UFC 329 хорош даже без Конора. Мы увидим много топовых боёв

В ночь с 11 на 12 июля состоится следующий номерной турнир – UFC 329. Старт ивента запланирован на 00:00 мск. Главный кард начнётся в 4:00.

Фанаты смешанных единоборств ждут его с большим нетерпением. А всё потому, что в главном событии вечера состоится возвращение Конора Макгрегора. Его ждёт поединок с Максом Холлоуэем.

Однако не только возвращение ирландца вызывает большой интерес у болельщиков. Кард изобилует интригующими поединками с участием топовых бойцов. И с самых первых боёв обещает приковать внимание зрителей.

Полный кард UFC 329

Соглавное событие – сочная вывеска для фанатов лёгкого веса. Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт могут провести поединок, рискующий стать претендентским. Француз пережил непростые времена, когда потерпел два поражения подряд. А теперь вышел на мощную серию из четырёх побед. По пути были финишированы Кайл Преполец, Маурисио Руффи, Бенеил Дариуш и Дэн Хукер . Бог войны активно настаивает на том, что именно он должен стать претендентом на чемпионский пояс. Но теперь противостоять ему будет заряженный Пимблетт, который был просто обязан перезагрузиться после болезненного поражения. Осечка в противостоянии с Джастином Гейджи позволяет Пэдди заявлять о реванше. Возможно, победитель действительно получит возможность сразиться с Хайлайтом следующим.

Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт Фото: Ian Maule/Getty Images

Кори Сэндхаген и Марио Баутиста также нацелены на титульный шанс. Они выступают в легчайшей весовой категории. В шести последних поединках у Песочного человека четыре победы. А поражениями завершились лишь противостояния с супертопами. Проиграл Сэндхаген двум глыбам легчайшего веса – Умару Нурмагомедову и Мерабу Двалишвили. Но в остальном Кори удерживается в чемпионской гонке, пусть и не находится близко к вершине. Схожая ситуация и у Баутисты. Совсем недавно у Марио была серия из восьми побед. Но после этого американец уступил брату Хабиба единогласным решением судей. Осечку получилось прикрыть, однако теперь важно закрепить успех.

Брэндон Ройвал и Лонир Кавана – парни со схожей ситуацией. Оба в последнее время успели напортачить. Причём первый вообще идёт на серии из двух поражений. У Каваны положение дел чуть проще. Но он всё равно в подвешенном состоянии после первой осечки в карьере. Поэтому сейчас один может резко растерять позиции в дивизионе, а второй – максимально их укрепить. Кроме того, американец не особо любит доводить свои противостояния до решений. А досрочные финиши в наилегчайшем весе не самая частая и распространённая история.

Брэндон Ройвал Фото: Chris Unger/Getty Images

Гейбл Стивсон и Элиша Эллисон – одна из самых ожидаемых пар в карде . А всё потому, что олимпийский чемпион в составе сборной США врывается в лучшую лигу на планете. Гейбл очень мощно проходится по профессиональным MMA. В различных промоушенах Стивсон успел провести три поединка. И все они завершались в первых раундах. Примечательно, что в сумме американец провёл в клетке всего 5 минут 52 секунды. Теперь оппонентом станет Эллисон. Его поединки на профессиональном уровне никогда не добирались до решений. Очевидно, что нокаута в этой паре не избежать.

Нашлось место в карде и для россиянина. Выступит на турнире Никита Крылов . Для него будет очень важно вновь показать себя хорошо. После долгого простоя Шахтёр проиграл дважды кряду. Он уступил Доминику Рейесу и Богдану Гуськову. И даже оказался на грани вылета из промоушена. Но в итоге смог поставить в тупик Модестаса Букаускаса. Теперь его ждёт ещё более сложное испытание. Роберт Уиттакер – один из супертопов организации. Правда, сейчас у него два поражения подряд – от Хамзата Чимаева и Ренье де Риддера. Больше права на ошибку нет.

Никита Крылов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Будет и ещё ряд противостояний, к которым очень высокий интерес. Люк Райли и Кай Камака выйдут с запредельной мотивацией. У англичанина профессиональный рекорд 16-0 и желание продлить победную серию в UFC до трёх поединков. Американец прорвался в лучшую лигу на планете из PFL. И успел одержать первую победу. Поэтому теперь попробует укрепить свои позиции. Ждут болельщики и Коди Гарбрандта, который любит ожесточённые рубки. А ещё фанаты предвкушают сражение Кинга Грина и Терренса Маккинни. У первого – серия из трёх побед и шикарное настроение. У второго – лишь один третий раунд за 22 (!) профессиональных поединка. Это совершенно точно будет весело.

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