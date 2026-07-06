Возвращение Конора, бой Гассиева в России. Главные поединки недели

Эту неделю ждали очень многие фанаты единоборств. И не только они. В ближайшие выходные в Лас-Вегасе, в рамках Международной недели боёв пройдёт турнир UFC 329, который возглавит Конор Макгрегор. В рамках этого ивента пройдёт и ряд других интересных поединков. Но и бокс не забываем — в Москве в этот же уикенд состоится большой турнир по профессиональному боксу IBA.PRO 19, который должен украсить титульный поединок с участием Мурата Гассиева.

В ночь с 11 на 12 июля. Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй

Возвращение Конора Макгрегора не только событие недели, но и, возможно, самый ожидаемый поединок последних месяцев. Неудивительно, что билеты на турнир разлетелись за считанные минуты — эффект Конора. Не обязательно его любить, но посмотреть его захочется. И в этот раз звёздный ирландец, судя по всему, настроен серьёзно. Соперник у Макгрегора тоже с именем — Макс Холлоуэй, а сам бой пройдёт в полусреднем весе. На кону формально ничего не стоит, но в данном случае это и не требуется, чтобы сделать поединок привлекательнее. К тому же это реванш. Почти 13 лет назад эти бойцы встречались друг с другом в полулёгком весе и тогда победу единогласным решением судей праздновал Макгрегор. Сейчас Конор тоже обещает доминировать, несмотря на пятилетний простой. Возвращаться после такого долгого отсутствия будет нелегко, Конор считается аутсайдером, но этот год подарил немало апсетов, да и в ММА случается абсолютно всё.

Конор Макгрегор Фото: Steve Marcus/Getty Images

В ночь с 11 на 12 июля. Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт

В соглавном событии UFC 329 тоже очень интересный поединок. По сути, Пэдди Пимблетт и Бенуа Сен-Дени бьются за право получить претендентский бой. Пэдди в январе бился за временный пояс с Джастином Гейджи и потерпел первое поражение в UFC, которое оставило его за пределами топ-5 дивизиона. У Сен-Дени больше двух лет назад был шанс запрыгнуть сразу в титульную гонку, но его остановил Дастин Порье. А следом было поражение от Ренато Мойкано, что ударило по перспективам француза. Однако Бенуа перезагрузился и выдал четыре досрочные победы кряду, в том числе финишировав Маурисио Руффи, Бенеила Дариуша и Дэна Хукера. Теперь, в случае победы над Пимблеттом, можно просить кого-то из топ-3. Но и Пэдди в схожей позиции — будет битва.

В ночь с 11 на 12 июля. Кори Сэндхаген — Марио Баутиста

Ещё один реванш на этом турнире, просто гораздо менее громкий. Более семи лет назад Кори Сэндхаген финишировал Марио Баутисту, который только дебютировал в UFC, а теперь их пути вновь пересеклись. Баутиста с тех пор провёл 13 поединков и потерпел лишь два поражения. Одно из них ему нанёс Умар Нурмагомедов и тем самым прервал серию Марио из восьми побед. Сейчас Баутиста занимает седьмое место в рейтинге и претендует на попадание в топ-5. Сэндхаген, в свою очередь располагается на четвёртой строчке в дивизионе и менее года назад претендовал на титул чемпиона, но уступил Мерабу Двалишвили. Кори в последние годы проигрывает только главным топам дивизиона, так что у Баутисты сложная задача. Может, не самый громкий, но очень высокоуровневый поединок.

В ночь с 11 на 12 июля. Гейбл Стивсон — Элиша Эллисон

Весь последний год среди фанатов и экспертов ММА активно обсуждалась фамилия Гейбла Стивсона. Олимпийский чемпион по борьбе, очень фактурный тяжеловес, ярко выступает в смешанных единоборствах и является протеже легендарного Джона Джонса. Было очевидно, что дебют в UFC — вопрос времени. Сейчас рекорд Гейбла в ММА —3-0 и все бои завершились нокаутами в первом раунде. На UFC 329 Стивсон проведёт первый поединок под эгидой организации и пока звёздного проспекта не спешат бросать к топам дивизиона. Это логично, Гейблу нужно набраться опыта, а в UFC за это время оценят его реальный уровень и потенциал. Соперником 26-летнего американца станет Элиша Эллисон, у которого только один бой в промоушене и тот завершился досрочным поражением в первом раунде.

Гейбл Стивсон Фото: Daniel McGregor-Huyer/Zuma/ТАСС

В ночь с 11 на 12 июля. Никита Крылов — Роберт Уиттакер

За российское представительство на турнире UFC 329 отвечает Никита Крылов и у него очень любопытный вызов в лице Роберта Уиттакера, поднимающегося в полутяжёлый вес. У Крылова последние годы выдались не самыми успешными. После двух лет простоя он потерпел два досрочных и очень чувствительных поражения. Отчасти их удалось закрыть победно над Модестасом Букаускасом, но теперь впереди вызов посложнее. Уиттакер не самый габаритный средневес и сложно представить, как он будет выглядеть на фоне большого Крылова, но считаться с Робертом нужно. Бывший чемпион, который прошёл через тяжёлые битвы с топами разных поколений, объективно не может стать лёгкой прогулкой. Победитель боя, скорее всего, получит возможность подраться с кем-то из топ-10. Важный поединок для Крылова, который рискует выпасть из рейтингов в случае поражения.

11 июля. Титульный бой Мурата Гассиева

11 июля в Москве состоится большой турнир по профессиональному боксу. Возможно, самый яркий турнир из проводившихся в России за последние годы. Возглавит ивент поединок с участием Мурата Гассиева. Более того, после отказа Александра Усика от поясов, именно Гассиев стал чемпионом мира по версии WBA и будет защищать это звание. Вот только беда с соперником. Изначально россиянин должен был биться с олимпийским чемпионом Тони Йокой, но француз снялся из-за травмы спины. Уже сообщалось, что новым соперником может стать Джо Джойс, который на этом же турнире должен биться с Артёмом Сусленковым. А по информации авторитетного инсайдера Дэна Рафаэля (первым сообщил о снятии Йоки), рассматриваются кандидатуры Питера Кадиру и Брэндона Мура. Пока ждём решения, но организаторы точно намерены сохранить бой Гассиева в карде, а сам Мурат настраивается, что ему подберут нового соперника.

11 июля. Шарабутдин Атаев — Хосе Ускатеги

Шарабутдин Атаев — один из самых перспективных российских боксёров прямо сейчас. Не проигрывал в профи, сбалансирован по навыкам, есть хорошая любительская база. В мае Атаев бился в Екатеринбурге с Сайпайером Рузи и победил решением, а после боя Шарабутдин признался, что заодно страховал титульник Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта. А сейчас у Атаева полноценный претендентский бой по линии WBA, а в соперниках опытнейший венесуэлец Хосе Ускатеги. Тут запланировано 12 раундов и это хороший тест для Шарабутдина. А чемпионом мира по версии WBA сейчас является Дмитрий Бивол.

Шарабутдин Атаев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

11 июля. Артём Сусленков — Джо Джойс

Ещё один интригующий поединок тяжеловесов в супертяжёлом весе. У Сусленкова нет поражений в профи и он владеет поясом WBA Continental. А в соперниках боксёр с именем — Джо Джойс. Британцу уже 40 лет, он однозначно прошёл свой пик, но тем не менее, для Сусленкова это потенциально хорошая строчка в резюме. Джойс был финалистом Олимпийских игр, в профессионалах побеждал Даниэля Дюбуа, действующего чемпиона мира, и вообще прошёл бои с очень солидной оппозицией. Сусленкову придётся потрудиться. Если, конечно, в итоге Джойса не отправят на бой с Гассиевым.