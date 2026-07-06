UFC 329: мы все этого ждали! Камбэк Макгрегора спустя пять лет — реванш с Холлоуэем. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе в рамках Международной недели боёв состоится большой номерной турнир UFC 329. Во главе ивента не будет титульника, зато состоится долгожданное возвращение Конора Макгрегора. Ирландца ждёт реванш с Максом Холлоуэем – спустя почти 13 лет.

В соглавном событии вечера сойдутся Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт. Француз идёт на серии из четырёх побед, а британец возвращается после поражения в поединке за временный пояс чемпиона UFC.

Выступит на турнире и российский боец. Никита Крылов поприветствует в полутяжёлом весе экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера.

Интригует и предстоящий дебют Гейбла Стивсона в UFC. Олимпийский чемпион по вольной борьбе и протеже Джона Джонса встретится с Элишей Эллисоном.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.