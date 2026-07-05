Дана, ну возьми ты Белаза в UFC! Ковалёв — очень крутой боец

4 июля в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» прошёл большой турнир RCC 25. Главным событием вечера стал титульный поединок в среднем весе – действующий чемпион организации Владислав Ковалёв, известный как Белаз, вышел на вторую защиту пояса и встретился с Михаилом Рагозиным. Бой не продлился долго. Уже в первом раунде была поставлена жирная точка. Белаз оформил очередную красивую победу. Сначала он разбивал оппонента в стойке. А затем выдал уже фирменный «фокус», забрался сопернику за спину и закрыл на его шее удушающий приём. Рагозин был вынужден постучать и сдаться. Ковалёв в очередной раз показал всем, что сейчас именно он является одним из самых звёздных парней в российских единоборствах. И лишь подогрел разговоры о том, что ему уже пора в UFC.

Сейчас мало кто помнит, что буквально несколько лет назад над Белазом беззлобно подшучивали. А всё потому, что он пытался засветиться как только мог. За несколько недель мог провести сразу три-четыре поединка: в кула́чке, боксе, MMA . И, пожалуй, полноценно сосредоточился на смешанных единоборствах лишь в конце 2023 года. Именно тогда в него поверила организация Ural FC. Примечательно, что аббревиатура этого промоушена – UFC. Возможно, совсем скоро история для Ковалёва закольцуется. И он попадёт в UFC, правда, уже в совсем другую организацию. И всё это – через невероятный труд и старание.

Профессиональный рекорд Белаза, если верить источникам, 12-1. На разных порталах информация расходится. Но факт остаётся фактом. Единственное поражение в MMA случилось в дебютном (!) для Владислава поединке с Андреем Жуковским. Произошло это в далёком 2020 году. Ковалёв неудачно выступил в лиге MMA Series. Однако смог найти в себе силы, чтобы провести работу над ошибками и больше не допускать осечек. Прошёл Белаз через многое. Были и непростые моменты, когда для получения гонораров действительно приходилось выходить буквально на любые возможные бои по различным правилам. Но Владислав говорил о мечте попасть в UFC и работал без устали.

Бой Белаза с Рагозиным Фото: RCC

В то, что Ковалёв действительно тренируется не покладая рук, верится охотно. А всё потому, что за последние годы Белаз добился сумасшедшего прогресса . В RCC его подписывали больше как яркого медийного персонажа. А ещё шутливо называли новым Дрикусом дю Плесси. Виной всему была очень корявая техника Владислава. Он выбрасывал какие-то невероятно странные удары, которые при этом были большим сюрпризом для соперников. А сам Ковалёв компенсировал отсутствие каких-то важных навыков нереальным желанием. Белаз полностью оправдывал своё прозвище. Выходил в октагон и начинал нестись на соперников, снося их за счёт «голода». И пока это чувство, видимо, никуда не пропадает.

Со временем стало понятно, что никаких случайностей в доминации Ковалёва над соперниками нет. Это максимально закономерная история. Просто невозможно побеждать случайно, когда ты сражаешься с соперниками такого уровня. После подписания контракта с RCC Белаз дважды «переехал» Александра Шлеменко. Причём в первом поединке дело дошло до судейского решения, а уже во втором Владислав снял все вопросы досрочно. Затем был уничтожен экс-боец UFC Армен Петросян. Если говорить откровенно, далеко не у каждого парня в российских смешанных единоборствах есть такой богатый список поверженных оппонентов.

Бой Белаза со Шлеменко Фото: RCC

Теперь на пути Белаза был Рагозин. Владислав говорил, что развивался во всех аспектах. И в стойке, и в партере. И всё это было хорошо видно по ходу поединка. Ковалёв действительно вырос в очень оснащённую и крутую звезду. Сначала Белаз вышел и полностью переработал оппонента в стойке. Затем проворно действовал в партере и легко забрался за спину. На фоне всего этого Михаил выглядел статистом. И ведь нужно понимать, что Ковалёв был «в гостях». Он выступал в родном для Рагозина Екатеринбурге. И вся арена болела против Белаза. Однако он продемонстрировал невероятную моральную устойчивость. И с первых мгновений поединка превратился в настоящий кошмар для соперника.