ногу соперника и оформил тейкдаун. Рагозин сразу встал, однако затем бойцы надолго увязли в клинче. Несколько раз в разменах Ковалёв мощно попадал справа, после чего Рагозина явно повело. Михаил вообще не защищал голову и просто позволил себя уничтожать, а Белаз безостановочно давил, загнал оппонента к сетке и начал просто забивать Рагозина амплитудными ударами.

Несколько раз Ковалёв пытался выйти на удушающий, чередовал эти попытки с граунд-энд-паундом, а незадолго до гонга всё же закрыл замок на шее Рагозина и финишировал очередного претендента. Третий подряд финиш, вторая защита титула, эту машину вообще возможно остановить?

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