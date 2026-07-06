«Был совсем зелёным и отхлестал его». Вспоминаем первый бой Макгрегора и Холлоуэя

В ночь с 11 на 12 июля состоится турнир UFC 329, в рамках которого в октагон вернётся Конор Макгрегор. Ирландец не бился с июля 2021 года, а его первым соперником после камбэка станет Макс Холлоуэй. Причём бой пройдёт в полусреднем весе, где гаваец ранее никогда не выступал.

И самое главное, что это реванш. Интересный факт — из всех бывших соперников Макгрегора в UFC только Холлоуэй не завершил карьеру или не покинул промоушен. Первый раз эти бойцы встретились в августе 2013 года на неномерном турнире, который возглавляли Чейл Соннен и Маурисиу Руа. Макгрегор и Холлоуэй бились в рамках предварительного карда. К тому моменту Макс провёл в UFC уже пять поединков и потерпел в них два поражения. Для Конора это был всего второй бой под эгидой организации, но он считался фаворитом.

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В первом раунде Макгрегор – это ещё была его версия без большой татуировки на груди – доминировал. Конор выбрасывал много киков по этажам, в том числе были точные хай-кики, которые потрясали Холлоуэя даже через блок, несколько раз дотянулся левым прямым, попадал также правым апперкотом на скачке. Нередко Макгрегор загонял Макса к сетке, где чередовал атаки: колено в прыжке, кик в корпус с разножки, хай-кик. Холлоуэй не успевал, действовал предсказуемо и вразумительно отвечать начал только в конце раунда, когда ирландец слегка задышал. Согласно статистике с UFC Stats, в этом отрезке Макгрегор в два раза превзошёл Макса по точным ударам (28 против 14) и в целом гораздо чаще атаковал (88 попыток нанести удар против 51). К слову, по ходу боя цифры, которые выводили на экран, были другими, в начале второго раунда указывалось на трёхкратное преимущество Конора по донесённым ударам — 60 на 20.

Макс Холлоуэй — Конор Макгрегор, первый бой Фото: Jared Wickerham/Getty Images

Второй раунд тоже оставался за Макгрегором. Хорошие заготовки под левый прямой, правый апперкот, когда Макс, пытаясь прочитать атаку, отклонял голову в сторону, и приличный объём быстрых, хлёстких киков. Холлоуэй в нескольких эпизодах старался навязать размены, поймал Конора на попытке удара коленом в прыжке, однако на исходе трёх минут сам неудачно пробил кик, Макгрегор поймал ногу и оформил тейкдаун. Каких-то существенных дивидендов извлечь из этого не удалось, нанести серьёзный урон — тоже, но две минуты контроля точно помогли забрать раунд.

В финальном раунде Макгрегор использовал режим борца: три тейкдауна из трёх попыток, более четырёх минут контроля и всего три пропущенных удара, однако от одного хай-кика ирландец слегка присел. Контроль был во многом стерильным, Конор изредка пытался выбраться в топ-позиции, но даже из фулл-маунта работал в первую очередь на то, чтобы убить время. Результат это принесло — победа единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26). Полное доминирование.

Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй, первый бой Фото: Josh Hedges/Getty Images

После боя Конор объяснял, почему почти перестал биться в стойке с середины второго раунда: «Я хотел провести весь бой в стойке, однако он поймал мою ногу в неудобном положении. Когда я поднялся, она была нестабильна. Но ничего, ты живёшь и учишься. Я почувствовал щелчок в колене, понял, что что-то не так, поэтому пришлось изменить план и использовать борьбу».

Макгрегор не лукавил. Выяснилось, что боец получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, ему потребовалась операция, и он выбыл на 10 месяцев. Конор был разочарован, говорил, что даже чувствовал себя проигравшим из-за такого исхода поединка, но зато Дана Уайт хвалил Макгрегора и отмечал, что ему нравится то, что делает ирландский боец.

Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй, первый бой Фото: Jared Wickerham/Getty Images

Холлоуэй спустя два года впервые заговорил о второй попытке: «Я бы сделал всё что угодно ради реванша. Он классный парень. Он всегда хорошо обо мне говорит, думаю, я заслужил его уважение». В 2019 году Макс вновь повторил, что хотел бы отквитать то самое поражение.

В преддверии реванша, которого Холлоуэй всё же дождался, бойцы дали общее интервью Джо Рогану, где, разумеется, первый поединок тоже вспоминали. Особенно старался Конор: «Знаешь, Джо, я слышал, что люди называют его лучшим полулегковесом, при том что я уже отхлестал его в этом весе. На протяжении многих лет люди говорят: «Они были детьми в тот момент». Нет, извиняюсь, они говорят, что Холлоуэй был пацаном в том бою, а я — нет. Когда мы провели с ним тот поединок, это был шестой бой Макса в UFC. Я был его шестым оппонентом в UFC, а он у меня — вторым. Так что я был совсем зелёным и отхлестал его. А в этот раз покажу, кто является лучшим боксёром в UFC и кто всё это время был величайшим полулегковесом».

На момент первого поединка Макгрегор и правда уступал Максу с точки зрения опыта именно в UFC. При этом за плечами Конора были уже 15 поединков и двойное чемпионство в Cage Warriors (в полулёгком и лёгком весах), ирландцу было 25 лет. Холлоуэю исполнился 21 год, и он к тому моменту провёл девять боёв в ММА. В любом случае глобально тогда оба бойца были новичками для UFC, а теперь они возвращаются к очному противостоянию совсем в другом статусе. Один стал суперзвездой ММА и тем, чья популярность вышла далеко за пределы этого вида спорта, а Макс — абсолютный любимец фанатов и тоже большая звезда UFC. Изменилось и ещё кое-что. Сейчас фаворитом боя будет Холлоуэй. Но изменится ли результат?

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