Ради реванша мечты Холлоуэй сильно рискует. Конору на руку выбранный вес?

В ночь с 11 на 12 июля состоится следующий номерной турнир – UFC 329. Фанаты смешанных единоборств ждут его с большим нетерпением. А всё потому, что в главном событии вечера состоится возвращение Конора Макгрегора. Ему предстоит провести поединок с Максом Холлоуэем.

Важно отметить следующее обстоятельство. Ради реванша Благословенный пошёл на многое. Например, принял решение провести поединок с Конором в полусреднем (!) весе . А это рискованный шаг. Необходимо понимать, что Холлоуэй выстраивал всё своё наследие в полулёгком дивизионе. Именно там парни и сошлись между собой в далёком 2013 году. Тогда сильнее оказался Ноториус. После этого Макс попробовал подняться в лёгкий вес, где выглядел достаточно неплохо, но уже начал оступаться. А теперь Макгрегор затягивает Холлоуэя на очень скользкую дорожку.

Макс никогда не дрался в полусреднем весе. В этом нет ничего удивительного. Рост Холлоуэя – всего лишь 180 см, размах рук – 175. И на фоне топовых представителей этого дивизиона он может выглядеть просто «малышом». А ведь в полулёгком весе Благословенный был невероятно хорош. Он даже становился чемпионом организации, постоянно выступал в громких поединках, собирал бонусы и любовь публики. Однако со временем принял решение перебраться в лёгкий вес. И там себя показывал довольно неплохо. Вплоть до одного момента…

Джастина Гейджи получилось победить нокаутом. Однако нужно вспомнить, как именно складывался бой. Он был максимально непростым для Макса. А решающим фактором стало то, что Холлоуэй предложил оппоненту зарубиться на последних 10 секундах поединка. Возможно, Гейджи и выстоял бы, если бы не пошёл в неоправданный размен. А решение судей могло и не порадовать Благословенного. Дастина Порье также получилось одолеть. Там уже был единогласный вердикт. А Чарльз Оливейра попросту показал, что может с Максом делать человек, который больше по габаритам, а также умеет неплохо бороться . Холлоуэй просто не мог совладать с давлением бразильца, практически всё время поединка провёл на канвасе в проигрышной позиции.

Чарльз Оливейра и Макс Холлоуэй Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Конечно, Макс попытается сделать всё, чтобы к поединку с Макгрегором подойти в схожих кондициях. Благословенный прекрасно понимает, что это реванш мечты. Во-первых, есть возможность поквитаться за давнее поражение. Во-вторых, бой с Конором совершенно точно очень денежное мероприятие. Поэтому необходимо было его принимать при любых раскладах. Но полусредний вес… Все прекрасно знают, в чём именно заключается сила Макса. Это большая скорость и огромное количество выброшенных ударов. Однако сможет ли всё это сохранить Холлоуэй, если сильно поднаберёт в весе? Огромный вопрос.

На этом фоне у Макгрегора довольно неожиданно появляются отличные шансы. А заключаются они в том, что Конор уже выступал в полусреднем весе . Причём трижды! И у него положительное соотношение побед и поражений – 2-1. Сначала он уступил Нейту Диазу, затем взял у него реванш. А в 2020 году Ноториус за 40 секунд разобрался с Дональдом Серроне. Кроме того, все прекрасно видят, в какой форме ирландец находится на протяжении последних лет. Да, его рост – 175 см. Но у Конора намного более комфортный размах рук – 188 см. А главное, Макгрегор набрал такие мощные габариты, что выглядит настоящей «машиной». И на фоне Холлоуэя может смотреться непоколебимой глыбой.

Конор Макгрегор Фото: Eric Alonso/Getty Images

Конор возвращается после очень долгого простоя. И он сделал всё, чтобы чувствовать себя комфортно. Практически не возникает сомнений, что теперь Макгрегор будет в более выигрышной ситуации. А всё потому, что он давно привык к полусреднему весу. В последнее время он существовал именно в таких кондициях. Поэтому переучиваться ему не придётся. А вот дела Макса могут быть очень плохи. Если он не станет набирать массу, то рискует просто потеряться на фоне огромного соперника. А если всё-таки «обрастёт мясом», может лишиться своих главных сильных качеств. Да, принимать этот реванш нужно было любой ценой. Но, видимо, это может дорого стоить Холлоуэю.