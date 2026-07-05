Усик оставил пояса ради Zuffa Boxing? Лига Даны Уайта уводит главных звёзд бокса

После нескольких лет доминирования в супертяжёлом весе и завоевания (дважды) звания абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории Александр Усик решил двигаться дальше. 39-летний боксёр в конце июня сложил с себя чемпионские полномочия, оставив все свои пояса вакантными, но карьеру не завершил . Очевидно, в ожидании больших боёв, которые не будут зависеть от боксёрских организаций и их разрешения.

Так на горизонте возник вполне осязаемый вариант с Zuffa Boxing, боксёрской организацией под руководством Даны Уайта, которая функционирует только с начала 2026 года. Несколько месяцев назад уже появлялись слухи об интересе Zuffa Boxing к Усику, но тогда Уайт просто отговорился тем, что «хочет подписать всех лучших боксёров». Всерьёз эти слухи не воспринимались. Но теперь всё изменилось. Директор команды Александра Сергей Лапин сначала говорил о желании бойца провести бой с Джоном Джонсом, а теперь сообщил о переговорах с компанией Даны Уайта : «Мы ведём прямые переговоры с Zuffa Boxing на самом высоком уровне. На данном этапе никаких соглашений ещё не подписано, Zuffa Boxing рассматривается как один из потенциальных партнёров для организации крупного международного события. Окончательная структура проекта будет определена исходя из того, что окажется наиболее выгодным для самого боя, боксёров и масштаба мероприятия».

В качестве соперника называется Деонтей Уайлдер , о чём Лапин тоже сообщил: «Усик уже говорил, что видит Деонтея Уайлдера своим соперником в «последнем танце». Это противостояние обладает огромным потенциалом со спортивной, медийной и международной точек зрения. Сейчас к этой идее проявляется большой интерес, но никаких конкретных соглашений пока не достигнуто. Бой такого уровня требует не только громких имён. Нужны правильный партнёр, подходящая арена, вещательная платформа и событие соответствующего масштаба». Надо отметить, что менеджер Уайлдера Шелли Финкель уже успел отреагировать на такие новости и заявил, что если Деонтею предложат этот бой, то он согласится.

Деонтей Уайлдер Фото: Richard Pelham/Getty Images

Чуть ранее Эдди Хирн заверил, что соглашение о поединке Усик — Уайлдер уже достигнуто. А издание WBN добавляет, что если бой пройдёт под эгидой Zuffa Boxing, то на кону будет стоять титул чемпиона организации в тяжёлом весе . На данный момент пояс в этой весовой категории не вводился.

Бой Усика с Уайлдером обсуждался ещё раньше. В конце прошлого года Александр внезапно заявил о желании подраться с Бронзовым бомбардировщиком. Позже Усик объяснял выбор: «Во-первых, это США – я хочу побоксировать в Америке. Во-вторых, Уайлдер последние 10 лет был в топе дивизиона. Это спортивный интерес. В «большой тройке» были Джошуа, Фьюри и Уайлдер. Джошуа и Фьюри я бил дважды, остался один небитый — и это Уайлдер». Но после нескольких месяцев обсуждений всё внезапно заглохло, и Уайлдер получил бой с Дереком Чисорой, которого победил решением.

Александр Усик Фото: Richard Pelham/Getty Images

Теперь есть новый шанс, однако гораздо важнее в этой истории тот прецедент, который может получиться — второй номер рейтинга pound-for-pound складывает пояса ради того, чтобы подписаться в Zuffa Boxing и подраться за титул там . Уже был Джей Опетайя, нынешний чемпион новой организации, который лишился пояса IBF. Но, во-первых, слишком разный масштаб фигур. А во-вторых, Опетайю титула лишили принудительно, сам он этого не делал. А потенциальный переход Усика и организация боя с Уайлдером станут громкими заявлениями для всех в боксёрском мире.

И это не единственный успех Zuffa Boxing. Чуть менее месяца назад Дана Уайт сообщил, что будет заниматься поединком Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа . Эдди Хирну (промоутер Джошуа) это не понравилось, и он заявил, что этого не будет, но Уайт парировал: «Думаете, я буду публично лгать, чтобы потом выглядеть как чёртов идиот перед всеми? Позвоните Эдди прямо сейчас и спросите, знает ли он, где пройдёт бой. Узнайте у него, кто заключил контракт на бой. Это был не он». Косвенное подтверждение слов Уайта — появление Тайсона Фьюри на турнире UFC в Белом доме. Цыганский король потом заявил, что его промоутером до конца карьеры будет Турки Аль аш-Шейх, а уже давно не секрет, что Саудовская Аравия тесно сотрудничает и поддерживает Zuffa Boxing. Без Фьюри не будет большого боя с Джошуа, а значит, Хирну придётся сотрудничать. При этом не обязательно подписывать контракт с новой лигой, они лишь выступят в качестве промоутера и организатора.

Ещё одна потенциальная звезда в ростере Zuffa Boxing — Шакур Стивенсон . По словам авторитетного инсайдера Дэна Рафаэля, американец уже подписал контракт с организацией, хотя об этом не было объявлено официально. Ещё раньше об этом говорил Эдди Хирн. Плюс добавим к этому Конора Бенна, присоединившегося к Zuffa Boxing в начале года. Ему сейчас планируют устроить бой с Райаном Гарсией. Усик — Уайлдер, Фьюри — Джошуа, Бенн — Гарсия плюс бой Стивенсона (с Девином Хейни?). Это очень большой успех для молодой организации, особенно с учётом того, что боя лучше за пределами Zuffa Boxing пока не найти.

Напомним, это первый год организации на боксёрском «поле боя». Дана Уайт постоянно говорит, чтобы его оценивали по итогам проведённого года, и пока всё выглядит так, что лучшего старта и представить нельзя. С учётом разговоров о таких топах, как Усик, Фьюри и Стивенсон, Дана Уайт даже сильно перевыполняет план, а Zuffa Boxing очень быстро набирает мощь.