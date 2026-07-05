«Новый Фёдор, только с бородой». Кашурников — будущая звезда тяжёлого веса?

В рамках большого турнира RCC 25, прошедшего в Екатеринбурге 4 июля, свой второй поединок в профессиональных ММА проводил тяжеловес Михаил Кашурников. 28-летний боец — выходец из боевого самбо, где он трижды подряд становился чемпионом мира. Переход в смешанные единоборства был лишь вопросом времени, и уже задолго до этого Кашурников получил ярлык «новый Фёдор» . В первую очередь – из-за сходства в базовом виде спорта. Оба тяжеловеса ярко себя проявили в боевом самбо (разумеется, у Емельяненко побед гораздо больше), разнесли там всех конкурентов, а вдобавок Михаил немало тренировался с Последним Императором. Поэтому сравнения были неизбежны. Ну и сам Кашурников писал в социальных сетях, что заметил много схожих качеств с легендарным бойцом . Справедливости ради отличий тоже хватает.

«Сравнения с Фёдором? Новый Фёдор, только с бородой . Фёдор внешне очень спокойный человек. При этом я примерно понимаю, что у него внутри происходит. Думаю, что там очень большая буря. Но внешне он стабилен. Может, в этом сходство, не знаю. Сейчас я тоже стал стабилен, но раньше таким не был. Наверное, я более эмоционален в спортивном плане. Хотел бы я превзойти Фёдора? Превзойти его мало кому удастся. И я бы не хотел этого. Я бы хотел идти рядом. Хочу, чтобы память о Фёдоре сохранялась. В том числе и через меня, через других бойцов», — говорил Кашурников в интервью «Ушатайке».

Михаил Кашурников и Фёдор Емельяненко Фото: Из личного архива Михаила Кашурникова

В ноябре прошлого года Михаил дебютировал в ММА поединком с Максимом Гузуном на турнире лиги Sokol. Для первой победы в смешанных единоборствах Кашурникову потребовалось всего 38 секунд, и он оформил сабмишен «гильотиной». После этого спортсмен признавался, что испытал новые ощущения, было приятное волнение от дебюта. При этом Михаил подчёркивал: «Я тренируюсь достаточно, чтобы выигрывать чемпионат России, чемпионат мира по боевому самбо. Для этого я тренируюсь очень хорошо. Но для того чтобы продвигаться в ММА, нужно тренироваться еще больше».

На турнире RCC 25 соперником Кашурникова стал Дмитрий Веженко, гораздо более опытный боец с точки зрения бэкграунда в ММА. Плюс ко всему этот спортсмен представляет команду «Шторм». Очевидным фаворитом был Кашурников, и он финишировал соперника на исходе четвёртой минуты первого раунда . Но даже за этот короткий отрезок можно было заметить, что пока Михаил довольно сырой боец и ему ещё нужно набраться опыта. Это не повод для критики, просто констатация увиденного в клетке. Кашурников с трудом находил нужную дистанцию, не всегда грамотно сближался даже во время взрывных атак и показал пару неподготовленных попыток тейкдаунов. Плюс ко всему уровень соперника был не самый высокий, однако определённые проблемы Веженко создать сумел, хотя в итоге был забит до технического нокаута.

2-0 с двумя быстрыми победами — довольно хлипкий фундамент, чтобы всерьёз оценивать перспективы Кашурникова и прикидывать, как он смотрелся бы в боях с лучшими тяжами мира. Но у Михаила на бумаге есть потенциал для того, чтобы стать звездой хотя бы на уровне российских ММА. База боевого самбо даёт понимание разных аспектов смешанных единоборств, тренировки с Фёдором Емельяненко и Вадимом Немковым помогают отточить навыки, а сами бои дадут необходимый опыт. К тому же и в боевом самбо Кашурников чаще всего оказывался на голову сильнее оппонентов, так что у этого бойца довольно приличный арсенал умений и юный возраст, если мы говорим о тяжёлой весовой категории.

Кашурников уже упоминал, что хочет в будущем попасть в UFC . До этого ещё далеко, однако стать чемпионом главного ММА-промоушена мира — это главная спортивная задача Михаила: «Сейчас у меня цель — это стать чемпионом UFC. Это я себе поставил ещё до того, как выиграл первый чемпионат России по боевому самбо. У себя дома повесил листочек: «чемпион России, чемпион мира и чемпион UFC».

Михаил Кашурников Фото: Евгений Мессман/ТАСС

После победы над Веженко Кашурников внезапно бросил вызов Гаджи Наврузову, известному как Автомат. Причём Михаил предложил бой по правилам кикбоксинга. С точки зрения медийной составляющей вызов хорош, однако почти полностью бесполезен для продвижения и развития карьеры в ММА. За Кашурниковым и его путём точно стоит последить, потенциально это тяжеловес хорошего уровня, но в идеале сосредоточиться именно на смешанных единоборствах.